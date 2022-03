Babiše do IKEM převezli kvůli krátké ztrátě vědomí, jeho vyšetření pokračují

Praha - Bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše v pátek sanitka převezla do pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) poté, co nakrátko ztratil vědomí. Má také částečnou neprůchodnost střev, jeho stav se ale zlepšuje. Babiš to dnes večer napsal na facebooku. Předseda nejsilnější opoziční strany ze zdravotních důvodů už dříve zrušil svůj program, původně se měl dnes zúčastnit televizní debaty s předsedou vlády Petrem Fialou (ODS).

"V pátek po obědě, kdy jsem měl velký hlad a hltal rychle jídlo, se mi udělalo velice špatně, měl jsem ´synkopu´, což je slovo, které jsem slyšel v nemocnici poprvé. Znamená ztrátu vědomí. Trvala necelou minutu, kolegové mi naštěstí poskytli první pomoc," napsal Babiš. Zavolali mu také sanitku, která ho převezla do IKEM. "Mám částečnou střevní neprůchodnost, která může mít víc důvodů, a můj stav se zlepšuje. Vyšetření budou pokračovat," doplnil šéf ANO.

"Zatím mě vyšetřují, CT, rentgeny atd. Nejsem po žádném zákroku," napsal Babiš už dřív rádiu Frekvence 1. Televize CNN Prima News dnes večer uvedla, že Babiš v IKEM zůstane nejméně do pondělí. "Do zítra určitě. Zítra rozhodnou, co dál," napsal šéf ANO televizi.

Mluvčí ANO Martin Vodička k Babišově hospitalizaci v IKEM v pátek uvedl, že šlo o menší zdravotní indispozici. "Šlo o lehkou indispozici, pro jistotu vyhledal lékaře. Už je ale v pořádku," oznámil mluvčí. Podle Frekvence 1 Babiš zrušil svůj pracovní program minimálně do poloviny příštího týdne.