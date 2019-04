Předseda vlády Andrej Babiš uvedl 30. dubna 2019 v Praze do funkce ministryni spravedlnosti Marii Benešovou.

Předseda vlády Andrej Babiš uvedl 30. dubna 2019 v Praze do funkce ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes při uvedení Marie Benešové (za ANO) do funkce ministryně spravedlnosti znovu odmítl, že by chystala změny na státním zastupitelství. Spekulace o Benešové ho mrzí, justice v Česku podle něj ohrožena není, považoval by za korektní, aby nová ministryně dostala příležitost pracovat. Babiš v té souvislosti kritizoval média a případ Čapího hnízda, ve kterém sám čelí návrhu na podání obžaloby.

Benešová dnes ve funkci vystřídala Jana Kněžínka (za ANO). "Tady žádné ohrožení justice není, jsou to vymyšlené věci. Není pravda, že by mi paní Benešovou doporučil prezident, dozvěděl se to ode mě," uvedl. Benešová podle něj jasně deklarovala, že se nechystá navrhovat konec nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Premiér si na tiskové konferenci stěžoval na to, jaká vznikla kolem výměny v čele resortu atmosféra, vytváří ji podle něj média některých vydavatelství. Kauzu Čapího hnízda označil znovu za účelovou a odmítl její spojování s Kněžínkovým odchodem, o kterém mluví opozice. "Pokud paní ministryně bude dělat personální změny, tak je to její věc. Ty spojitosti, které se tady někdo snaží podsouvat, jsou nesmysly a nepravdy," uvedl premiér.

Legislativec Kněžínek nahradil loni v červenci ve vládě Taťánu Malou (ANO), která skončila po 13 dnech ve funkci kvůli obvinění z plagiátorství. "Já tehdy vyšel před budovu ANO a řekl, že chci být pověřen (výkonem funkce ministra spravedlnosti) a budu někoho hledat. Všichni jste začali řvát, tak jsem to o půlnoci nabídl paní (ministryni financí Aleně) Schillerové, aby to převzala. Ona přišla o půl sedmé ráno, že navrhuje pana Kněžínka," přiblížil loňský výběr ministra. Podle Babiše bylo tedy jmenování od počátku dočasné. Kněžínek při oznámení rezignace uvedl, že po politické kariéře netoužil.

Kvůli změně ministra spravedlnosti a obavám, že znamená ohrožení justice v Česku, se v pondělí v Praze a dalších městech sešly tisíce lidí na demonstracích. Protest chce spolek Milion chvilek za týden zopakovat s účastí politiků. "Tlaky si nepřipouštím, u mě s tím nepochodí. Vždycky jsem prosazovala 'padni, komu padni'," prohlásila Benešová.

Média v posledních dnech připomínala údajnou neveřejnou analýzu, ve které Benešová podpořila Babišovo loňské tvrzení, že lze v ČR objednat trestní stíhání. "To je další stokrát opakovaná lež, paní ministryně nikdy žádnou analýzu nedělala," uvedl Babiš. Benešová řekla, že se jednalo o oponentní zprávu k tématům projednávaným na schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. "Předkládala jsem oponentní zprávu. Zmínila jsem pár jevů, které považuji za závažné, například trestní stíhání na objednávku, takové tu máme v případu Beretta, to nemůžete popřít," řekla.

Benešová by ve funkci měla řešit například změny v příslušnosti exekutorů, uvedl Babiš. Premiér očekává také předložení zákonných pravidel lobbingu či úpravu ochrany oznamovatelů trestných činů. Bojovat by měla proti korupci. "Já založil protikorupční hnutí, určitě mi na tom záleží," řekl Babiš.