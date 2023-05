Balaš: Výzvami ve školství jsou infrastruktura, financování či reforma VŠ

Praha - Končící ministr školství Vladimír Balaš (STAN) považuje za výzvy ve školství dobudování školní infrastruktury, reformu vysokých škol, udržitelnost financování nebo revizi rámcových vzdělávacích programů. Řekl to dnes novinářům při příchodu na své poslední jednání vlády. Z kabinetu odchází ze zdravotních důvodů, ve čtvrtek prezident Petr Pavel jmenuje jeho nástupce, dosavadního ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN).

"Výzev je celá řada. Musíme dobudovat školní infrastrukturu, pořád řešíme problém se zanedbanou demografickou křivkou. Pak reformu vysokých škol, obecně udržitelnost financování školství je jednou ze základních věcí," uvedl Balaš. Problém revize rámcových vzdělávacích programů je podle něj komplexní, je potřeba ještě přesvědčit o její potřebě učitele a vysvětlit záležitost také rodičům, míní.

Kvůli silnému populačnímu ročníku letos odborníci očekávají v některých regionech a oborech problémy s kapacitou míst ve středních školách (SŠ). Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová již dříve uvedla, že míst na SŠ je v Česku dost. Celkově letos v lednu měly 687.512 míst, tedy nejvíc za poslední tři roky, z čehož zhruba 200.000 míst bylo neobsazených. Kolik míst je v nabídce pro prváky od letošního září, úřad ale neví. Přehled mají podle Lednové zřizovatelé škol, tedy v případě SŠ obvykle kraje.

Podle Balaše je nutné investovat peníze do výstavby nových škol a do dostavby či rekonstrukce dalších. "Možná s tím budou spojeny také otázky snížení požadavků hygieny do jisté míry, ale to je asi spíš marginální," poznamenal. Věc považuje zejména za velký úkol pro zřizovatele škol, ministerstvo školství ale podle Balaše může sehrát významnou roli.

Balaš na svoji pozici rezignoval kvůli dlouhodobým zdravotním problémům spojeným s proděláním covidu-19. Bek, který jej nahradí, v minulosti působil jako rektor brněnské Masarykovy univerzity. Stane se již třetím ministrem školství Fialovy vlády. Balaše vyslalo hnutí STAN do čela ministerstva loni v červenci. Nahradil tehdy Petra Gazdíka (STAN), který odstoupil kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z pražské korupční kauzy Dozimetr.