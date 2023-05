Ball: Češi souhlasí se zálohami na nápojové obaly, chtějí je i na sklo a kartony

Plzeň - Češi souhlasí se zálohami na nápojové obaly, rozšířili by je i na skleněné lahve a kartony. Vyplynulo to z průzkumu, který pro americkou skupinu Ball, největšího výrobce nápojových plechovek na světě, provedla agentura STEM/MARK. Zhruba 85 procent respondentů by uvítalo zavedení systému vratných záloh v ČR, 84 procent by podpořilo zařazení všech typů nápojových obalů, tedy nejen PET lahví a plechovek, ale také skleněných lahví a nápojových kartonů. ČTK to řekl Tomáš Sazima, mediální zástupce Ballu, který dokončil v Plzni závod na recyklovatelné plechovky za 4,2 miliardy Kč. Průzkumu, který má ČTK k dispozici, se zúčastnilo 1012 Čechů, kteří si alespoň jednou za měsíc koupí nápoj v plechovce.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) minulý týden představilo teze legislativní úpravy budoucího řešení zálohového systému pro jednorázové nápojové obaly, ale pouze pro PET lahve a plechovky. Paragrafové znění návrhu novely zákona o obalech chce předložit do konce roku. Podle MŽP by zálohový systém mohl začít fungovat nejdříve v polovině roku 2025.

Podle průzkumu Ballu by zdražení nápojů po zavedení zálohového systému mělo vliv na nákupy. "Zatímco téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly, že zálohy neovlivní počet zakoupených nápojů, téměř polovina lidí by volila levnější variantu, pokud by nápoj se zálohou byl dražší než stejný nápoj v jiném typu balení bez zálohy. Z toho plyne důležitost uvažování o zahrnutí všech typů obalů do systému," řekl Sazima. To podpořilo osm z deseti dotázaných, častěji mladí do 29 let.

"Chování spotřebitelů u nás výrazně ovlivňuje cena. Pokud by tedy byly do zálohového systému zahrnuty všechny nápojové obaly, vyhneme se tomu, aby lidé volili levnější, ale méně ekologické varianty," řekl výkonný ředitel Ball Beverage Packaging Czech Republic Radek Mádr. Podle něj by díky tomu vzrostla míra recyklace, například hliník lze donekonečna opakovaně zpracovávat s minimálními ztrátami. Při správné recyklaci se může hliníková plechovka vrátit do regálů za 60 dní, řekl.

Téměř dvě třetiny respondentů se domnívají, že výše zaplacené zálohy by měla být úměrná velikosti balení. Na dvoulitrovou láhev by se tedy měla vztahovat vyšší záloha než na půllitrovou láhev, uvedl Sazima.

Ball sestavil deset doporučení pro parametry zálohového systému, třeba správnou výši zálohy, která by se odvíjela od velikosti nápoje a motivovala spotřebitele k vracení všech typů jednorázových obalů. "Musela by být vybudována infrastruktura, která by usnadnila vracení zálohovaných obalů, a to i na cestách. Doporučujeme využít digitalizaci k maximálnímu zjednodušení pro spotřebitele nebo vytvořit systém, který by byl kompatibilní s ostatními zeměmi," řekla manažerka Ballu pro udržitelnost Jelena Petljanski.

Zálohování by se podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) mělo týkat nealkoholických nápojů o objemu od 0,1 litru až po tři litry a alkoholických nápojů do 15 procent alkoholu. Obchodníci budou mít povinnost nabídnout místo na vracení v obchodech s plochou nad 50 metrů čtverečních, sběrných míst má být asi 11.000. Záloha by se měla pohybovat od čtyř do pěti korun. Zavedení systému dlouhodobě podporuje Iniciativa pro zálohování. Sdružuje firmy Coca-Cola ČR, Kofola, Mattoni, Heineken ČR a Prazdroj.