Babišova vláda bude čelit pokusu o vyslovení nedůvěry

Praha - Třetímu pokusu o vyslovení nedůvěry bude ve čtvrtek ve Sněmovně čelit menšinová vláda ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO). Zhruba čtyři měsíce před termínem sněmovních voleb rozhodne o výsledku postoj KSČM, ke kterému se dnes vyjádří výkonný výbor strany. Bez komunistů či pomoci vládních poslanců opoziční iniciativa potřebných 101 hlasů nesežene. Opozice hlasování zdůvodňuje střetem zájmů premiéra či nezvládnutou koronavirovou pandemií.

Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) vybídla Babiše, aby požádal o důvěru poté, co KSČM v polovině dubna vypověděla toleranční dohodu s jeho hnutím ANO. Konkurenční koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) v té době preferovala rozpuštění Sněmovny a varovala, že vyslovení nedůvěry by předalo moc prezidentovi Miloši Zemanovi. Když však Piráti a STAN nepřesvědčili k rozpuštění komory dostatek dalších stran, iniciativu Spolu podpořili.

Spolu a Piráti se Starosty návrh zdůvodňují tím, že po vypovězení toleranční dohody komunisty je nutné ověřit, jakou má vláda ve Sněmovně podporu. Jako důvody pro hlasování zmiňují také Babišův střet zájmů, počínání vlády při koronavirové pandemii či nezajištění jasné podpory spojenců v souvislosti s kauzou explozí v muničních skladech ve Vrběticích.

Babiš považuje hlasování krátce před volbami za zbytečné. Kabinet se podle něj musí soustředit na očkování proti covidu-19, koronavirová opatření či sestavení rozpočtu na příští rok a v případě úspěchu opozice hrozí destabilizace. Proti vyslovení nedůvěry se postaví i sociální demokraté. Statutární místopředseda Roman Onderka v úterý označil hlasování za politikaření a snahu opozice se zviditelnit.

Ke svržení vlády je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů, pětice opozičních stran jich má 68. Proti vládě hodlá hlasovat také SPD s 19 poslanci a Trikolóra se třemi zástupci. Ve Sněmovně jsou ještě tři další nezařazení poslanci.

Rozhodující tak bude postoj patnáctičlenného klubu KSČM, jejíž vedení požádalo v květnu o vyjádření členskou základnu. Komunisté vylučují, že by mohli hlasovat proti návrhu na vyslovení nedůvěry. Kabinetu by však stačilo, kdyby například opustili sál. Ke stanovisku KSČM se dnes vyjádří výkonný výbor strany. Poslancům dá doporučení, jak hlasovat. Konečné stanovisko bude ale až na klubu, který se sejde ráno před hlasováním. Po dubnovém vypovězení tolerance menšinové vlády řekl předseda KSČM Vojtěch Filip, že při hlasování o nedůvěře vládě se komunisté vysloví proti kabinetu.

Zeman podle Babiše při jejich pondělní schůzce zopakoval svou podporu nynějšího kabinetu. Prezident v posledních týdnech několikrát uvedl, že pokud by Sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, nechal by Babišovy ministry do voleb vládnout v demisi. V polovině května to na Frekvenci 1 označil za nejlogičtější řešení a opozici doporučil, aby se soustředila na kampaň a program. Babiš v pondělí uvedl, že Zeman má v této věci stále stejnou pozici.

Z 15 pokusů o vyslovení nedůvěry vlády uspěl dosud pouze jeden v březnu 2009. K opozici se při hlasování o vládě Mirka Topolánka v době českého předsednictví EU připojili čtyři koaliční poslanci, takže získala potřebných 101 ze 197 hlasů.

Babišův kabinet dosavadní dvě hlasování ustál. V listopadu 2018 chtělo šest opozičních stran kabinet svrhnout kvůli novým informacím v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu Babišova syna na Krym. Po sedmihodinové debatě vládu podpořili komunisté a koaliční sociální demokraté před hlasováním opustili sál. Pro vyslovení nedůvěry bylo všech 92 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.

V červnu 2019 se hlasovalo o nedůvěře kvůli návrhu auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra. Pro návrh ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se vyslovilo 85 poslanců. Stejný počet podpořil vládu, 12 komunistických poslanců se hlasování zdrželo, 18 poslanců nehlasovalo.