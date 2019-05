Babiš: Země V4 nebudou na post předsedy EK navrhovat Šefčoviče

Praha - Středoevropské země seskupené v takzvané visegrádské čtyřce nebudou navrhovat na post předsedy Evropské komise jejího současného místopředsedu a nedávného kandidáta na slovenského prezidenta Maroše Šefčoviče. Řekl to dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Bruselu. Informaci, kterou dnes přinesly Hospodářské noviny, označil za spekulaci.

Na neformálním summitu 27 zemí EU, který se uskutečnil v rumunském Sibiu začátkem května, se podle něj diskutovalo o různých jménech. "Žádný takový návrh neexistuje, je to spekulace," řekl Babiš.

Zopakoval, že je potřeba, aby se zásaedně změnilo fungování evropských institucí. "Aby Evropská rada uplatňovala podstatně větší vliv na Evropskou komisi než doposud," dodal. Právě tam má Česká republika podle premiéra důležitý hlas a bude hledat spojence za své zájmy mimo jiné v otázkách evropského rozpočtu, migrace nebo vnitřního trhu.

Před samotným jednáním s představiteli členských států se Babiš sejde s předsedy zemí V4, předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Šéfové států a vlád 28 zemí EU by v Bruselu dnes měli dát Tuskovi mandát k vyjednávání o obsazení vrcholných unijních funkcí.

Summit EU se koná 20. a 21. června. Tusk chce mít do tohoto termínu otázku předsedy EK vyřešenou. Na plenárním zasedání europarlamentu ve Štrasburku v polovině července by pak mohl být nový předseda Evropské komise zvolen.

Většina frakcí v EP podporuje, aby komisi vedl lídr vítězné EPP

Lídři většiny politických frakcí v Evropském parlamentu dnes vzkázali šéfům států a vlád osmadvacítky, že by do čela nové Evropské komise měli nominovat vedoucího kandidáta vítězné frakce. Po setkání lídrů politických skupin řekl předseda dosavadního EP Antonio Tajani novinářům, že tento systém podporuje většina frakcí. Přímo na tiskové konferenci však následně padlo několik dalších možných jmen.

Před premiéry a prezidenty unijních zemí tak dnes večer stojí komplikovaná otázka, zda přání EP vyhovět. Pokud by tak bezvýhradně učinili, na podzim by do čela komise po Jeanu-Claudu Junckerovi nastoupil volební lídr vítězné Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber.

Ten dnes po jednání předsedů zdůrazňoval především potřebu široké politické shody na obsahu práce budoucí Evropské komise u uvedl, že lidovci jsou "připraveni ke všem potřebným kompromisům". Připomněl, že EPP sice vyhrála, v počtu mandátů ale v novém EP ztratila.

Prohlášení europarlamentu, jen pár hodin před tím, než se neformální summit v Bruselu k věci sejde, podpořily frakce, které v novém sboru poslanců disponují potřebnou nadpoloviční většinou.

Zástupce socialistů, kteří jsou druhou největší frakcí, Udo Bullman ale vzápětí novinářům řekl, že důležitější než konkrétní osoba je obsah toho, co bude nová komise dělat. "My se budeme snažit, aby se příštím předsedou komise stal Frans Timmermans," poznamenal. Stávající první místopředseda EK je socialistickým vedoucím kandidátem a podle Bullmana jeho šance nyní vzrůstají.

Proti byl zástupce liberální ALDE Guy Verhofstadt, jehož uskupení se hodlá spojit s koalicí Obroda francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který systém vedoucích kandidátů odmítá. Podle unijních pravidel je to summit EU, který osobu do čela komise vybírá a předkládá europarlamentu ke schválení. Stávající šéf Evropské rady Donald Tusk chce večer o této věci debatu otevřít, s výsledkem počítá na příštím summitu v červnu.

Prohlášení ostatních frakcí, které dnes Tajani přednese na své schůzce s premiéry a prezidenty osmadvacítky před jejich večeří, zdůrazňuje, že EP chce posilovat evropskou demokracii. Tu prý podporuje právě systém dopředu známých vedoucích kandidátů, kteří v celoevropské kampani voličům nabízí svůj konkrétní program.

Pospíšil: Šefčovič je kvalitní kandidát, EPP je ale nejsilnější

Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil by považoval dosavadního místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče za kvalitního kandidáta na předsedu komise. Evropská lidová strana (EPP), do které spadá TOP 09, je však nejsilnější frakcí a má svého kandidáta, řekl dnes Pospíšil novinářům ve Sněmovně. Hospodářské noviny dnes uvedly, že nedávného kandidáta na slovenského prezidenta budou společně navrhovat Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko v rámci visegrádské skupiny. Předseda STAN Vít Rakušan by se divil, pokud by země V4 na společném kandidátovi shodly.

