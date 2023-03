Balaš rozčarování pedagogů VŠ chápe, čeká na informace o krocích univerzit

Praha/Hradec Králové - Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) chápe rozčarování vysokoškolských pedagogů, kteří dnes protestují proti nízkým platům vyučujících humanitních a společenskovědních oborů. Problém ale nelze řešit pouhým dosypáním peněz z rozpočtu, racionalizovat svůj provoz musí univerzity, zdůraznil. Informace, jaké systémové a strategické kroky školy učiní, od nich má dostat do 21. dubna, řekl dnes Balaš novinářům při návštěvě základní školy v pražských Horních Počernicích.

Symbolicky v Den učitelů dnes část vysokoškolských pedagogů protestuje proti nízkým platům. Pro univerzity požadují více peněz ze státního rozpočtu a zrovnoprávnění platových tarifů mezi jednotlivými obory. "Chápu rozčarování těch, jejichž mzdy jsou opravdu nízké. Ale nejde to řešit jen na jedné straně," uvedl k protestům Balaš.

Zopakoval vyjádření o výsledcích své pondělní schůzky se zástupci vysokých škol, ze které vyplynulo, že na řešení se musí vedle státu podílet i samotné školy. "Čekáme na informace ze strany univerzit do 21. dubna, jaké jsou jejich strategické a systémové kroky, abychom mohli mít argument pro to přidat do té kapitoly další prostředky," řekl Balaš.

Otázka financování vysokých škol je podle Balaše problematická posledních 20 let, problémy ale prohloubily objektivní potíže související s covidovou krizí a válkou na Ukrajině. "Nedá se to řešit jen tím, že do systému nasypeme víc peněz, je třeba, aby z druhé strany byly vstřícné kroky. Aby se univerzity zamyslely, jestli na každé musí být stejný obor, jestli se to nedá spojovat," uvedl. Obory je podle něj nutné "racionalizovat", protože rezervy existují.

Balaš avizoval, že o platech na univerzitách bude dnes mluvit s premiérem Petrem Fialou (ODS) a ve středu by se jimi mohla zabývat vláda. Podle dokumentu, který minulý týden získala ČTK, by se mohl v letošním roce rozpočet univerzit na odměňování pedagogů mimořádně navýšit zhruba o 901 milionů korun. Ministr se dnes k částce nevyjádřil. "Jestli bude mít stát volné prostředky, to uvidíme, rozhodně o tom povedeme diskusi s premiérem, nebo na vládě," řekl.

Minulý týden podle Balaše zabránilo projednávání materiálu vztahujícího se ke státnímu rozpočtu to, že nebyl na vládě kvůli nákaze covidem-19 ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). "Myslím, že se k tomu dostaneme zítra (ve středu), možná pozítří (ve čtvrtek)," uvedl Balaš. Ve středu kabinet zasedá v Jeseníku v Olomouckém kraji, na programu zasedání by ale měla být především témata související s regiony.

Desítky lidí v Hradci protestovaly proti nízkým mzdám na vysokých školách

Desítky lidí dnes v centru Hradce Králové protestovaly proti nízkým mzdám vyučujících humanitních a společenskovědních oborů na vysokých školách. Do celostátní akce Hodina pravdy se před budovou Filozofické fakulty (FF) Univerzity Hradec Králové (UHK) na náměstí Svobody zapojili zaměstnanci UHK i studenti. ČTK to řekl Miroslav Joukl z týmu organizátorů a předseda Akademického senátu FF UHK. Protesty části vysokoškolských pedagogů se konají symbolicky na Den učitelů v několika městech.

"Protestujeme proti dopadům špatného financování veřejných vysokých škol, který zvláště citelně vnímají filozofické či jiné společenskovědní a humanitně orientované fakulty," řekl ČTK Joukl.

Podle organizátorů před hradeckou FF dopoledne protestovalo asi 70 až 80 lidí.

"Ačkoliv je situace na FF UHK v porovnání s ostatními filozofickými fakultami mnohem lepší, například v rámci kategorie odborných asistentů máme nejvyšší průměrný plat mezi všemi českými FF, jsem přesvědčen, že je potřeba se k tomuto protestu připojit a poukázat tak na systémové znevýhodnění našich oborů," uvedl děkan FF UHK Jan Prouza.

Protestní akce v Hradci Králové se podle organizátorů konala záměrně dopoledne, aby se její účastníci případně stihli přepravit do Prahy. Tam se dnes odpoledne očekává největší protest, při němž se učitelé humanitních a sociálněvědních oborů vydají na protestní pochod z náměstí Jana Palacha na Hradčanské náměstí. V čele průvodu protestující povalí balvan, který má odkazovat na mytologického Sisyfa.

Celorepublikové požadavky akademiků se rozhodl podpořit Vysokoškolský odborový svaz, který vyhlásil symbolickou stávkovou pohotovost.

Cílem dnešních protestů je podpořit požadavky rektorů univerzit sdružených v České konferenci rektorů (ČKR) a Asociace děkanů filozofických fakult. Rektoři požadují, aby se navýšily finance pro vysoké školy na úroveň průměru států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), tedy zhruba o deset miliard korun ročně více než nyní.

UHK nabízí studium na čtyřech fakultách, na fakultě informatiky a managementu, přírodovědecké fakultě, filozofické fakultě a pedagogické fakultě. UHK studuje zhruba 6500 lidí plus zahraniční studenti. Hlavní část univerzity sídlí v moderním kampusu Na soutoku. Fakulty filozofická a pedagogická jsou v historických památkově chráněných budovách na náměstí Svobody v centru města.