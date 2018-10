Praha - Televizní film Balada o pilotovi natočený podle předlohy Jiřího Stránského ilustruje československé dějiny po roce 1945 kdy se komunistické síly infiltrovaly do všech společenských oblastí. Snímek, jehož hrdinou je příslušník RAF kapitán Emil Malík, natočil režisér Ján Sebechlebský podle scénáře Jiřího Stránského. V hlavních rolích se představí David Švehlík a Lucie Žáčková. Dramatický snímek Česká televize uvede 4. listopadu.

Příběh zaznamenává skutečnost, že během druhé světové války přes 2500 pilotů sloužilo v uniformách britského královského letectva. Pro Brity byli hrdinové, kteří spolurozhodli o výsledku války, v Československu byli po válce souzeni za velezradu. Děj filmu se odehrává na sklonku léta 1945 a na počátku roku 1946. Novela, z níž čerpá scénář, vyšla knižně v roce 2013 a Stránský v ní popsal skutečný příběh svého tchána Karla Balíka.

"O jeho osudu neexistovaly vůbec žádné doklady. Když jsme natáčeli Zdivočelou zemi, na place byl vždy přítomen nějaký expert z historického ústavu. A já jim říkával: Kdybyste narazili na jméno Balík, tak je to otec mojí ženy, letec RAF. V roce 2002 byly archivy zatopeny a všechny materiály nechali zmrazit, aby se dochovalo alespoň něco. Když to pak začali rozmrazovat, říkali, že nevědí, kdy na to přijde řada. Nikdo neměl přednost. Pak mi volali za čtyři dny, že úplně první dokumenty, které se jim dostaly na stůl, nesly jméno Balík. Zajímalo mě to, šel jsem po tom," uvedl Stránský.

Hlavní roli Emila Malíka si zahrál David Švehlík. "Jakákoli připomínka hrdinství i dějinných okamžiků je správná. Zvlášť, když se můžeme dozvědět o takové postavě, která i přes vše, co prožila, zůstala lidsky silná," sdělil.

Balada o pilotovi se natáčela na letištích ve Kbelích a Staré Ruzyni, v obci Panenský Týnec, v prostorách kláštera Chotěšov a ve Švýcarsku, se skutečným letadlem typu Junkers Ju 52. "Většina filmů, jež se zabývají československými letci, zachycuje pouze válečná léta. Ten náš se však věnuje osudům letců bezprostředně po návratu z války, jejich představám o budoucnosti a konfrontaci s reálným stavem společnosti," podotkl režisér Sebechlebský.

Karel Balík byl před válkou slavným pilotem, ale jeho život zkomplikovali nacisté. Chtěl bojovat proti Hitlerovi, a tak na poslední chvíli přešel s přáteli hranice do Polska. Sověti ho uvěznili v gulagu, odkud ho pak s československými zajatci vysvobodil generál Heliodor Píka. Následovala cesta do Anglie, kde se zařadil mezi špičkové piloty. Létal s Winstonem Churchillem a vezl i Edvarda Beneše do Moskvy za Stalinem k podpisu spojenecké smlouvy. Během pobytu v Sovětském svazu ho kontaktovala tajná služba NKVD, která ho nutila ke spolupráci. Zemřel za neobjasněných okolností po havárii při přistání v roce 1946.