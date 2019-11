Babišovi se nelíbí, že vláda rozhoduje o platech starostů

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za absurdní, že vláda rozhoduje o výši odměn starostů a dalších představitelů krajů a obcí. Po dnešní celostátní finanční konferenci zástupců samospráv novinářům řekl, že by hospodaření samospráv od státu v tomto ohledu rád oddělil. V současnosti platy určuje vláda nařízením, ministerstvo vnitra navrhuje k začátku roku 2020 plošné zvýšení tabulkové odměny členů zastupitelstev o 7,5 procenta.

Babiš novinářům řekl, že by rád hospodaření státu a samospráv oddělil. "Je to abnormalita, že vláda má rozhodovat o platu starostů za jejich peníze," uvedl Babiš na dotaz ČTK. Dodal, že na změnu už několikrát apeloval, ale komplikují ji zákony. Starostové podle něj mají problém s tím, že mají někdy nižší platy než jejich podřízení a zaměstnanci příspěvkových organizací.

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl uvedl, že řešením by mohla být automatická valorizace. Platy zastupitelů by mohly být navázané například na platy poslanců či senátorů. "Aby to bylo automatické, abychom nechodili jako chudí příručí s tím, že tu se přidává našim zaměstnancům, tu našim ředitelům příspěvkových organizací a starostové jsou v úrovni platů mnohdy pod nimi," uvedl.

Situace podle Lukla dospěla tak daleko, že je nutné najít systémové řešení. "Není možné, aby ad hoc každý rok nějaký, se vší úctou, subalterní úředník ministerstva rozhodl, jestli to bude pět, nebo deset procent," řekl. Babiš však varoval před navázáním odměn starostů na platy senátorů a poslanců. "Nemyslím, že je to dobrý nápad. Kdybych o tom mohl rozhodovat, tak bych zmrazil platy poslanců a senátorů, já myslím, že už mají značně vysoké platy," řekl.

Ministerstvo vnitra má od vlády uloženo, aby kabinetu poslalo návrh na zvýšení odměn členů zastupitelstev územních samospráv pokaždé, když se průměrná hrubá měsíční nominální mzda v předchozích letech zvýší nejméně o 2,5 procenta. Od ledna se tak zvyšovaly platy o sedm procent. Starostové a primátoři podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, vydělávají od 39.054 korun do 111.304 korun. Hejtmani si polepšili na částku mezi 117.162 a 128.878 korunami, které náleží primátorovi hlavního města.