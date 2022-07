Babišův výrok o Pirátech a migrantech podle soudu nezasáhl do práv Pirátů

Praha - Krajský soud v Praze nevyhověl žalobě, kterou loni Piráti podali na tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho výroku o migrantech. S odvoláním na mluvčí soudu Hanu Černou to na webu uvedla Česká televize (ČT). Podle Pirátů Babiš šířil lži, že chtějí zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat lidem do domácností migranty, soud ale rozhodl, že Babišův výrok nebyl neoprávněným zásahem do práv Pirátů. Proti verdiktu se Piráti odvolali.

Soud zohlednil to, že výrok byl pronesen v období předvolební kampaně a že nebyl vulgární. V politické diskusi musí politik nebo politická strana podle soudu akceptovat určitou formu nadsázky. "Krajský soud v Praze jako soud prvostupňový nevyhověl žalobě v celém rozsahu, protože dospěl k závěru, že výrok žalovaného, i kdyby byl nepravdivý, z pohledu intenzity zásahu neznamená neoprávněný zásah do práv žalobkyně," uvedla Černá.

Piráti proti rozsudku podali odvolání, kterým usilují o jeho zrušení. "Odvolání se opírá o to, že soud fakticky rozhodl, že v rámci volební kampaně je sporný výrok a priori dovolený bez ohledu na to, zda je pravdivý nebo nepravdivý,“ řekl ČT Jakub Dušánek z mediálního odboru Pirátů. Babišův výrok podle strany nebyl hodnotící, ale skutkový, a proto by soud měl posoudit jeho pravdivost. Roli by podle Pirátů nemělo hrát ani to, že Babiš výrok pronesl během volební kampaně.

Spor vznikl kvůli debatě nad sdílenou ekonomikou. Babiš se ve Sněmovně ohradil proti Pirátům se slovy: "My nechceme sdílet naši zemi". V knize svých vizí přitom před několika lety psal, že lidé budou brzy sdílet automobily, byty a chaty. Rozdíl pak vysvětloval tím, že mu jde o dobrovolné sdílení. "Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta," napsal na twitteru.

Piráti kvůli tomu poslali Babišovi předžalobní výzvu, Babiš ale uvedl, že se nemá za co omlouvat. V polovině loňského července proto Piráti podali na Babiše žalobu.