Babiš zkritizoval plány ministerstva školství na otevírání škol

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nechápe, proč se do škol a školek vrátí jen část dětí. Řekl to dnes Českému rozhlasu - Radiožurnálu. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve čtvrtek oznámil, že od 12. dubna by se do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a do školek by se měli vrátit předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude rotační výuka, kdy se děti budou střídavě učit na dálku a ve škole. Babiš dnes také zkritizoval návrh odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví na otevírání škol podle epidemické situace v okresech. Všechny školy, jen vyjma škol určených pro děti zdravotníků, hasičů či třeba policistů, jsou v Česku zavřené od 1. března.

"Nechápu, proč v mateřských školách se mají vracet jenom šestileté děti, proč první stupeň jde na rotaci," prohlásil premiér. "Ptal jsem se, jestli je to podle výskytu infekce. Bylo mi řečeno - ne, je to podle mobility," dodal.

Nerozumí podle svých slov ani návrhu Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), která v březnu vznikla při ministerstvu zdravotnictví. Odborníci ze skupiny ve čtvrtek uvedli, že by se školy měly otevírat podle výše tzv. reprodukčního čísla R a výskytu nákazy v jednotlivých regionech. Reprodukční číslo udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že pokud bude reprodukční číslo v okrese nad hodnotou jedna, což znamená posílení epidemie, návrat žáků se zřejmě o týden odloží.

"Já jsem to úplně nepochopil, proč najednou MeSES přichází s nějakým faktorem R podle okresů," řekl dnes rozhlasu Babiš. Vláda ještě musí podle něj plány na otevírání škol projednat v úterý ráno.

Zástupci škol přitom označili ve čtvrtek podmínky návratu části žáků do škol za přijatelné. Důležité je, aby se děti do škol vrátily, řekli ČTK předsedové Unie školských asociací a Asociace ředitelů základních škol Jiří Zajíček a Michal Černý. Rotační výuku považuje Zajíček za akceptovatelný kompromis.

Plán ale kritizují zástupci sněmovní opozice. Vadí jim zejména otevírání škol podle situace v okresech. "Vládní protiepidemický systém PES, který vycházel z údajných přesných epidemických dat, nikdy pořádně nefungoval. A proč se najednou má zrovna otevření škol stát předmětem takových experimentů?" sdělil třeba místopředseda ODS Martin Baxa. Například podle Pirátů však systém v lokalitách s příznivou situací umožní otevřít školy rychleji pro širší skupiny dětí, a naopak i rychle zasáhnout tam, kde by se epidemie horšila.