Babišova vláda má v plánu poslední setkání a tiskovou konferenci

Praha - Ministři končící menšinové vlády ANO a ČSSD dnes absolvují poslední setkání ve Strakově akademii. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jeho skončení plánuje závěrečnou tiskovou konferenci s vicepremiéry za jeho hnutí Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO).

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek rozhodlo, že lhůta pro posilující dávku očkování proti nemoci covid-19 se pro všechny lidi v Česku starší 18 let zkrátí ze šesti na pět měsíců od 19. ledna. Pro starší 45 let se lhůta zkrátí už ode dneška a pro starší 35 let 5. ledna.

Babiš ve středu uvedl, že zkrácení lhůty pro podání posilující dávky vakcíny je potřebné kvůli šíření varianty koronaviru omikron. Lidé starší 55 let se nyní mohou přeočkovat pět měsíců po dokončeném očkování, ostatní lidé až po šesti měsících.

Kabinet ANO a ČSSD podal demisi 11. listopadu, od té doby vykonává z pověření prezidenta Miloše Zemana prozatímně svou funkci do jmenování nové vlády. Skončí přibližně po třech a půl letech. Ministry kabinetu Petra Fialy (ODS) jmenuje Zeman dnes v 11:00 v Lánech, zhruba hodinu po poledni se chystají ve Strakově akademii poprvé zasednout. V dnešních odpoledních hodinách a v sobotu pak bude členy vlády Fiala uvádět do úřadů.