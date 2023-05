Balíček může podle odborů připravit rodiny o 178.200 Kč, MF výpočet kritizuje

Praha - Rodina s jedním dítětem, kde mají oba partneři zhruba průměrný výdělek a jsou zaměstnaní v soukromé sféře, by přišla kvůli vládnímu balíčku opatření podle odborů ročně přibližně o 152.800 korun. Pokud jsou oba zaměstnanci ve veřejné sféře, dopad by mohl být 178.200 korun. Výsledky svých propočtů představili dnes na tiskové konferenci ekonomové a předáci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Zohlednili zdražování, snížení sumy na platy, zvýšení daně z nemovitosti, zavedení nemocenských odvodů či zrušení zaměstnaneckých benefitů a školkovného. V pondělí 31 svazů ČMKOS vyhlásilo kvůli balíčku stávkovou pohotovost. Ministerstvo financí označilo příklad odborů za čistou demagogii vymodelovanou uměle tak, aby děsila veřejnost.

"Pohybujeme se v řádu okolo jedné pětiny poklesu disponibilního příjmu. To je ta hrůza. Přitom to vypadá nenápadně, že by to jako šlo," uvedl ekonom ČMKOS Martin Fassmann.

Odboráři si jako model vzali tříčlennou rodinu. Oba rodiče pracují, každý vydělá zhruba 42.000 korun hrubého měsíčně a potomek je předškolák. Domácnost má roční čistý příjem 864.416 korun. Po zavedení nemocenského pojištění 0,6 procenta zaplatí oba pracovníci státu 6048 korun. Zatímco ministerstvo financí či národní banka odhadují inflaci do tří procent, podle odborů bude na šesti procentech. Zdůvodňují to zdražením po změně DPH. Znehodnocení výdělků by při šestiprocentní inflaci bylo 52.105 korun. Vláda plánuje snížení sumy na platy o dvě procenta. Uvádí, že platy klesat nebudou, seškrtat se mají neobsazená či nepotřebná místa. Podle odborů by dvouprocentní snížení odměny ve veřejném sektoru znamenalo 17.368 korun. Zrušení školkovného představuje dalších 30.840 korun.

Zvýšení daně z nemovitosti odhadují odbory u sedmdesátimetrového bytu o 770 korun. Při snížení podpory stavebního spoření by rodina podle ČMKOS přišla u tří smluv o 3000 korun. Na benefitech by to mohlo být 60.000 korun. Podle průzkumu unie zaměstnavatelských svazů 94 procent firem zvažuje škrtnutí těchto výhod, pokud nebudou mít daňové zvýhodnění. Týká se to třeba příspěvků na sport, masáže, dětské tábory, vzdělávání a částečně i stravování.

"Ta částka může vypadat relativně velmi vysoká. Je to ale 83 korun denně na zaměstnance. Nemyslíme si, že to je nějaký přemrštěný benefit," uvedl analytik ČMKOS Jiří Vaňásek. Ve veřejném sektoru snížení fondu sociálních a kulturních potřeb (FKSP) o procento by pak znamenalo 8076 korun.

Ministerstvo financí uvedlo, že modelový příklad odborů je čistou demagogií založenou na vymyšlených předpokladech. "To není průměrná rodina, ale vysokopříjmová rodina uměle vymodelovaná s cílem vyděsit veřejnost," stojí v prohlášení úřadu. Pokud by v Česku žily pouze tříčlenné rodiny a každá odvedla o 178.000 korun navíc, stát by získal dodatečný příjem asi 623 miliard, uvedlo MF. "My ale změnami v balíčku plánujeme příští rok na daních vybrat zhruba dvacetinu této částky navíc. Míru demagogie odborářských propočtů si tedy každý může posoudit sám," doplnil úřad.

Bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová uvedla, že odborům výpočty "nějak nevycházejí". Zpochybnila to, že za inflaci může vláda, ale i to jak odbory ve vzorci pracují se školkovným, zaměstnaneckými benefity či stavebním spořením. "Nešiřte poplašné zprávy!" napsala ekonomka, která minulý týden vystoupila na tiskové konferenci k představení vládního ozdravného balíčku.

Podle předáků vládní balíček míří především na zaměstnance, jejich rodiny a také na důchodce. S nastavením opatření nesouhlasí. Za stávkovou pohotovostí, kterou svazy vyhlásily v pondělí, si odbory podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly stojí.

Česko hospodaří v posledních letech každý rok se stomiliardovými schodky. Vláda plánuje v příštím roce uspořit na výdajích 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem tedy snížit schodek o 94,1 miliardy korun. V dalším roce by to pak mělo být 53,4 miliardy korun. Kabinet počítá se seškrtáním dotací, snížením sumy na provoz státu i na platy. Vzrůst by měla daň firmám, z nemovitostí, z hazardu, lidem s vyšším příjmem či u tabáku a alkoholu. Nulovou daň má mít ale dál tiché víno.

Odbory poukazují na to, že zatímco víno se nemá danit, kojenecká voda se má přesunout do vyšší sazby DPH. Vyšší DPH než teď mají mít také vodné, stočné a další položky. Firmám sice daň vzroste z 19 na 21 procent, ale budou optimalizovat a stát vybere méně, jsou přesvědčeni předáci. Navrhují vládě zrušit letošní daňové úpravy se zvýšením paušálů pro živnostníky a snížením odvodů u částečných úvazků, podle ČMKOS to obnáší 55 miliard.

Dopad na tříčlennou rodinu s ročním čistým příjmem 864.416 korun, kdy oba partneři vydělávají kolem 42.000 korun měsíčně a dítě chodí do školky

Položka Částka Nemocenské odvody 6048 Zrušení školkovného 30.840 Znehodnocení příjmů inflací 6 pct 52.105 Snížení podpory stavebního spoření u tří členů rodiny 3000 Zvýšení daně z nemovitosti u bytu 70 metrů čtverečních 770 Zrušení zaměstnaneckých benefitů 60.000 Snížení FKSP o 1 pct - ve veřejném sektoru 8076 Snížení platů o 2 pct - ve veřejném sektoru 17.368 celkem 152.763 až 178.207

Zdroj: ČMKOS