Pospíšil uvedl, že Šefčovič je kvalitní kandidát. "Je to zkušený politik. Je dobře, když náš region přijde se zajímavým jménem. Ta debata bude několik dní probíhat na úrovni lídrů EU, já doufám, že lídři zohlední výsledky evropských voleb," řekl. Nemělo by být opomíjeno, že EPP je nejsilnější frakcí, dodal. EPP přes ztrátu desítek mandátů volby vyhrála a už dala najevo, že jako nástupce Jeana-Claudea Junckera bude prosazovat svého nynějšího "spitzenkandidáta", Němce Manfreda Webera.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka řekl, že klub se otázkou nezabýval. "Pokud jde o můj názor, tak pan Šefčovič by určitě nebylo jméno, které bychom měli nějak blokovat. Pokud by byl ve hře, tak bychom ho podporovali a byli za to rádi," řekl Chvojka. Připomněl vazby Šefčoviče na stranu Směr-Sociální demokracie, se kterou ČSSD úzce spolupracuje.

Rakušan by se divil, pokud by se země V4 dokázaly shodnout na jednom kandidátovi i poté, jak rozdílně v nich dopadly eurovolby. "Domnívám se, že to jméno bude spíš navrhováno po jednotlivých frakcích v Evropském parlamentu. Skutečně v této chvíli nevěřím, že by se podařilo dosáhnout nějaké silové dohody zemí V4," řekl. Místopředseda STAN Petr Gazdík takovou situaci považuje spíš za zbožné přání.

Podle předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana Bartoška je otázka zatím předčasná. "Závisí to na vzájemné dohodě. Myslím, že předbíháme. Informací, kdo všechno by mohl být navržen a kým, je hodně, musíme si ještě počkat, protože evropské volby skončily před pár dny," uvedl.

Debata o obsazení postu předsedy Evropské komise navazuje na volby do Evropského parlamentu z minulého týdne. Předsedu navrhují parlamentu premiéři a prezidenti členských zemí "s přihlédnutím k výsledkům voleb do EP".

Pro Ševčoviče je pocta, že je zmiňován v souvislosti s posty v EU

Za poctu a ocenění dosavadních výsledků své práce v současné i předchozí Evropské komisi považuje její místopředseda Maroš Šefčovič to, že jeho jméno se nyní zmiňuje v souvislosti s úvahami o novém rozdělení vedoucích pozic v Evropské unii. Šefčovič to uvedl v prohlášení pro ČTK poté, co dnes Hospodářské noviny napsaly, že jej země visegrádské skupiny chtějí navrhnout přímo do čela EK.

Už v minulých týdnech diplomaté ale opakovaně zmiňovali spíše zájem středoevropských zemí získat pro zástupce regionu pozici v čele unijní diplomacie, tedy post po Federice Mogheriniové. O věci debatovali premiéři ČR, Slovenska, Polska a Maďarska už na nedávném neformálním summitu EU v rumunském Sibiu.

"Jsem připravený zúročit všechny své dosavadní zkušenosti z evropské politiky ve prospěch toho, aby Slovensko a celý náš region byly po europarlamentních volbách v evropských institucích silně a důstojně zastoupené," uvedl Šefčovič.

Podpora od premiérů středoevropské skupiny je podle něj výrazem nadstranickosti jeho možného výběru a v první řadě zohledněním jeho zkušeností a výsledků. Premiéři zemí V4 se hlásí na evropské úrovni k různým politickým frakcím - český Andrej Babiš je součástí liberální ALDE, maďarský premiér Viktor Orbán je i přes pozastavené členství stále uvnitř lidovecké frakce EPP a slovenský premiér Peter Pellegrini se podílí na práci socialistické S&D.

Při začínající "hře o trůny" v EU, která se rozbíhá po volbách do Evropského parlamentu, totiž bývá při rozhodování brán ohled na řadu faktorů - od těch politických, daných právě i výsledky eurovoleb, přes snahu, aby žádný z regionů EU nepřišel úplně zkrátka, až třeba i po snahu zajistit co nejrovnější poměr mezi počty mužů a žen.

Místopředseda komise pro energetickou unii Šefčovič dnes také ocenil podporu, které se mu dostává od slovenského předsedy vlády a to i v kontaktech na evropské a "bruselské" úrovni. "Zároveň si hluboce cením podpory, kterou cítím od partnerů z visegrádské čtyřky," dodal.