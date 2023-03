Balaš rozčarování pedagogů VŠ chápe, akademici v Praze protestují

Praha/Olomouc - Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) chápe rozčarování vysokoškolských pedagogů, kteří dnes protestují proti nízkým platům vyučujících humanitních a společenskovědních oborů. Problém ale nelze řešit pouhým dosypáním peněz z rozpočtu, racionalizovat svůj provoz musí univerzity, zdůraznil. Informace, jaké systémové a strategické kroky školy učiní, od nich má dostat do 21. dubna, řekl dnes Balaš novinářům při návštěvě základní školy v pražských Horních Počernicích. Akademici protestují v Praze proti nízkým mzdám v některých oborech.

Symbolicky v Den učitelů dnes část vysokoškolských pedagogů protestuje proti nízkým platům. Pro univerzity požadují více peněz ze státního rozpočtu a zrovnoprávnění platových tarifů mezi jednotlivými obory. "Chápu rozčarování těch, jejichž mzdy jsou opravdu nízké. Ale nejde to řešit jen na jedné straně," uvedl k protestům Balaš.

Zopakoval vyjádření o výsledcích své pondělní schůzky se zástupci vysokých škol, ze které vyplynulo, že na řešení se musí vedle státu podílet i samotné školy. "Čekáme na informace ze strany univerzit do 21. dubna, jaké jsou jejich strategické a systémové kroky, abychom mohli mít argument pro to přidat do té kapitoly další prostředky," řekl Balaš.

Otázka financování vysokých škol je podle Balaše problematická posledních 20 let, problémy ale prohloubily objektivní potíže související s covidovou krizí a válkou na Ukrajině. "Nedá se to řešit jen tím, že do systému nasypeme víc peněz, je třeba, aby z druhé strany byly vstřícné kroky. Aby se univerzity zamyslely, jestli na každé musí být stejný obor, jestli se to nedá spojovat," uvedl. Obory je podle něj nutné "racionalizovat", protože rezervy existují.

Balaš avizoval, že o platech na univerzitách bude dnes mluvit s premiérem Petrem Fialou (ODS) a ve středu by se jimi mohla zabývat vláda. Podle dokumentu, který minulý týden získala ČTK, by se mohl v letošním roce rozpočet univerzit na odměňování pedagogů mimořádně navýšit zhruba o 901 milionů korun. Ministr se dnes k částce nevyjádřil. "Jestli bude mít stát volné prostředky, to uvidíme, rozhodně o tom povedeme diskusi s premiérem, nebo na vládě," řekl.

Minulý týden podle Balaše zabránilo projednávání materiálu vztahujícího se ke státnímu rozpočtu to, že nebyl na vládě kvůli nákaze covidem-19 ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). "Myslím, že se k tomu dostaneme zítra (ve středu), možná pozítří (ve čtvrtek)," uvedl Balaš. Ve středu kabinet zasedá v Jeseníku v Olomouckém kraji, na programu zasedání by ale měla být především témata související s regiony.

Zhruba tisícovka lidí se dnes odpoledne sešla před Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (FF UK) v centru Prahy na protest proti nízkým mzdám vyučujících humanitních a sociálněvědních oborů na vysokých školách. Kolem 15:30 vysokoškolští učitelé vyrazili na protestní pochod k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradě. V čele průvodu valí balvan, který má podle nich odkazovat na mytologického Sisyfa. Nesou také transparenty s nápisy jako "Bez sociálních věd si nebudeme rozumět" nebo "Excelentní vědu za ostudné mzdy?". Protestní akce Hodina pravdy se koná i v dalších univerzitních městech v Česku a její účastníci žádají pro univerzity více peněz ze státního rozpočtu a zrovnoprávnění mzdových tarifů mezi obory na VŠ.

