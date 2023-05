Bagrista v Brně narazil na leteckou pumu, policie evakuuje stovky lidí

Brno - Bagrista v Brně-Juliánově dnes odpoledne při výkopových pracích narazil na leteckou pumu, policie v lokalitě evakuuje lidi. Zřejmě jich budou stovky. ČTK to řekl mluvčí policie Pavel Šváb. Na místo zamířil pyrotechnik, desítky policistů a z preventivních důvodů i záchranáři. Puma se našla v Došlíkově ulici, kde jsou rodinné či bytové domy, také menší panelové domy. Vedení městské části pro jistotu připravuje evakuační prostory, vyplývá z vyjádření starosty Židenic Petra Kunce (Hlas pro Židenice), pod Židenice Juliánov spadá.

"Půjde o perimetr 400 metrů. Musíme obejít ty domy, uvidíme, kolik lidí bude doma," uvedl Šváb. Odhadem jich zřejmě ale budou stovky. Mluvčí proto nedokáže odhadnout, jak dlouho evakuace potrvá.

"S policií spolupracujeme. Prý by to celé mělo trvat tři až čtyři hodiny, ale to je jen odhad. Chystáme proto nějaké prostory, kdyby to mělo trvat delší dobu, třeba přes noc," řekl ČTK starosta Židenic.

Na místě jsou podle mluvčího strážníků Jakuba Ghanema i tři hlídky městské policie, které uzavřely Došlíkovu ulici a z jejího okolí odklánějí dopravu. "Na zákroku se podílí jednotka psovodů městské policie, kolegové z dopravní jednotky i strážníci z místní služebny," uvedl Ghanem.

Z preventivních důvodů jsou na místě i záchranáři. "Máme tam tři prostředky, inspektora provozu, velkokapacitní sanitní vůz a záchranářskou posádku, a to z preventivních důvodů, kdyby bylo třeba někoho ošetřit," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.