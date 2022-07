Balaš musí podle Fialy řešit vzdělávací programy i důsledky války na Ukrajině

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl do úřadu nového ministra školství Vladimíra Balaše (STAN), 1. července 2022, Praha.

Praha - Velkou výzvou pro nového ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) bude úprava rámcových vzdělávacích programů. Po dnešním uvedení Balaše do funkce to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Zabývat se podle něj musí ale i aktuálními výzvami, mezi něž patří důsledky příchodu uprchlíků před válkou z Ukrajiny. Balaš chce ministerstvo stabilizovat a radikální změny nechystá. Nevyloučil ale personální úpravy poté, co dokončí schůzky s vedením úřadu.

Fiala dnes poděkoval končícímu ministrovi Petru Gazdíkovi (STAN), který k poslednímu červnovému dni rezignoval kvůli svým stykům s obviněným lobbistou Michalem Redlem z kauzy Dozimetr. Gazdík podle premiéra za půlrok ve funkci odvedl obrovský kus práce. "Musel se vyrovnávat s řadou nečekaných problémů, ať už to byly nová vlna covidu-19 omikron či válka na Ukrajině a všechny její důsledky včetně uprchlické vlny," řekl. Vedle těchto krizí podle něj Gazdík zvládl výborně začít i s některými koncepčními kroky.

Před novým ministrem, u kterého Fiala ocenil zkušenosti z výuky, budou podobné úkoly. Naplňovat má podle premiéra programové prohlášení kabinetu, které pokládá vzdělávání za jednu z priorit. "Velkou výzvou je úprava rámcových vzdělávacích programů, toho, co se děti ve školách učí," uvedl Fiala. Zopakoval cíl, aby se žáci a studenti učili méně faktů, ale měli naopak hlubší znalosti a schopnosti je využívat. Přetrvávají pak podle něj i aktuální výzvy související se začleňováním ukrajinských dětí.

Balaš chce pokračovat v koncepci nastolené předchozími ministry a nehodlá nic radikálně měnit. Školství podle něj naopak potřebuje stabilitu. Na ministerstvu již začal s rozhovory s vedením. "Až je dokončím, nevylučuji, že nějaké personální změny budou. Můžeme se zabývat i drobnou reorganizací na úrovni ministerstva," konstatoval. Již nyní Balaš tuší, kde by mohl být problém.

Fiala mu popřál, aby ve funkci vydržel co nejdéle, protože na ministerstvu školství jsou nutné kontinuita a uvážlivé kroky.