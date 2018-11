Praha - Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO) bude dál vládnout s důvěrou Sněmovny, i díky komunistům. Dnešní pokus šesti opozičních stran svrhnout ji kvůli posledním informacím v Babišově kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu jeho syna na ukrajinský Krym anektovaný Ruskem nebyl úspěšný.

V tomto volebním období šlo o první hlasování dolní komory o vyslovení nedůvěry kabinetu. Výsledek se očekával.

Pro vyslovení nedůvěry vládě hlasovalo podle neoficiálních výsledků všech 92 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Aby kabinet padl, opozice by musela pro návrh získat nejméně 101 hlasů. Kabinet podpořilo 90 poslanců z ANO a z KSČM, která vládu toleruje. Tři zákonodárci těchto uskupení byli omluveni. Všech 13 přítomných zákonodárců ČSSD opustilo před hlasováním jednací sál, další dva byli omluveni.

Hlasování se konalo necelých pět měsíců potom, co kabinet ANO a ČSSD získal díky podpoře KSČM ve Sněmovně důvěru.

V projevu před hlasováním premiér také chválil vládu, může být podle něho jednou z nejúspěšnějších. Jeho tým je vystaven tlaku sil, které nejsou ochotny se smířit s výsledkem voleb a chtějí uvrhnout zemi do politické krize, míní.

Opoziční politici ale tvrdí, že pro zemi je rizikem trestně stíhaný premiér a problémy jeho rodiny, kterou do případu Čapí hnízdo zatáhl sám. Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že v čele vlády by měl stát morální člověk, který má kredit i před oponenty, ale takového člověka tam nevidí. Předseda poslanců STAN Jan Farský míní, že současný kabinet "je vládou minulosti" a v Česku by bylo líp, kdyby nemuselo řešit problémy svého premiéra.

Někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) řekl, že Babišova kauza vzbuzuje v cizině zděšení, útrpné úsměvy a někdy i škodolibost. Babiš by proto měl projevit vděčnost, že v ČR nabyl občanství a značné jmění, a měl by odstoupit, aby nepředstavoval břímě pro českou diplomacii.

Lídr opozičního hnutí SPD Tomio Okamura (SPD) kritizoval jak vládní koalici, tak pravicovou opozici, která podle něho chce jen destabilizaci a mediální lynč. Znovu nabídl podporu menšinové vlády ANO, pokud by prosazovala program SPD. Současná vláda si podle něj důvěru nezaslouží.

Vicepremiér Jan Hamáček uvedl, že hlasování je jen divadlem, protože opozice nemá dost hlasů na svržení kabinetu. ČSSD nebude za opozici hrát její roli, dodal. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek ČSSD vyzval, aby překonala strach a hlasovala proti vládě. "Jsou ohroženy základní principy právního státu," prohlásil.

Filip řekl, že jeho strana nebude přispívat k destabilizaci země. Poslední informace v případu Čapí hnízdo považuje za mediální kauzu. "Já ze sebe nenechám dělat idiota, když mi budou média něco předkládat," prohlásil. Ještě před začátkem dnešní schůze Babiš zavítal na poslanecký klub KSČM.

Bývalá manželka předsedy vlády Beatrice Babišová v rozhovoru pro švýcarské listy uvedla, že premiér na svého syna v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo nevyvíjí žádný nátlak. Zdravotní stav Babiše mladšího mu podle jeho matky neumožňuje vypovídat na policii. Na reportéry Seznamu, kteří s premiérovým synem skrytě natočili rozhovor, podává trestní oznámení.

Z dnešní sněmovní schůze svolané z podnětu opozice se omluvilo pět poslanců. Mají chybět Pavel Juříček a Jan Řehounek z ANO, sociální demokraté Jiří Běhounek a Milan Chovanec a komunista Vladimír Koníček. Pokud se do hlasování nic nezmění, znamená to, že pro pád kabinetu by mělo hlasovat 92 poslanců. K vyslovení nedůvěry by opozice potřebovala alespoň devět dalších hlasů.

