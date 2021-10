Babiše zpráva o Zemanově zdravotním stavu překvapila

Praha - Informace pražské Ústřední vojenské nemocnice, že prezident Miloš Zeman nyní není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a dlouhodobá prognóza je značně nejistá, je podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše překvapivá. Není to dobrá zpráva, řekl dnes Babiš Radiožurnálu krátce poté, co tyto informace zveřejnil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Končící šéf Sněmovny Vondráček (ANO) by byl s aktivací článku 66 ústavy opatrný. Měla by to případně udělat až nová Sněmovna, řekl České televizi. Předseda ODS Fiala považuje zprávu o stavu prezidenta za velmi závažnou. Je potřeba hledat shodu na dalším postupu napříč politickým spektrem, uvedl.

"Je to samozřejmě překvapivá informace, určitě to není dobrá zpráva. Je otázka, zda je to trvalý stav, nebo je tam nějaká šance na zlepšení, to nemohu posoudit," uvedl Babiš. Na tahu je teď podle něj hlavně Senát, současné Sněmovně a jejímu předsedovi Radku Vondráčkovi (ANO) totiž vyprší mandát tento čtvrtek a nově zvolení poslanci se sejdou 8. listopadu. Zda tato situace povede k převodu pravomocí prezidenta po dobu Zemanovy indispozice na ostatní nejvyšší ústavní činitele, nechtěl premiér předjímat. "Zatím nejsem schopen říct, co se stane," dodal Babiš.

Ještě předtím, než slyšel v přímém přenosu informace nemocnice o Zemanově aktuálním stavu i prognóze, Babiš zopakoval, že prezident mu chtěl dát - jako předsedovi nejsilnější sněmovní strany - dvě šance na složení kabinetu. Babiš v pátek oznámil, že tuto nabídku nevyužije, a s ANO míří do opozice. Zeman měl představu, že ANO by mohlo sestavit většinovou vládu s ODS, která by ve sněmovně měla 106 hlasů, nebo se STAN s většinou 105 hlasů, uvedl Babiš. "Vycházel z toho, že hnutí ANO má potenciál koalice... Myslel si, že je šance vyjednávat o vládě, ta se ale ukázala jako nulová," řekl dosavadní premiér v Radiožurnálu. Dosud opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) se hned po volbách domluvila s další opoziční formací Pirátů a STAN, že budou jednat o společné vládě a žádná z nich nevstoupí do jednání s nikým jiným. Ve dvousetčlenné Sněmovně má pětice těchto stran většinu 108 hlasů. Prezident má podle ústavy dva pokusy jmenovat po volbách premiéra, když nejsou úspěšné, dalšího předsedu vlády vybírá šéf Sněmovny.

Článek 66 by měla případně aktivovat až nová Sněmovna, řekl Vondráček

Končící předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) by byl s aktivací článku 66 ústavy o přechodu pravomocí prezidenta opatrný. Měla by to podle něj udělat případně až nová Sněmovna, která bude odrážet rozložení sil po nedávných volbách. Řekl to České televizi (ČT).

Vondráček zdůraznil, že nyní je ještě několik týdnů čas, protože ustavující schůze Sněmovny se sejde 8. listopadu a několik dní potrvá. "Teprve poté bude premiér skládat demisi a při tomto úkonu uvidíme, v jaké kondici bude pan prezident," podotkl Vondráček. Současná Sněmovna už článek 66 ústavy podle něj určitě aktivovat nebude. "Nám končí mandát 21. října. To už si myslím, že není reálné a ani to není žádoucí," uvedl.

Vystrčil dnes mimo jiné také řekl, že se stanoviskem ÚVN k Zemanovu stavu byl už ve středu 13. října seznámen vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář, který to dostal i písemně. Přesto o den později zprostředkoval setkání Zemana právě s Vondráčkem. Šéf Sněmovny dnes uvedl, že neví, proč kancléř takto postupoval. "Minimálně jsem měl být informován," řekl.

Zopakoval, že s prezidentem osobně mluvil a Zeman před ním podepsal rozhodnutí o svolání nové Sněmovny. Podle něj prezident věděl, co podepisuje. "Nedokážu se vyjádřit k prohlášení ÚVN, mohu komentovat pouze těch šest minut, kdy jsem u prezidenta byl," řekl Vondráček. "Z jedné schůzky nevyvodíte celkový stav," doplnil.