Na úvod pochodu organizátoři přítomným zopakovali požadavky na vládu ohledně výdělků na vysokých školách. Pak se z náměstí Jana Palacha vydal průvod směrem k právnické fakultě, kde se k němu mají přidat další účastníci. Poté budou směřovat před úřad vlády a od něj na Hradčanské náměstí, řekla ČTK za organizátory Petra Johana Poncarová. Hradčanské náměstí si protestující jako cíl vybrali kvůli soše Masaryka, který byl také filozof a věnoval se sociálním vědám. Na trase pochodu je podle zpravodajky ČTK omezena doprava.

Kvůli protestu vysokoškolských pedagogů bylo dnes na některých fakultách Univerzity Karlovy děkanské volno, informoval předseda Akademického senátu FF UK Ondřej Švec. Studenti i veřejnost se mohli v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách účastnit přednášek a diskusí o důležitosti humanitních a sociálněvědních oborů a o jejich nynějším podfinancování. Program se konal mimo jiné na filozofické fakultě a fakultě humanitních studií. Přednášky na FF navštívily stovky lidí, řekla ČTK Poncarová. Do protestu se v Praze na UK podle informací na webu zapojily také fakulty evangelická, právnická a pedagogická.

Vysokoškolský odborový svaz vyhlásil podle předsedy Petra Baierla na dnešek symbolickou stávkovou pohotovost. Výstražná stávka byla podle akademika Františka Kratochvíla v plánu na FF Univerzity Palackého v Olomouci, které se účastnili i akademici z Ostravy a Brna. Protesty za vyšší mzdy zejména na filozofických fakultách se dnes podle organizátorů konaly v devíti městech. V pondělí organizátoři odhadovali, že se zapojí stovky vyučujících a studujících.

Cílem protestu je podpořit požadavky rektorů sdružených v České konferenci rektorů a Asociace děkanů FF. Rektoři požadují navýšení peněz pro vysoké školy na úroveň průměru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), tedy zhruba o deset miliard korun ročně více než nyní. Podle asociace by měly podfinancované fakulty letos dostat 1,4 miliardy korun, aby se situace stabilizovala.

Za ostudu, hanebnost nebo katastrofu považují zástupci českých univerzit, které se dnes připojily k protestní akci Hodina pravdy, podfinancování veřejných vysokých škol a nízké platy vyučujících na humanitních a společenskovědních oborech. Organizátoři akce žádají pro univerzity více peněz ze státního rozpočtu a zrovnoprávnění platových tarifů mezi obory. Například Univerzita Pardubice tuto snahu podpořila debatním setkáním akademiků a studentů a k protestu proti nízkým platům se připojila také Janáčkova akademie múzických umění (JAMU), Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) nebo filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (FF UHK) a Západočeské univerzity (ZČU). Mnozí akademici se pak vydali do Prahy, kde je odpoledne plánovaný protestní pochod. Několik set studentů a pedagogů olomoucké filozofické fakulty se dnes zapojilo do výstražné stávky.

Stávkující v Olomouci dnes zaplnili nádvoří fakulty v Křížkovského ulici. Lingvisté, uměnovědci či filozofové přišli na nádvoří s transparenty s nápisy například Humanitní vědci nejsou parazité, Bohatství ducha se nedá zaplatit, ale zkusit to můžete nebo s transparentem v podobě krabice na tyči a s nápisem Nemám ani na transparent.

Vedení olomoucké fakulty podpořili i jejich kolegové například z Masarykovy univerzity nebo ze Slezské univerzity Opava. Například Václav Štěpánek z Masarykovy univerzity Brno vyzdvihl roli filozofických fakult ve společnosti a také to, že to byly právě tyto fakulty v Praze, Brně a Olomouci, které organizovaly stávky v roce 1989 a přispěly tak k pádu komunismu. "Jsou tak základními aktéry vývoje ve společnosti," uvedl Štěpánek s tím, že zanedbáváním humanitních věd, poddimenzováním jejich financování se zase budeme vracet do minulosti. Se svými zkušenostmi vystoupila i mladší generace z řad odborných asistentů či doktorandů. Kritizovali především platové ohodnocení. "Dnes jsem oznámila, že po 20 letech z této univerzity odcházím," uvedla jedna z odborných asistentek. Poukázala například na to, že lektoři nemají za co jezdit na mezinárodní konference, posunovat se ve vzdělávání a přenášet to na studenty.

