Babiš zůstal šéfem ANO, prvním místopředsedou se stal Havlíček

Žádná vláda se podle Babiše předtím nesetkala s tak bezprecedentní krizí, která zasáhla zdravotnictví, ekonomiku, ale hlavně společnost, rodiny a životy. "Ne vždy se všechno povedlo, ale vždy jsme jednali tak, abychom ochránili naše občany," řekl. Poděkoval zdravotníkům, hygienikům, učitelům, vojákům, hasičům či prodavačkám za jejich nasazení, a také lidem, kteří dodržovali protikoronavirová opatření.

Strany nyní sdružené ve vládě, tedy Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN), podle Babiše zneužívaly krizi v politickém boji. V době, kdy zemi zasáhla největší koronavirová vlna, podle něj tehdejší opozice s ničím nepomoha, naopak zpochybňovala rozhodnutí vlády a rozeštvávala společnost.

Proti podobným Babišovým argumentům se nynější koaliční subjekty často ohrazovaly s tím, že i v roli opozičních stran nabízely vládě mnoho vlastních návrhů a požadovaly též pravidelná jednání kabinetu s opozicí.

Předseda hnutí také míní, že by ANO vyhrálo sněmovní volby, kdyby se strany nesdružily do koalic. Babiš si stojí za tím, že při povolební situaci byl odchod do opozice jedinou rozumnou cestou, i když tím podle svých slov "rozzlobil" prezidenta Miloše Zemana. Ten byl připraven Babišovi dát dva pokusy na sestavení vlády, předseda ANO to ale nakonec odmítl.

"Mohli jsme situaci natahovat a vládnout v demisi třeba dva roky, ale vnitřně cítím, že by to nebylo správné, poškodilo by to naše hnutí i atmosféru v naší zemi," poznamenal. Spolu a Piráti se STAN se ihned po volbách domluvili na společném postupu, ve Sněmovně mají dohromady 108 křesel. Babišův kabinet podle šéfa ANO příkladně předal úřady novým ministrům.

Bývalý ministerský předseda opět kritizoval změnu volebního zákona. Zmínil také kauzy, s nimiž se podstatnou část své politické kariéry potýká, tedy vyšetřování v souvislosti s farmou Čapí hnízdo i s podezřením ze střetu zájmů.

Loni se pak Babišovo jméno objevilo v kauze Pandora Papers. Zprávy upozorňují na podezřelé transakce, které řada politiků i dalších osobností z různých zemí realizovala prostřednictvím anonymních offshorových firem. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), které s odhaleními přišlo, upozornilo v Babišově případě na to, že si přes offshorové firmy poslal do ciziny téměř 400 milionů korun, za které pak koupil nemovitosti na francouzské Riviéře. Babiš opakovaně odmítl, že by se dopustil něčeho nelegálního.