Babiš zpochybnil návrat do škol, chce zrušit tendr na testy

Praha - V Česku je epidemická situace podle premiéra Andreje Babiše (ANO) extrémně nepříznivá, zpochybnil tak návrat maturantů a devátých ročníků do škol k začátku března. Zároveň chce, aby byla zrušena soutěž na dodávku antigenních testů do škol. Doprovází ji nejasné a kontroverzní záležitosti, řekl dnes Babiš Seznam Zprávám a České televizi (ČT). Denní nárůst potvrzených případů koronaviru se čtvrtý den drží nad 10.000, počet úmrtí s covidem přesáhl podle dat ministerstva zdravotnictví 19.000. Polsko nevylučuje omezení na hranicích s Českem, rozhodnutí padne příští týden.

Česká republika má za uplynulých 14 dní v přepočtu na 100.000 obyvatel 977 nových případů, a je tak ve srovnání s okolními zeměmi výrazně na prvním místě. Má jich například téměř osmkrát více než Německo, které vykázalo v uplynulých 14 dnech 124 nových případů na 100.000 obyvatel.

Epidemie podle odborníků sílí mimo jiné kvůli britské mutaci, která je podle nich nakažlivější. Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie stouplo k dnešku na 1,19. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek v tomto týdnu uvedl, že při reprodukčním čísle zhruba 1,1 bude na konci února nakažených asi 13.300 za den, při zhoršení na 1,2 pak přes 19.000 na konci měsíce.

V pátek testy odhalily 11.192 nakažených, v mezitýdenním porovnání zhruba o 2400 více. Pozitivních byla více než třetina testů. Do pátku v tomto týdnu přibylo zhruba o 10.000 potvrzených případů více než ve stejném období v minulém týdnu. Rekordní nárůst případů za jeden den zaznamenal v pátek Plzeňský kraj, testy tam odhalily 1179 nakažených.

V posledních dnech stoupá v Česku i počet zemřelých s covidem, na čtvrtek zatím připadá 154 úmrtí, což je nejvyšší počet zemřelých za jeden den od poloviny ledna. Za pátek má ministerstvo nahlášeno zatím 91 úmrtí. Údaje z posledních dní ale obvykle při dalších aktualizacích stoupají.

Na hraně kapacit je v Česku většina nemocnic. Léčbu v nemocnicích vyžadovalo v pátek 6366 nakažených, asi o 120 méně než předchozí den. V těžkém stavu bylo 1290 pacientů. Počet vážných případů se tak čtvrtý den drží u rekordních hodnot za dobu epidemie. Podle aktuálních dat ministerstva je na jednotkách JIP a ARO volných 15 procent všech lůžek, pro covidové pacienty je připraveno asi 160 z nich. Další volné kapacity jsou ještě na takzvaných reprofilizovaných lůžkách.

Mluvčí Nemocnice Plzeňského kraje (NPK) Jiří Kokoška dnes ČTK řekl, že Domažlická nemocnice ze skupiny NPK postupně vyhradí většinu lůžek pro covidové pacienty. Pacienty bez infekční nákazy koronavirem budou naopak z Domažlické nemocnice přebírat nemocnice v Klatovech, Stodu a také Fakultní nemocnice v Plzni. Skupina se tak připravuje na další nárůst pacientů s covidem. Z celé republiky je nyní situace nejhorší právě na Tachovsku v Plzeňském kraji, kde za uplynulých sedm dní evidují 1242 nově nakažených na 100.000 obyvatel. Dále se situace zhoršila na Rokycansku, kde připadá na 100.000 obyvatel 1011 pozitivních za poslední týden, a Klatovsku s 1002 nakaženými. V sousedním Karlovarském kraji je nejhorší situace na Sokolovsku s 1159 případy.

Babiš dnes v ČT k epidemické situaci poznamenal, že je extrémně nepříznivá. Chce také zrušit tendr na testy do škol. Ministerstvo vnitra v pátek oznámilo, že testy bude dodávat firma Tardigrad International Consulting. Podle úřadu byla společnost jediná, která splnila jak formální podmínky, tak požadavky na cenu a na schopnost dodat požadované množství testů včas. Server Seznam Zprávy napsal, že vybraná firma podle zadávací dokumentace nesplnila podmínky soutěže. Babiš poté serveru řekl, že kolem soutěže je "tolik nejasných a kontroverzních věcí", že bude chtít, aby byla okamžitě zrušena. Poznamenal, že testy od čínského výrobce nabízejí Česku tři firmy. "A vyhrála to tato netransparentní firma, která nemá výkazy a je podivná a nemá žádnou minulost a i přesto soutěž vyhrála," řekl Babiš. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který má nákup na starosti, nechápe, proč Babiš bojuje za firmu, která se zakázku od pondělí snažila i jeho jménem nestandardně získat. "Myslel jsem, že si vše vysvětlíme v pondělí na vládě," uvedl.

S testy je spojený postupný návrat dětí do škol od začátku března. Záviset to ale podle Babiše bude na epidemické situaci. "Pokud budeme mít 20.000 nakažených na konci února a kapacity nemocnic budou plné, tak pro návrat všech dětí do škol osobně nejsem," dodal. Otázku bude muset vláda rozhodnout příští týden, slyšet bude chtít stanovisko ministra zdravotnictví, řekl Babiš ČTK. Nevyloučil, že se kabinet sejde kromě pondělí i mimořádně v jiný den. Na twitteru dnes také oznámil, že Česko získá 12.000 dávek zatím neregistrovaného léku od firmy Regeneron, který se používá k léčbě covidu. V březnu dorazí 4000 dávek, stejné množství také v dubnu a květnu.

Před domem ministra vnitra se dnes v poledne konala demonstrace proti vládním koronavirovým opatřením. Akci uspořádala iniciativa Chcípl PES, která sdružuje protestující podnikatele. Podobná akce se uskutečnila před týdnem v Brně v bydlišti ministra školství Roberta Plagy (za ANO) a v polovině ledna u domu ministra zdravotnictví Jan Blatného (za ANO). Další demonstraci chystá iniciativa na neděli 7. března na Staroměstském náměstí.