Babišovi podle experta neuškodila neúčast v debatě ČT

Praha - Bývalému premiérovi Andreji Babišovi (ANO) podle konzultanta Karla Komínka z Institutu politického marketingu nijak neuškodilo, že nedorazil do nedělní předvolební debaty v České televizi (ČT). Někdejší vysoký představitel armády Petr Pavel byl nevýrazný, ale klidný, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová se pak snažila se smíšeným výsledkem odrážet nepříjemné otázky, řekl dnes Komínek ČTK.

Celkově podle Komínka zůstali všichni kandidáti po nedělní debatě v podstatě tzv. na svém. "Andrej Babiš do debat nechodí, protože to nepotřebuje - může zde pouze ztratit, ale málo získat. Čelil by nepříjemným otázkám na jeho kauzy, ne vždy udrží emoce na uzdě a navíc není zdatným rétorem," uvedl Komínek. Pro Babiše je výhodnější vykreslit ČT jako médium, které manipuluje jeho výroky a nenechá jej domluvit, doplnil.

Nedělní debata, do které dorazili všichni kandidáti kromě Babiše, Komínka nijak silně neoslovila. "ČT si ze své podstaty nemůže dovolit udělat debatu pouze s některými kandidáty, takže je otázka, jestli to vůbec šlo udělat jinak či lépe, ale ve výsledku měli kandidáti poměrně málo prostoru, který navíc neodkázali příliš využít," míní.

V závěru přenosu odstoupil od kandidatury odborářský předák Josef Středula a podpořil Nerudovou. Podle Komínka si tímto gestem zabezpečil potenciální politickou budoucnost a odvrátil nelichotivý výsledek. "Danuši Nerudové ovšem příliš voličů nepřivede," míní Komínek.

Při debatě podle Komínka "přestřelili" senátor Marek Hilšer či podnikatel Karel Diviš. "Už poněkolikáté jsme si vyslechli stížnosti kandidátů s nižšími preferencemi na rozdělování soutěže na dvě kategorie, nicméně ne každý kandidát zvládne hrát roli ublížené oběti a rozhodně ne všechny voličské skupiny toto chování ocení. Češi hledají prezidenta, ne stěžovatele na pravidla," uvedl.

Nečekaně si podle něj může z debat odnést pozitivní výsledek kandidát SPD a poslanec Jaroslav Bašta. "Nepatří mezi zdatné rétory, ale dokáže komunikovat jasné a tvrdé postoje, které jeho cílová skupina ocení. Z toho mohou být nervózní v týmu Andreje Babiše, protože se z velké části utkají o stejného voliče," míní Komínek.

Podle politologa Josefa Mlejnka neměla debata jednoznačného vítěze. "Nerudová byla kvůli problémům Mendelovy univerzity dost v defenzivě," uvedl. Výhrady měl k formátu debaty. "Na základě průzkumu veřejného mínění prezentovala (ČT) kandidáty de facto ve dvou skupinách, ve skupině hlavních favoritů a ve skupině těch ostatních, jakéhosi souboru 'béček', která nemají šanci. Dostalo se jim problematické 'výsady', že mohou v závěru vedoucí dvojici (Pavel, Nerudová) položit otázku," uvedl.

Politolog Ladislav Mrklas ČTK řekl, že debata "kulhala minimálně na jednu nohu" tím, že se jí nezúčastnil Babiš. "Nemyslím, že někomu mohla zásadně pomoci. Spíš bych řekl, že se potvrdily nějaké základní tendence," uvedl. Nerudová podle něj v posledních dnech ztrácí půdu pod nohama a nijak oslnivý nebyl ani Pavel. "Myslím, že formát diskuse, když jsou bez Andreje Babiše a s tolika kandidáty, moc neprospívá žádné zásadní diskusi a nemyslím si, že by to nějak ovlivnilo příliš mnoho lidí," dodal.

Expert na komunikaci ze společnosti Monitora Media Marek Steiger v dnešní tiskové zprávě uvedl, že kandidáti posbírali v posledních dvou týdnech téměř 20.000 zmínek v médiích, což je víc než dvojnásobek oproti předchozímu období.

Nejvýraznější, co se týče mediálních zmínek prezidentských kandidátů, bylo toto pondělí, a to kvůli rozsudku v kauze Čapí hnízdo bývalého premiéra Babiše a odstoupení Středuly. "Středula se díky tomu v procentuálním počtu výstupů vyšvihl na čtvrtou pozici (9,2 procenta), na páté pak dotahuje z hlediska počtu výstupů dosavadní outsider Jaroslav Bašta (8,2 procenta)," uvedl dnes Steiger. Nejčastěji zmiňovaní byli Babiš (27,8 procenta), Nerudová (15,7 procenta) a Pavel (13,6 procenta).