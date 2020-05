Bach potvrdil, že pokud OH nebudou v roce 2021, budou zrušeny

Londýn - Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach v rozhovoru pro BBC potvrdil, že pokud se odložené olympijské hry v Tokiu neuskuteční v příštím roce, budou zrušeny. Japonský premiér Šinzó Abe Bachovi řekl, že není žádný plán B pro případ, že by se hry v létě roku 2021 nemohly konat.

"Zcela upřímně, mám pro to pochopení. Nemůžete napořád zaměstnávat 3000 nebo 5000 lidí v organizačním výboru. Nemůžete každý rok měnit všem mezinárodním sportovním federacím kalendář. Nemůžete dopustit, aby byli sportovci stále v nejistotě," uvedl Bach.

MOV společně s japonskou vládou 24. března rozhodly, že kvůli pandemii koronaviru budou OH v Tokiu místo letošního léta až za rok. Slavnostní ceremoniál je naplánován na 23. července 2021, konání her ale vzhledem k aktuální světové zdravotní situaci jisté není. V dubnu Abe v parlamentu uvedl, že hry se nebudou moci uskutečnit ve své kompletní podobě, pokud nebude pandemie covidu-19 pod kontrolou.

V Japonsku registrovali přes 17 tisíc lidí nakažených koronavirem a téměř 800 obětí. Celosvětově už počet infikovaných překonal hranici pěti milionů a 327 tisíc lidí s nemocí zemřelo.

Olympijský výbor se zatím staví odmítavě k možnosti, že by se OH po vzoru jiných sportovních akcí konaly před prázdnými tribunami. "To nechceme," řekl Bach. "Protože olympijský duch je také v tom, že spojuje fanoušky. Díky tomu jsou olympijské hry tak jedinečné, že jsou na stadionech společně lidé z celého světa."

MOV se ale bude připravovat na různé scénáře, včetně možné karantény pro sportovce. "Co by to ale znamenalo pro život v olympijské vesnici?" řekl Bach. "Zvažujeme všechny možnosti, a proto říkám, že je před námi obří úkol, protože variant je mnoho. Až budeme mít jasnou představu, jak bude svět vypadat 23. července 2021, pak přijmeme odpovídající rozhodnutí," uvedl.