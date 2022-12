Baláka by měl v čele Lesní správy Lány nahradit Pavel Rus, doporučila komise

Praha - Výběrové komise doporučily na místo ředitele Lesní správy Lány Pavla Rusa a do čela Správy Pražského hradu dosavadního ředitele administrativní sekce Hradu Jana Nováka, informovala na webu prezidentská kancelář. Rus by měl nahradit Miloše Baláka, který v říjnu s platností ke konci roku na místo ředitele lánské lesní správy rezignoval. Novák, který je již nyní řízením Správy Pražského hradu dočasně pověřený, by měl vystřídat ve funkci jejího ředitele Ivo Velíška. Toho prezidentův kancléř Vratislav Mynář v říjnu odvolal.

Deník N, který na závěr výběrových komisí upozornil, uvedl, že Rus je někdejším severočeským ředitelem Lesů České republiky. Novák působil na Pražském hradě za všech tří českých prezidentů. Od roku 2015 je ředitelem administrativní sekce Kanceláře prezidenta republiky. Byl také vedoucím úřadu vlády.

Balák před soudem čelil obžalobě z ovlivňování veřejných zakázek v Lánské oboře. Soud ho poslal pravomocně na tři roky do vězení, prezident Miloš Zeman mu ale udělil milost a Balák ve své funkci zůstal. Další soud pak Baláka odsoudil v kauze těžby kamene v Lánské oboře k peněžitému trestu 870.000 korun a dvouletému zákazu činnosti v organizacích, které spravují státní majetek. Tento rozsudek není pravomocný, věcí se bude zabývat Krajský soud v Praze.

Velíšek na Pražský hrad nastoupil v únoru 2004, ředitelem Správy Pražského hradu (SPH) byl od roku 2005, kdy jej výkonem funkce pověřil tehdejší prezident Václav Klaus. SPH je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Kancelář prezidenta republiky. Kromě areálu Pražského hradu se stará také o lánský zámek. V popisu práce tak má mimo jiné i péči o hradní a lánské památky.

Velíšek v říjnu serveru Deník N řekl, že mu důvod odvolání Mynář nesdělil. "Nevím, že bych něco provedl, ani mi nebylo nic konkrétně sděleno," uvedl. O odvolání nebyl předem informován, řekl.

Novák je od roku 2015 ředitelem administrativní sekce Kanceláře prezidenta republiky. Později byl pověřen také řízením bezpečnostního odboru Pražského hradu, ten ale prezidentská kancelář změnila na oddělení bezpečnostního ředitele, které nyní vede Lenka Nováková. Média informovala, že není držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné, tajné nebo přísně tajné, které uděluje Národní bezpečnostní úřad. K dispozici má prověření na stupeň vyhrazené. V minulosti pracoval také jako vedoucí úřadu vlády, náměstek ředitele Národního bezpečnostního úřadu nebo vedl prezidentskou kampaň Jana Fischera.

Do výběrového řízení na ředitele Lesní správy Lány se přihlásilo pět uchazečů, jeden v jeho průběhu odstoupil. O místo ředitele Správy Pražského hradu se kromě Nováka ucházel ještě jeden člověk. Výběrová komise, v níž byl kromě zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky například také státní tajemník ministerstva vnitra, dospěla k závěru, že nejvhodnějším kandidátem je Novák. "Dílčí dotazy zodpověděl obsáhle, s evidentní znalostí problematiky a místní situace. Tento uchazeč je schopen čerpat ze své předchozí praxe a plně se orientuje v odborné problematice," uvedla prezidentská kancelář. Komise se na něm shodla jednomyslně, což platí i pro Rusa, kterého doporučila do čela Lesní správy Lány.

Český rozhlas - Radiožurnál v listopadu uvedl, že prezidentská kancelář vyměnila šéfku provozu lánského zámku. Zámek místo Michaely Javůrkové povede Kateřina Rydlová, která tam dříve působila třeba jako kuchařka nebo hospodyně. Hrad zároveň oddělil správu samotného zámku v Lánech a správu zámeckých zahrad a parku.