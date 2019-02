Praha - Právníci premiéra Andreje Babiše (ANO) podali odvolání proti rozhodnutí černošického úřadu v kauze možného střetu zájmů. Babiš to dnes řekl novinářům. Postup svých právních zástupců nechtěl blíž komentovat. Zopakoval, že případ vnímá jako pokus vytlačit ho z politiky. Černošický úřad potvrdil, že Babiš v pondělí prostřednictvím zmocněnce podal odvolání, v němž napadl všechny výroky rozhodnutí správního úřadu. Premiér čelí podezření, že stále ovládá média, která spadají pod holding Agrofert.

Městský úřad v Černošicích u Prahy vydal rozhodnutí kvůli údajnému přestupku proti zákonu o střetu zájmů před dvěma týdny. Výsledek nezveřejnil. Z Babišovy následné reakce bylo zřejmé, že stanovisko bylo v jeho neprospěch. Řekl, že se odvolá, lhůta vyprší dnes. Dosud se k tomu premiér odmítal vyjádřit.

"Nemám potřebu to komentovat. Nechal jsem to na právníky a ti jsou určitě přesvědčeni o tom, že pravda je na naší straně. Já myslím, že odvolání podali. Já nechávám právníky, aby pracovali. Skutečně to neřeším. Řekli, že podají odvolání, tak ho určitě podali," řekl Babiš. Zopakoval, že za kauzou je politický boj a snaha vytlačit ho z české politiky.

Premiér se hájí tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tak splnil povinnosti, které ukládá zákon o střetu zájmů. Podnět černošické radnici odeslala organizace Transparency International ČR (TI ČR), podle níž Babiš holding Agrofert ovládá i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon. Radnice v Černošicích je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, v nichž premiér žije.

Odvolání má odkladný účinek. Podle černošické radnice bylo Babišovo odvolání včasné a přípustné, úřad má 30 dnů na jeho posouzení. Měl by vyhodnotit, zda obsahuje nové skutečnosti nebo důkazy, jimiž by se musel zabývat. Pokud nenastane důvod pro zastavení řízení či změnu nebo zrušení rozhodnutí, předá městský úřad spis společně se svým stanoviskem odvolací instituci, kterou je středočeský krajský úřad. Středočeskou hejtmankou je Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO.

Ředitel krajského úřadu Jiří Holub uvedl, že žádný dokument ohledně rozhodnutí černošické radnice kvůli střetu zájmů k dnešnímu dni na krajský úřad nedorazil. "Stane-li se tak, bude jej řešit věcně příslušný odbor, do jehož kompetence bude vyřízení odvolání v dané záležitosti spadat," dodal. Krajský úřad může rozhodnutí zrušit, potvrdit, nebo vrátit do Černošic k dalšímu projednání. Správní řízení je na rozdíl od soudního neveřejné. Rozhodnutí je možné kvůli ochraně zveřejnit až po nabytí právní moci.

TI ČR dnes v prohlášení uvedla, že černošické rozhodnutí může mít dopad i na rozdělování veřejných zakázek a českých dotací. Členové vlády se o ně nemohou podle zákona ucházet a získávat je, píše organizace. Vyzvala zadavatele tendrů a instituce, které dotace rozdělují, aby u uchazečů skutečné majitele zjišťovali a při případném střetu zájmů zájemce ze soutěže vyloučili.

TI poukazuje na to, že zadavatelé zakázek musí podle zákona u uchazečů majitele zjišťovat. Mohou nahlížet do rejstříků v zemích EU. Ve slovenské databázi je dokument Agrofertu, který Babiše uvádí jako jednoho z vlastníků, popsala organizace.

V neděli britský deník The Guardian napsal, že verdikt černošického úřadu by mohl ovlivnit výsledek vyšetřování, které s Babišem vede Evropská komise. Právní služba EK v listopadu dospěla k závěru, že by český premiér kvůli vlastnictví Agrofertu mohl porušovat evropské nařízení o zákazu střetu zájmů, které od 2. srpna zakazuje politikům v exponovaných funkcích pobírat dotace.

Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger před Vánocemi doporučil Babišovi tři způsoby, jak by se mohl střetu zájmů zbavit. Měl by buď zpřetrhat své vazby i vazby své rodiny na holding, zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z evropských fondů, nebo se zdržet účasti na některých rozhodnutích. Babiš se následně vzdal předsednictví ve vládní Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) a uvedl, že tím pokládá problém za vyřešený. Česká opozice naopak tvrdila, že střet zájmů i po tomto premiérově kroku trvá.