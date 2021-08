Bahamy ovládly obě čtvrtky, Mäki byla ve finále na 1500 metrů poslední

Tokio - Shaunae Millerová-Uibová z Baham obhájila v Tokiu olympijské zlato v běhu na 400 metrů a Faith Kipyegonová z Keni si zopakovala triumf z Ria de Janeiro na 1500 metrů. Její velká soupeřka Sifan Hassanová z Nizozemska už tři zlata nezíská, ve svém druhém finále doběhla třetí. Kristiina Mäki jako jediná česká zástupkyně ve finálovém bloku byla mezi nejlepšími mílařkami poslední.

V běhu na 5000 metrů přidal Joshua Cheptegei z Ugandy zlato ke stříbru z desítky. Liou Š'-jing vyhrála soutěž oštěpařek jako první Číňanka v historii.

Millerová-Uibová doběhla do cíle s obrovským náskokem, osobní rekord vylepšila o setinu na 48,36, přestože v závěru už mohla zvolnit. Den před ní slavil na stejné trati její krajan Steven Gardiner. Karibský ostrov s 330 tisíci obyvatel tak má nejlepší čtvrtkaře na světě.

Druhá skončila Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky, která už má stříbro ze smíšené štafety. Pětatřicetiletá Američanka Allyson Felixová na třetím místě získala desátou olympijskou medaili, další může přidat v sobotu ve štafetě. Víc jich žádná atletka nemá, ale sólové zlato ze 400 metrů jí chybí. V Riu de Janeiro jí ho dnešní vítězka vyfoukla pádem do cíle.

Běh na 5000 metrů vyhrál v čase 12:58,15 světový rekordman a mistr světa z Dauhá Cheptegei. Druhý doběhl Kanaďan Mohammed Ahmed a třetí Američan Paul Chelimo, který byl před pěti lety v Riu de Janeiro stříbrný.

Uganďané si po desítce stěžovali, že tempo bylo příliš pomalé, a tak se na poloviční trati Jacob Kiplimo od začátku staral, aby tomu bylo jinak. Výsledkem byl čas pod 13 minut, s nímž se v japonském počasí nepočítalo.

Do posledního kola nastoupil Cheptegei a nikoho už před sebe nepustil. S jednou zlatou a jednou stříbrnou medailí se tak hodně přiblížil Britovi Mo Farahovi, jenž na dvou předchozích hrách slavil na dlouhých tratích zlatý double.

Kanaďan Ahmed, který podobně jako Farah pochází ze Somálska, získal po bronzu z mistrovství světa olympijské stříbro a Američan keňského původu Chelimo bronz. Jeho původní vlast vyšla opět naprázdno. Poslední olympijské zlato v běhu na 5000 metrů Keňa ukořistila v roce 1988.

Zato Uganda se stává novou běžeckou velmocí. Za posledních dvacet let měla jedinou olympijskou medaili, když Stephen Kiprotich v roce 2012 v Londýně vyhrál maraton. V Tokiu už má čtyři.

V běhu na 1500 metrů šla Hassanová, která měla v plánu tři zlaté od 1500 metrů po desítku, hned v úvodu do čela. Zřejmě nechtěla, aby se opakovala situace z rozběhu, kde v tlačenici upadla a musela dohánět třicetimetrovou ztrátu.

Vedla ještě v polovině posledního kola, ale pak ji předstihla nejen Kipyegonová, ale i britská mistryně Evropy Laura Muirová. Hassanovou v krkolomné kombinaci čeká ještě sobotní desítka.

Mäki byla první českou běžkyní v olympijském finále na 1500 metrů. Kvalifikovala se do něj díky národnímu rekordu 4:01,23, dnes už krok s mílařskou elitou neudržela. Doběhla na třináctém místě v čase 4:11,76.

Liou Š'-jing vyhrála soutěž oštěpařek jako první Číňanka v historii. Rozhodla hned prvním hodem dlouhým 66,34 metru. A byl to její jediný vydařený pokus. Při čtvrtém hodu se zranila, dál neházela a už jen sledovala, jestli ji někdo nepřekoná.

Nejblíž k tomu měla Polka Maria Andrejczyková, jednička letošních tabulek, ale za 65 metrů se nedostala. Třetí skončila australská mistryně světa Kelsey-Lee Barberová. Finále oštěpu bylo bez české účasti. Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková ani Nikola Ogrodníková neprošly do finále.

Česká štafeta mužů v běhu na 4x400 metrů obsadila v semifinále sedmé místo v čase 3:03,61 a nepostoupila do olympijského finále. Nejrychlejší byli Američané, kteří se snaží odčinit selhání z individuální čtvrtky, kde skončili bez medaile.

