Baldwin necítí zodpovědnost za úmrtí kameramanky, kterou zastřelil

Ilustrační foto - Herec Alec Baldwin telefonuje na parkovišti před šerifským úřadem v Santa Fe 22. října 2021 poté, co při natáčení filmu Rust zastřelil kameramanku a zranil režiséra. ČTK/AP/Santa Fe New Mexican/Jim Weber

New York - Americký herec Alec Baldwin v rozhovoru se stanicí ABC prohlásil, že se necítí být zodpovědný za úmrtí kameramanky Halyny Hutchinsové, kterou omylem zastřelil v říjnu při natáčení filmu Rust. Domnívá se rovněž, že za její smrt nebude trestně stíhán. Hlavní otázkou podle něj zůstává, kdo dal ostrý náboj do pistole používané při natáčení.

"Mám pocit, že někdo je zodpovědný za to, co se stalo, ale vím, že to nejsem já. Zabil bych se, pokud bych se domníval, že za to jsem zodpovědný, a to neříkám lehkomyslně," řekl herec v rozhovoru s moderátorem Georgem Stephanopoulosem. První úryvky z něj televize ABC zveřejnila už ve středu, Baldwin v nich prohlásil, že nezmáčkl spoušť zbraně, z níž následně vyšla smrtící rána.

"Zbývá vyřešit jen jednu otázku, a to odkud se vzala ta ostrá nábojnice," řekl dále herec, který hrál ve filmu hlavní roli a zároveň jej také produkoval.

Baldwin tvrdí, že mu Hutchinsová sama řekla, ať zbraň míří směrem na její rameno kvůli jednomu záběru. Stephanopoulos hercovi řekl, že podle názoru řady lidí by člověk při natáčení neměl nikdy mířit na nikoho zbraní. "Ledaže by ten někdo byl kameramankou, která mi říká, kam mám mířit zbraní kvůli úhlu jejího záběru," řekl Baldwin.

Herec se prý několik hodin po incidentu domníval, že Hutchinsová utrpěla infarkt po vypálení slepé nábojnice. O tom, že ji zastřelil, se dozvěděl až ve chvíli, kdy jej vyslýchala policie. "Představa, že někdo dal do zbraně ostrý náboj, pro mě byla mimo realitu," řekl.

Baldwin při rozhovoru několikrát propukl v pláč a o Hutchinsové řekl, že to byl "někdo, koho měli všichni moc rádi, a obdivovali ji všichni, kteří s ní pracovali". Poznamenal, že rozhovor poskytuje, aby vyvrátil některé pochybné představy, které o incidentu kolují u veřejnosti.

"Chci se ujistit, že to nevyzní tak, že já jsem tady tou obětí, protože oběti jsou tady dvě," řekl pak herec s odkazem na Hutchinsovou a režiséra Joela Souzu, který byl postřelen do ramena.

Okolnosti incidentu stále vyšetřují úřady státu Nové Mexiko, prokuratura však zatím nikoho nestíhá. "Lidé, kteří o tom něco vědí, mi řekli, že je velmi nepravděpodobné, že bych byl obviněn z čehokoliv trestného," řekl Baldwin a poznamenal, že aktivně spolupracuje s policií a nemá co skrývat.

Dva členové štábu již podali civilní žalobu na Baldwina a další členy produkce, které obviňují z nedbalosti a zavedení laxních bezpečnostních opatření na místě natáčení. Herec však v rozhovoru poznamenal, že "vůbec nepozoroval jakékoliv problémy s bezpečností" v čase, který tam strávil. Vyšetřovatelé však již dříve uvedli, že při natáčení panovala "určitá ledabylost" při nakládání se zbraněmi.

Velká pozornost se v kauze soustředí na Hannu Gutierezzovou-Reedovou, která jako zbrojířka natáčení měla na starosti zbraně a jejich bezpečnost. Její právník ale řekl, že ona ostrý náboj do zbraně nedala a že podle jejich názoru šlo o sabotáž. Prohlásil rovněž, že někdo manipuloval s místem činu před příjezdem policie a že cílem tohoto jednání je dostat Gutierrezovou-Reedovou neprávem za mříže.

Baldwin řekl, že je po incidentu emocionálně zničený a špatně spí. Na otázku, zda by neštěstí mohlo být koncem jeho herecké kariéry řekl: "Mohlo by být." Podotkl, že měl nasmlouvané natáčení dalšího filmu. "Ale řekl jsem si: Chce se mi po tomhle nějak moc pracovat?"