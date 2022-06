Balaš dorazil na schůzku s Fialou, školství chce posouvat správným směrem

Praha - Kandidát Starostů a nezávislých (STAN) na ministra školství Vladimír Balaš dorazil dnes před 15:30 na úřad vlády na schůzku s premiérem Petrem Fialou (ODS). Ve stručném vyjádření novinářům řekl, že v případě nástupu do funkce by chtěl podporovat a rozvíjet české školství tak, aby se posouvalo správným směrem.

Místo ministra školství se uvolní na konci června, kdy rezignuje dosavadní šéf úřadu Petr Gazdík (STAN). Odstoupit slíbil před týdnem kvůli kontaktům s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v kauze Dozimetr. Hnutí STAN na jeho místo navrhlo svého poslance a ústavního právníka Balaše. O jeho jmenování by měli večer v Lánech jednat také Fiala s prezidentem Milošem Zemanem.

Balaš při příchodu do Strakovy akademie řekl, že se v případě nástupu do funkce bude snažit školství podporovat. "A rozvíjet, posouvat ho správným směrem," dodal. Balaš jako tehdejší děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni umožnil studium na přelomu tisíciletí předsedovi někdejší Unie svobody Janu Rumlovi, i když nedosáhl v přijímacím řízení požadovaného počtu bodů. "Nemám se za co stydět," řekl dnes k případu.

Zástupci základních a středních škol dnes uvedli, že nevědí, co mohou od Balaše očekávat, protože je pro ně neznámý. Očekávají, že naváže na práci svých dvou předchůdců, exministra Roberta Plagy (za ANO) a končícího Gazdíka (STAN). Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček se obává toho, že Balaš nemá velké znalosti o regionálním školství. Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce budou důležité jeho manažerské schopnosti.