Jediná česká štafeta na hrách nastoupila ve složení Patrik Šorm, Pavel Maslák, Michal Desenský a Vít Müller. Ve srovnání s červnovým rekordem v Kluži nahradil Jana Tesaře Desenský, ale za tehdejším časem Češi zaostali o více než sekundu. Překážkář Müller na posledním úseku odvrátil útok německého kvarteta a uhájil alespoň předposlední místo.

Polák Tomala vyhrál chodeckou padesátku

Olympijským šampionem v chodeckém maratonu na 50 kilometrů se v Sapporu stal Polák Dawid Tomala před rovněž nečekaným stříbrným medailistou Jonathanem Hilbertem z Německa a Kanaďanem Evanem Dunfeem. V náročných podmínkách dokončili závod i oba čeští reprezentanti, Vít Hlaváč obsadil 43. místo se ztrátou přes 25 minut, jako 46. prošel cílem Lukáš Gdula, jenž zaostal za vítězem bezmála o 43 minut.

Jednatřicetiletý Tomala se před deseti lety v Ostravě stal vicemistrem Evropy do 23 let na dvacítce, ale mezi seniory na žádný významný úspěch dosud nedosáhl. Na padesátikilometrovou trať se přeorientoval až letos, v březnu v Dudincích splnil limit a pod pěti kruhy nyní napodobil svůj vzor a krajana Roberta Korzeniowského, který nejdelší atletický závod vyhrál v Atlantě 1996, Sydney 2000 a Aténách 2004. Na trůnu Tomala vystřídal Slováka Mateje Tótha, který při obhajobě obsadil 14. místo.

"Nemůžu tomu uvěřit. Od prvního tréninku jsem myslel na to, že bych jednou rád vyhrál olympiádu. Nejdřív na dvacítce, ale letos se všechno změnilo. Tohle je moje druhá padesátka v životě a já to vyhrál. To je šílené, že?" radoval se Tomala. Na dlouhou trať se dal prý proto, že se nudil. "Léta jsem se soustředil na dvacítku a potřeboval jsem novou výzvu, něco speciálního. A proč padesátka? Protože máme nejlepšího chodce historie Roberta (Korzeniowského). Je to legenda a já se teď taky zapsal do historie," dodal.

Tomala se v závodě opakovaně pokusil o trhák a soupeřům se úspěšně vzdálil po 30. kilometru. Vypracoval si více než tříminutový náskok a přes výrazné zpomalení v závěru už se o životní úspěch nenechal připravit. Cílem prošel v čase 3:50:08 a zvítězil o 36 sekund před o tři roky mladším olympijským debutantem Hilbertem. Třicetiletý Dunfee ziskem bronzu vylepšil čtvrté místo z předchozích her v Riu a zopakoval umístění z mistrovství světa v Dauhá.

Oba čeští chodci prošli cílem ve stejném pořadí jako při letošním domácím šampionátu v Dudincích. Čtyřiadvacetiletý Hlaváč při olympijské premiéře dosáhl času 4:15:40. O pět let starší Gdula, který byl před pěti lety v Riu na padesátce diskvalifikován, strávil na okruzích v Sapporu přes čtyři a půl hodiny (4:33:06) včetně pětiminutové penalizace po třech napomenutích od rozhodčích kvůli technice chůze.

Závod dokončilo 47 z 59 účastníků, jedním ze dvou diskvalifikovaných chodců byl stříbrný medailista z dvacetikilometrového závodu v Londýně 2012 Erick Bernabe Barrondo z Guatemaly. Deset vytrvalců vzdalo a mezi nimi i světový rekordman a exmistr světa Yohann Diniz z Francie. Naproti tomu i v 51 letech zvládl chodecký maraton Španěl Jesús Ángel García. Mistr světa z roku 1993 obsadil při osmém olympijském startu 35. místo, čtvrtý muž z her v Pekingu 2008 nedokončil pod pěti kruhy jen závod v Atlantě 1996.

Chůzi na 20 km vyhrála Italka Palmisanová, Ďurdiaková došla třicátá Olympijský chodecký závod žen na 20 kilometrů přinesl v Sapporu podobně jako stejný závod mužů triumf Itálii. Zvítězila Antonella Palmisanová a napodobila svého krajana Massima Stana, který vyhrál dvacítku o den dříve. Česká reprezentantka Tereza Ďurdiaková obsadila při své premiéře na velké akci třicáté místo. Palmisanová, která na minulých hrách skončila těsně pod medailovými stupni, udávala od začátku tempo. Ďurdiaková se držela uprostřed šedesátičlenného startovního pole. Pět kilometrů před cílem se odpoutala šestičlenná skupina a z ní vyrazila nezadržitelně dopředu Palmisanová, slavící dnes třicáté narozeniny. V cíli byla v čase 1:29:12 s náskokem 25 sekund před Sandrou Arenasovou z Kolumbie. Hořkou chvilku prožila Brazilka Erica Rocha de Senaová. Dvakrát čtvrtá na posledních světových šampionátech měla v Sapporu ve svých 36 letech medaili na dosah, ale ve snaze předstihnout Arenasovou 150 metrů před cílem potřetí porušila pravidla a dostala dvouminutovou penalizaci. Bronz tak spadl do klína obhájkyni zlata a trojnásobné mistryni světa Číňance Liou Chung, jež byla největší favoritkou závodu. Ďurdiaková, která se závodní chůzi věnuje teprve dva roky, prošla cílem na třicátém místě více než sedm minut za vítězkou v čase 1:36:58. Nejlepším výsledkem české chodkyně na hrách tak zůstává desáté místo Anežky Drahotové z Ria de Janeiro.