Podle Fialy je třeba hledat shodu napříč politickým spektrem

Předseda občanských demokratů a lídr koalice Spolu na premiéra Petr Fiala považuje zprávu o neschopnosti hospitalizovaného prezidenta Miloše Zemana plnit pracovní povinnosti za velmi závažnou. Je potřeba hledat shodu na dalším postupu napříč politickým spektrem, sdělil ČTK. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová soudí, že pokud prezident není a nejspíš ani nebude schopen vykonávat své pravomoce, je třeba je rozdělit mezi jiné ústavní činitele. Předseda SPD Tomio Okamura ČTK řekl, že hnutí SPD bude chtít vidět celé sdělení nemocnice o stavu prezidenta a posoudit ho celé. Z vyjádření předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) podle něj nevyplývá, o jakém časovém horizontu hovoří.

Podle vyjádření Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), které dnes Vystrčil přednesl novinářům, není prezident ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Vedení Senátu se podle Vystrčila sejde v úterý s předsedy sněmovních stran, aby probrali postup při převodu pravomocí prezidenta po dobu Zemanovy indispozice. Kvůli jednání v Senátu se podle předsedy STAN Víta Rakušana rozhodly strany rodící se vládní koalice Spolu a Pirátů se Starosty posunout jednání o programových záležitostech koalice svolané původně na úterní odpoledne do Sněmovny. Nový termín zatím nestanovily.

"Aktivace článku 66 ústavy se jeví jako velmi pravděpodobná. Zítra (V úterý) budeme mít více informací," uvedl k situaci předseda lidovců Marian Jurečka. Také předsedkyně TOP 09 článek o převodu pravomocí zmínila. "Slouží k situaci, do které jsme se dostali. Pokud podle dopisu z ÚVN není a nejspíš ani nebude prezident schopen vykonávat své pravomoce, musíme tyto pravomoce rozdělit mezi jiné ústavní činitele, aby nedošlo k paralýze země. Budeme postupovat v souladu s ústavou," uvedla.

"Dnešní informace je závažná. Říká nám ve velmi exponované době, kdy je třeba jmenovat premiéra, bavit se o vzniku vlády, že pan prezident není v této chvíli schopen dostát svým pracovním povinnostem. Protože naši otcové ústavy pracovali kvalitně, pamatovali na tuto situaci. Je třeba se bavit o tom, zda a jak aktivovat článek 66," řekl Rakušan. Za neuvěřitelné Rakušan označil to, že vedoucí prezidentovy kanceláře Vratislav Mynář měl podobné vyjádření nemocnice k dispozici od 13. října, přesto byl ochoten přistoupit na to, aby Zeman v mezidobí svolal ustavující zasedání Sněmovny.

"Přeji prezidentu Miloši Zemanovi hodně sil a brzké uzdravení. Zpráva ÚVN o tom, že prezident Zeman není v tuto chvíli schopen vykonávat svou funkci, je velmi závažná. Je potřeba hledat shodu na dalším postupu napříč politickým spektrem," uvedl Fiala.

"Bylo by dobré, aby vedení Senátu ukázalo ten dopis z ÚVN taky SPD, abychom mohli posoudit ten obsah a samostatně si ho vyhodnotit. Dobré by také bylo, aby se k dopisu oficiálně vyjádřila i kancelář prezidenta," uvedl Okamura. Je podle něj třeba ozřejmit, jaká je prognóza prezidentovi nemoci a zda ohrožuje ústavní fungování státu.

Vystrčil se minulý týden obrátil na prezidentovu kancelář s dotazem na zdravotní stav prezidenta a prognózu dalšího vývoje s ohledem na jeho způsobilost zastávat úřad hlavy státu. Odpověď ale nedostal, a proto se v pátek s obdobnou žádostí obrátil na Ústřední vojenskou nemocnici, kde je Zeman týden na jednotce intenzivní péče. Ředitel ÚVN a současně ošetřující lékař prezidenta Miroslav Zavoral dnes Vystrčilovi odpověď poskytl.