Poslanci jednají od 9:00, nejdříve vystupovali členové dolní komory s přednostním právem a další poslanci, kteří reagovali prostřednictvím krátkých faktických poznámek. Na řádné přihlášené řečníky se dostalo až po 3,5 hodině. Poslanci se rozhodli vynechat původně plánovanou polední přestávku.

Babiš: Lži o mém synovi měly od počátku za cíl pád vlády

Lži o zmizelém synovi předsedy vlády nebo o jeho nedobrovolném držení na Krymu měly od počátku za cíl pád vlády, prohlásil dnes premiér Andrej Babiš (ANO) v emotivním projevu v úvodu schůze Sněmovny, která má na programu hlasování o nedůvěře jeho kabinetu. Babiš zopakoval, že kvůli této "pseudoaféře" nikdy neodstoupí.

"Na základě lživé a neetické reportáže nehodlám rezignovat," prohlásil Babiš. Dva novináři, kteří reportáž o jeho synovi natočili, podle něj lhali a ublížili jeho rodině. Babiš tvrdí, že ho novináři naháněli jako lovnou zvěř, zločince a jako člověka, který nechal unést svého syna.

Video: Před hlasováním o nedůvěře se sešly poslanecké kluby

23.11.2018, 10:00, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Podnětem ke svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě byla skrytě natočená reportáž Seznam Zprávy s Andrejem Babišem mladším, který se svou matkou žije ve Švýcarsku. V ní obvinil spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském poloostrovu Krym anektovaného Ruskem. Premiér řekl, že tyto výroky přičítá schizofrenii, kterou jeho syn trpí, a novináři jeho nemoc zneužili k útoku na něj. Server Seznam Zprávy si za reportáží stojí. Premiér i jeho syn jsou v kauze Čapího hnízda trestně stíháni.

Babiš dnes znovu označil za lež, že by chtěl, aby jeho syn kvůli případu Čapí hnízdo "zmizel", nebo že byl nedobrovolně držen na Krymu. "Lži měly od začátku jasný cíl. Pád vlády," řekl. "Pravda je na mé straně a já doufám, že už to chápe většina z vás," dodal.

"Dnes už všichni chápete, že můj syn byl na Krymu na výletě, kde navíc poznal svou přítelkyni. I to je pro někoho asi problém. Přítelkyni, se kterou je momentálně zasnoubený, a já jsem tomu strašně rád," poznamenal.

Za absurdní Babiš označil spekulace, že synova bývalá ošetřující lékařka Dita Protopopová nebo její manžel, Rus Petr Protopopov, který byl pečovatelem Babiše mladšího, by mohli být agenti. Protopopová by podle premiéra měla kvůli tlaku médií zvážit podání trestního oznámení, jako to udělal ve Švýcarsku advokát Babišovy bývalé manželky a jeho syna.

V projevu premiér také chválil vládu, může být podle něho jednou z nejúspěšnějších. "Před námi stojí strašně moc věcí, které potřebujeme udělat," uvedl ministerský předseda. Podotkl taky, že "nás čeká skvělá budoucnost". Opozice podle Babiše nemá nic jiného než program "antibabiš". Vláda je podle něj vystavena tlaku sil, které nejsou ochotny se smířit s výsledkem demokratických voleb. Ti, kteří prohráli volby, chtějí uvrhnout zemi do politické krize, která nemá řešení, uvedl.

Premiér vyzval své odpůrce, ať ho zkusí porazit ve svobodných demokratických volbách. "Jinak než na základě většiny v naší společnosti, našich občanů, se mě prostě nezbavíte," dodal.

Video-Faltýnek: Klub ANO jako jeden muž podporuje premiéra

23.11.2018, 10:30, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

K vyslovení nedůvěry je potřeba ve Sněmovně nejméně 101 hlasů. Opozice však dala dohromady jen 92 poslanců.