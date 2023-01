Baerbocková navštívila Charkov, Kuleba ji požádal o tanky Leopard

Charkov (Ukrajina) - Šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková dnes navštívila východoukrajinský Charkov, který těžce zasáhla současná ruská agrese. Ukrajincům slíbila další zbraně a konkrétní nabídku pomoci při jejich cestě do Evropské unie. Její ukrajinský kolega Dmytro Kuleba na Německo tlačí, aby Ukrajině dodalo tanky Leopard 2. Z bezpečnostních důvodů byla návštěva Baerbockové v ukrajinském druhém největším městě utajovaná, napsala agentura DPA.

"Toto město je symbolem naprostého šílenství ruské agresivní války na Ukrajině a nekonečného strádání, kterému jsou lidé, zejména tady na východě země, každý den vystaveni," řekla Baerbocková. Charkov i celá stejnojmenná oblast, která sousedí s Ruskem, bývají častým terčem ruských raketových útoků.

Německo minulý týden oznámilo, že na Ukrajinu pošle 40 bojových vozidel Marder. Dnes Baerbocková nebyla konkrétní ohledně toho, jakou další vojenskou pomoc její země chystá. Kuleba řekl, že Ukrajina potřebuje německé tanky Leopard, aby "mohla osvobodit vše, co je pod ruskou okupací". "Čím déle bude toto rozhodování trvat, o to více lidí bude umírat kvůli tomu, že ukrajinské armádě chybí zbraně," vzkázal Kuleba do Berlína a zároveň poděkoval německé vládě za dosavadní dodávky zbraní. Agentura DPA píše, že k dodávkám tanků Leopard 2 na Ukrajinu se zatím staví zdrženlivě německý sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz.

Podle Baerobockové nelze přehlížet, že Ukrajina patří do Evropy a že usiluje o vstup do Evropské unie. "Naše vláda chce udělat Ukrajině velmi konkrétní nabídky, aby mohla pokročit v posilování právního státu, nezávislých institucí, boji proti korupci a přibližování se unijním standardům," řekla politička ze strany Zelených.