"Dospěli jsme do stavu, kdy už není možné mlčet," řekl Aleš Prázný z katedry filozofie pardubické univerzity. Zástupci fakulty žádají pro humanitní a společenské vědy důstojné podmínky srovnatelné s jinými vědami. Podle Prázného ale aktivita zatím nemá u politiků očekávanou odezvu.

Dnešní protest měl na Univerzitě Pardubice podobu debatního setkání, kterého se účastnily desítky akademiků a studentů. Rektor Libor Čapek nebyl přítomen kvůli zahraniční cestě. Písemně ale ČTK sdělil, že univerzita může financovat mnohé obory díky zaměstnancům, kteří získávají peníze ze soutěží v národních a mezinárodních poskytovatelů. Podle něj univerzita vždy zohledňovala své multioborové zaměření a její humanitní obory nejsou systémově upozaděny. Nicméně vysoké školy jsou podfinancované, konstatoval.

"Stejná situace, jako je na filozofických a humanitních fakultách, je také na čtyřech uměleckých vysokých školách. Institucionální podfinancování veřejných vysokých škol je ostuda a hanebnost," řekl k dnešnímu protestu rektor JAMU Petr Michálek. Ohledně podfinancování je podle něj třeba postupovat s chladnou hlavou, systematicky a partnersky. "Pokud se ale něco nezmění, z Hodiny pravdy se musí stát dny a měsíce pravdy," dodal.

Z anonymního průzkumu, který se konal na JAMU kolem Vánoc a zúčastnilo se ho 128 lidí, vyplynulo, že přes 75 procent dotázaných nepovažuje svoji mzdu za přiměřenou dosaženému vzdělání a odbornosti. "Téměř 70 procent lidí také odpovědělo, že kdyby pracovali na JAMU na plný úvazek a neměli další zaměstnání, příjem by jim nestačil na pokrytí všech jejich výdajů," uvedl za odbory JAMU Bohumír Stehlík. V rámci protestu proti mzdám se dnes ve vestibulu hudební fakulty po poledni sešlo okolo 70 studentů, vyučujících a dalšího personálu.

V kampusu ústecké UJEP studenti a pedagogové zejména z filozofické fakulty zaplnili při protestu proti nízkým platům amfiteátr. Děkanka filozofické fakulty Michaela Hrubá uvedla, že situace je katastrofální, fakulta podle ní letos hospodaří se ztrátou pět milionů korun. "Naše fakulta nezahálí. Na nás stojí excelentní výzkumné výsledky, které vykazuje univerzita do národního hodnocení, a myslím si, že situace, ve které jsme, je velmi nespravedlivá," dodala.

Desítky lidí dnes demonstrovaly i před budovou filozofické fakulty hradecké univerzity. "Ačkoliv je situace na FF UHK v porovnání s ostatními filozofickými fakultami mnohem lepší, například v rámci kategorie odborných asistentů máme nejvyšší průměrný plat mezi všemi českými FF, jsem přesvědčen, že je potřeba se k protestu připojit, a poukázat tak na systémové znevýhodnění našich oborů," uvedl děkan FF UHK Jan Prouza.

V Plzni o podfinancování humanitních fakult diskutovala v univerzitní kavárně Družba zhruba stovka studentů a pedagogů filozofické fakulty ZČU. Podle děkana Davida Šance je falešné argumentovat tím, že stát nepotřebuje tolik antropologů, politologů, archeologů a filozofů. "Musíme se ptát, kolik česká společnost, která má být moderní, prosperující, stabilní a demokratická, potřebuje vzdělaných lidí, kteří dokáží pracovat s informacemi, argumentovat, mluvit, hovořit cizími jazyky a mají mezinárodní rozhled," uvedl. Emeritní rektor Miroslav Holeček uvedl, že podle jeho zkušeností přispívá nejvíce k rozvoji vzdělanosti právě filozofická fakulta.