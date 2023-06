Balíkovna se z České pošty vyčlení k 1. lednu 2025, pošta snížila odhad ztráty

Praha - Česká pošta letos počítá se ztrátou okolo 1,5 miliardy korun proti původně odhadovaným 3,5 miliardy Kč. Loni vykázala ztrátu 1,75 miliardy Kč. Ztrátu se jí letos podařilo zmenšit díky snižování nákladů i krizovému řízení. Na tiskové konferenci to uvedl pověřený generální ředitel Miroslav Štěpán. Nová komerční akciová společnost Balíkovna se podle Štěpána vyčlení z pošty k 1. lednu 2025.

Riziko insolvence, které podniku již letos hrozilo, se podle Štěpána výrazně snížilo. V roce 2026 by měla být pošta po chystané transformaci v provozním zisku.

Balíkovna se z České pošty vyčlení k 1. lednu 2025

Nová komerční státem vlastněná akciová společnost Balíkovna se vyčlení z České pošty k 1. lednu 2025. Balíkovna by měla ve vládou schváleném transformačním plánu od pošty převzít logistické a balíkové služby. Později by do Balíkovny mohl vstoupit strategický partner. Na tiskové konferenci to uvedl pověřený generální ředitel Miroslav Štěpán.

Balíkovna by podle něj měla v letech 2025 a 2026 vykazovat tržby okolo šesti až sedmi miliard korun.