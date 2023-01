Balaš nemá informace o tom, že by měl skončit jako ministr školství

Praha - Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) nemá žádné informace o tom, že by měl skončit v čele resortu. Stojí před ním hodně úkolů, řekl dnes novinářům před jednáním vlády. Otázkou svého působení u Ústavního soudu se nezabýval a neočekává, že se jí v dohledné době zabývat bude.

Deník N v úterý informoval o tom, že vedení STAN zvažuje Balašovu výměnu. Podle nejmenovaných zdrojů serveru by jako odborník na ústavní právo a vysokoškolský pedagog mohl zamířit na Ústavní soud. O tom, kdo by ho v čele ministerstva nahradil, nemají Starostové jasno. Podle jejich předsedy Víta Rakušana by se případná rekonstrukce vlády musela týkat i jiných stran. Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý řekl, že nemá žádný signál od hnutí STAN, že by zvažovalo nebo navrhovalo výměnu některého z ministrů

"Přede mnou na ministerstvu školství stojí hodně úkolů," řekl Balaš. Ústavní soud je podle něj pro právníka prestižní místo, otázkou se ale nezabýval. "Myslím si, že v dohledné době se jí ani zabývat nebudu," dodal.

Balaš loni v červnu vystřídal v křesle ministra školství Petra Gazdíka (STAN). Ten rezignoval kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr, která se týká podezřelých obchodů zejména v pražském dopravním podniku.

Podle Deníku N nemá hnutí jasno v tom, kdo by Balaše v čele ministerstva nahradil. Mluví se podle něj například o poslanci Janu Berkim (STAN), Balašově náměstkyni Martině Bětákové (STAN) nebo o odborníkovi na vzdělávání ze společnosti EDUin Bohumilu Kartousovi. Možností je i výměna ministerstev. Člověk blízký vedení STAN Deníku N řekl, že do čela školství by se mohl přesunout dosavadní ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, kterého by vystřídal místopředseda Starostů Jan Farský.