Muži:

5000 m: 1. Cheptegei (Ug.) 12:58,15, 2. Ahmed (Kan.) 12:58,61, 3. Chelimo (USA) 12:59,05, 4. Kimeli (Keňa) 12:59,17, 5. Kiplimo (Ug.) 13:02,40, 6. Balew (Bahr.) 13:03,20, 7. Knight (Kan.) 13:04,38, 8. Katir (Šp.) 13:06,60.

4x100 m: 1. Itálie (Patta, Jacobs, Desalu, Tortu) 37,50, 2. Británie (Ujah, Hughes, Kilty, Mitchell-Blake) 37,51, 3. Kanada (Brown, Blake, Rodney, De Grasse) 37,70, 4. Čína 37,79, 5. Jamajka 37,84, 6. Německo 38,12, 7. Ghana 38,40, Japonsko nedokončilo.

Chůze 50 km: 1. Tomala (Pol.) 3:50:08, 2. Hilbert (Něm.) 3:50:44, 3. Dunfee (Kan.) 3:50:59, 4. Tur (Šp.) 3:51:08, 5. Vieira (Portug.) 3:51:28, 6. Kawano (Jap.) 3:52:56, 7. Pien Tchung-ta (Čína) 3:52:01, 8. Cowley (Austr.) 3:52:01, ...43. Hlaváč 4:15:40, 46. Gdula (oba ČR) 4:33:06.

Ženy:

400 m: 1. Millerová-Uibová (Bah.) 48,36, 2. Paulinová (Dom. rep.) 49,20, 3. Felixová (USA) 49,46, 4. McPhersonová 49,61, 5. McLeodová (obě Jam.) 49,87, 6. Williamsová (Brit.) 49,97, 7. Hayesová (USA) 50,88, Gómezová (Kuba) nedokončila.

1500 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 3:53,11, 2. Muirová (Brit.) 3:54,50, 3. Hassanová (Niz.) 3:55,86, 4. Gebreezibeherová (Et.) 3:57,60, 5. Debuesová-Staffordová (Kan.) 3:58,93, 6. Hallová (Austr.) 3:59,01, 7. Nanyondová (Ug.) 3:59,80, 8. Tanakaová (Jap.) 3:59,95, ...13. Mäki (ČR) 4:11,76.

4x100 m: 1. Jamajka (Williamsová, Thompsonová-Herahová, Fraserová-Pryceová, Jacksonová) 41,02, 2. USA (Oliverová, Danielsová, Prandiniová, Thomasová) 41,45, 3. Británie (Philipová, Lansiquotová, Asherová-Smithová, Neitaová) 41,88, 4. Švýcarsko 42,08, 5. Německo 42,12, 6. Čína 42,71, 7. Francie 42,89, Nizozemsko nedokončilo.

Oštěp: 1. Liou Š'-jing (Čína) 66,34, 2. Andrejczyková (Pol.) 64,61, 3. Barberová (Austr.) 64,56, 4. Tugsuzová (Tur.) 64,00, 5. Lu Chuej-chuej (Čína) 63,41, 6. Mitchellová (Austr.) 61,82, 7. Jasiunaiteová (Lit.) 60,06, 8. Littleová (Austr.) 59,96.

20 km chůze: 1. Palmisanová (It.) 1:29:12, 2. Arenasová (Kol.) 1:29:37, 3. Liou Chung (Čína) 1:29:57, 4. Pérezová (Šp.) 1:30:05, 5. Gonzálezová (Mex.) 1:30:33, 6. Montagová (Austr.) 1:30:39, 7. Čchie-jang Š'-ťie (Čína) 1:31:04, 8. Drisbiotiová (Řec.) 1:31:24, ...30. Ďurdiaková (ČR) 1:36:58.

Semifinále:

Muži:

4x400 m: 1. USA (Stewart, Ross, Deadmon, Norwood) 2:57,77, ...15. ČR (Šorm, Maslák, Desenský, Müller) 3:03,61 - nepostoupili do finále.