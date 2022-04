Badosaová vystřídá Krejčíkovou na postu dvojky, na Spartě bude český finalista

Stuttgart (Německo)/Praha - Španělská tenistka Paula Badosaová postoupila na antukovém turnaji ve Stuttgartu do semifinále a ve světovém žebříčku se díky tomu posune na druhé místo před Barboru Krejčíkovou. Vylepšení dosavadního kariérního maxima jí zajistila čtvrtfinálová výhra nad Ons Džabúrovou z Tuniska 7:6, 1:6, 6:3. Tenisový challenger na antuce v pražské Stromovce se může znovu dočkat domácího vítěze. Do nedělního boje o titulu se totiž dostane vítěz semifinále mezi obhájcem Daliborem Svrčinou a Tomášem Macháčem.

Druhá nasazená Badosaová vybojovala úvodní set, v němž měly obě hráčky potíže udržet si podání, za více než hodinu až v tie-breaku, druhý pak ale ztratila za pouhých 27 minut. Ve třetí sadě si už výhru vzít nenechala a v pondělním pořadí WTA se posune za světovou jedničku Igu Šwiatekovou. Krejčíková, která stále léčí poraněný loket, klesne na třetí místo.

O postup do finále se Badosaová utká s třetí nasazenou Arynou Sabalenkovou. Běloruská tenistka ve druhém čtvrtfinále vyřadila Estonku Anett Kontaveitovou rovněž ve třech setech 6:4, 3:6, 6:1.

Na Spartě bude český finalista, Macháč bude hrát se Svrčinou

Svrčina postoupil ze čtvrtfinále poté, co mu vzdal za stavu 6:0 a 4:1 pro českého hráče Ital Lorenzo Giustino. Macháč přes problémy se žebry zvládl derby s Lukášem Rosolem 7:6 a 6:0. Skončil naopak Jonáš Forejtek po prohře 2:6, 6:7 s Rakušanem Sebastianem Ofnerem.

Šestý nasazený Macháč udolal o patnáct let staršího Rosola za hodinu a dvacet minut. "Jsem rád, že to mám za sebou, protože zápas byl hodně bolestivý. Kdyby to nebylo na Spartě, tak bych skrečoval," řekl Macháč, kterého trápí zablokovaná žebra. "Nemohl jsem dýchat, ale měl jsem štěstí, že mi Lukáš ve druhém setu hodně pomohl a nepadalo mu to," dodal.

Macháč věřil, že se za pomoci fyzioterapeuta dokáže na semifinále připravit. "Každopádně to půjdu zkusit a budu makat," ujistil 150. hráč světa. V turnaji narazí potřetí na krajana, po Michaelu Vrbenském a Rosolovi ho čeká Svrčina. I přes zranění myslí co nejvýše. "Je super mít semifinále, ale už jsem v kariéře vyhrál tři challengery, tak už mě uspokojí jen vítězství," uvedl Macháč.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Forejtkův přemožitel Ofner a turnajová trojka - dvacetiletý Tseng Chun-hsin z Tchaj-wanu.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno pode výše dotací)

Turnaj mužů v Barceloně (antuka, dotace 2,802.580 eur): Dvouhra - 3. kolo: Tsitsipas (1-Řec.) - Dimitrov (14-Bulh.) 6:1, 6:4, Ruud (2-Nor.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:2, 6:2, Auger-Aliassime (3-Kan.) - Tiafoe (13-USA) 7:5, 6:4, Alcaraz (5-Šp.) - Munar (Šp.) 6:3, 6:3, Schwartzman (6-Arg.) - Musetti (It.) 6:4, 7:5, Carreňo (8-Šp.) - Sonego (11-It.) 6:2, 5:7, 6:2, De Minaur (10-Austr.) - Harris (JAR) 6:0 skreč.

Turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 611.210 eur): Dvouhra - čtvrtfinále: Badosaová (2-Šp.) - Džabúrová (7-Tun.) 7:6 (11:9), 1:6, 6:3, Sabalenková (3-Běl.) - Kontaveitová (5-Est.) 6:4, 3:6, 6:1.

Turnaj mužů v Bělehradu (antuka, dotace 597.900 eur): Dvouhra - čtvrtfinále: Rubljov (2-Rus.) - Daniel (Jap.) 6:3, 6:3, Fognini (6-It.) - Otte (Něm.) 7:5, 6:4.

Turnaj žen v Istanbulu (antuka, dotace 239.477 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Putincevová (Kaz.) - Tomljanovicová (6-Austr.) 5:7, 6:2, 6:4, Potapovová (Rus.) - Sorribesová (7-Šp.) 6:2, 6:2.

Challenger TK Sparta Prague Open

(antuka, dotace 45.730 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Macháč (6-ČR) - Rosol (ČR) 7:6 (7:3), 6:0, Svrčina (ČR) - Giustino (It.) 6:0, 4:1 skreč, Ofner (Rak.) - Forejtek (ČR) 6:2, 7:6 (7:5).