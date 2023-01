Berlín/Varšava - Pokud by Polsko odeslalo tanky německé výroby Leopard Ukrajině, Berlín by nic nenamítal. Podle agentury Reuters to dnes řekla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková ve vysílání francouzské stanice LCI. Německý kancléř Olaf Scholz přitom dosud dodávky tanků Leopard Kyjevu třetími zeměmi odmítal.

Tanky Leopard má v držení řada zemí NATO, ale jejich přesun na Ukrajinu vyžaduje souhlas Berlína.