Bábkovi udělal radost Brňák Choupenitch, do Japonska zamířil nabuzený

Praha - Dráhař Tomáš Bábek, který patří k medailovým nadějím české výpravy, dnes odletěl do dějiště olympijských her. Do Japonska zamířil nabuzený díky dvěma medailím, které už mají čeští sportovci na kontě. Sám se chce pokusit o nápravu za bikera Ondřeje Cinka, jemuž sebrala bronz ve velmi slibně rozjetém závodě smůla v podobě defektu, po němž své vystoupení ukončil.

"Hodně mě překvapil a potěšil Brňák Saša Choupenitch, to bylo neskutečné. Fandil jsem a bylo to velice napínavé. Člověk tak začal i takhle na dálku trochu více vnímat a cítit tu olympijskou atmosféru. Takže musím říct, že už jsem docela hodně nabuzený. Obě ty české medaile mě rozhodně motivovaly, bylo také úlevou, že už jako výprava nějaké máme," řekl dnes Bábek před odletem z Prahy novinářům.

Již dobyté cenné kovy vnímá ale i jako závazek. "Musím říct, že mě hrozně mrzí, co se stalo Ondrovi Cinkovi. To byla neuvěřitelná smůla, i když jsme si psali a on tam moc hezky napsal, že pořád nejde o život. I přesto bych chtěl zabojovat i za něho a třeba si to štěstí vybrat zase v tom keirinu," prohlásil Bábek.

Zároveň pro něho byly Cinkův smolný příběh či pozice na stupních vítězů dosažené vedle šermíře Choupenitche i kanoistou Lukášem Rohanem potvrzením, že v olympijském závodě se může stát cokoliv.

"Olympiáda je přece jen takový unikátní závod tím, že je jen jednou za čtyři roky a je tak sledovaná. Když to porovnáte s normálním závodem, jednou se vám zadaří, podruhé ne, ale tady je to jen jednou. Z mého pohledu se může zadařit každému, což dává spoustě sportovců naději. A z té druhé strany to byl vedle Ondry (Cinka) i třeba Mathieu van der Poel, kterého jedna technická chybička poslala ven ze hry. To samé se může stát i v keirinu," upozornil.

Po tréninkových blocích v Plovdivu, který nabízel nejdostupnější možnou variantu velodromu s dřevěnou dráhou, strávil poslední týden přípravy doma. "V Bulharsku jsem si sáhnul na dno a kluci, co tam se mnou byli, mě vůbec nešetřili, za což jsem rád a jsem jim za to vděčný. Tady jsem ten trénink už měl o něco lehčí a vrátil se na ten náš krásný brněnský starý betonový ovál," prozradil s úsměvem Bábek.

"Dal jsem si tam dva tréninky a jen doufám, že nohy budou více do rychla než na tom brněnském oválu. Ale byl to trochu i takový příjemný rituál," dodal Bábek.

Na volný čas přibalil knížky. "Rád čtu. Mám v oblibě takové trochu oduševnělejší knížky, spirituálnější. Teď zrovna čtu Dana Millmana. Přečetl jsem jeho první knížku Cesta pokojného bojovníka, teď čtu Návrat pokojného bojovníka. Mám zkrátka rád knížky, u nichž se člověk dostává trochu hlouběji. A vzhledem k tomu, že nebudeme v olympijské vesnici, ale budeme bydlet kousek od Izu s krásným výhledem blíže přírodě, tak tam budu možná i trochu meditovat," plánoval Bábek.

K meditování ho posunulo působení v Japonsku. "Když jsem tam jezdil tu keirinovou ligu, bylo to tam pro mě dost tvrdé. Hodně jsem si tam zkusil, takže jsem potřeboval najít vnitřní klid. Začal jsem s tím pak až tady, ale asi to bylo právě na popud toho působení v Japonsku. Meditování je však celoživotní učení a práce, pořád se v tom necítím nějak extra silný, ale učím se. Nejvíc mi však pomáhá dechové cvičení v nějaké uvolněné poloze," uvedl Bábek.

Tuší, že olympiáda je s ohledem na všechny okolnosti spojené s koronavirem také svým způsobem velmi zvláštní. "Rozhodně to bude trošku obtížnější, ale já už si to vyzkoušel loni na svém posledním závodě na mistrovství Evropy v Bulharsku, které bylo už v tomto režimu restrikcí. Jelo se úplně bez diváků, vyhrál jsem a jel s roztaženýma rukama nad hlavou před nikým, ale i tak jsem si to užil. Kdyby se zadařilo stejně v Japonsku, nebude mi to vadit," pousmál se Bábek.

"Ale co vím, tak v Izu snad nějací diváci mají být, což bude fajn. Jinak to je docela smutný pohled na ta prázdná sportoviště bez diváků, ale co jsem měl tak možnost vypozorovat, je tam velká ta podpora on-line na dálku. Lidé to hodně sledují a komunikují na sociálních sítích. Myslím, že to je docela dobrá náhrada za osobní účast diváků v hledištích," poznamenal Bábek.

Vrací se s trochou nadsázky do svého druhého domova. "Jen jsem trochu zklamaný, protože od té doby, co jsem v Japonsku byl, se toho hodně změnilo, neuvidím místa, která jsem si oblíbil, kde jsem trávil hodně času a na která jsem se těšil. Nedostanu se podél řeky, kde jsem jezdil každý den, neuvidím asi ani své auto, které jsem tam měl... Bohužel to teď nepřipadá v úvahu, ale zase je to asi lepší, než kdyby olympiáda nebyla vůbec," řekl Bábek.