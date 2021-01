Babiš: Zeman se nechá očkovat v druhé polovině ledna

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman se nechá očkovat v druhé polovině ledna proti koronaviru. Využije vakcínu, která bude v té době k dispozici. Po dnešním novoročním obědě s prezidentem to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Se Zemanem probrali epidemickou i ekonomickou situaci. Babiš řekl, že v polovině ledna se v Lánech sejde poradní tým prezidenta za jeho účasti a ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO).

Babiš řekl, že na obědě probrali současnou ekonomickou i pandemickou situaci. "Ujistil jsem pana prezidenta, že naše vláda bude bojovat proti ekonomickým a sociálním dopadům," uvedl. Zvládne se to podle něj ve chvíli, kdy se bude včas očkovat, bude se pokračovat v antigenních testech a když vláda bude apelovat na obyvatele, aby dodržovali epidemická opatření. "Doufejme, že po 10. lednu se ta čísla vylepší," dodal.

Zeman se podle Babiše nechá očkovat v druhé polovině ledna při pravidelné lékařské prohlídce. Prezident v minulosti řekl, že si počká až na vakcínu, která se bude podávat pouze v jedné dávce. Podle předsedy vlády si ale prezident nakonec vybírat nebude. Nyní je k dispozici očkovací látka od firem Pfizer a BioNTech, podává se ve dvou dávkách.

Babiš dnes oznámil, že v polovině ledna se budou moci začít hlásit o očkování senioři nad 80 let. Po obědě se Zemanem dodal, že tato skupina seniorů společně s nyní očkovanými zdravotníky bude čítat asi 500.000 lidí. Chtěl by, aby u nich bylo očkování dokončeno do konce února. Česko podle něj bude usilovat o to, aby získalo dodávky vakcíny dříve, než je přislíbeno. Není spokojen s předpoklady dodávek na únor.

Podle premiéra je cílem proočkovat 60 procent dospělé populace, tedy asi pět milionů lidí. Je podle něj potřeba, aby se zrychlila administrativa schvalování dalších vakcín, například od firmy AstraZeneca. Nerozumí tomu, proč například USA či Velká Británie už tuto látku akceptovaly, a EU nikoli. Dodal, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) musí nyní přijít s další strategií postupu ohledně epidemických opatření, včetně například skiareálů. V úterý bude o situaci jednat s hejtmany a ve středu zasedne vládní rada pro zdravotní rizika.

V polovině ledna se v Lánech sejde Zemanův expertní tým, který se bude zabývat ekonomickými otázkami. Babiš očekává, že ze schůzky vyplynou další termíny týkající se novely rozpočtu. Babiš se Zemanem neprobíral otázku termínu voleb, jak předem avizoval. Brzké vyhlášení termínu není podle něj výhodné, protože se už výdaje stran počítají do limitu určeného na volební kampaň. Rozhodnutí Zemana ale respektuje.

Novoroční oběd Zemana a Babiše začal po 13:00. Oběd se měl nejprve konat za účasti manželek i dětí. Plán se ale dočkal ostré kritiky opozice i veřejnosti. Oběd totiž připadl na období přísných protiepidemických opatření, kdy se na veřejnosti mohou setkávat jen dva lidé. Babiš i Blatný formát oběda hájili. Byl podle nich v souladu s protiepidemickými předpisy, protože se koná v domácnosti, nikoli na veřejnosti.

V televizi Prima a CNN Prima News dnes Babiš řekl, že vynechat rodiny ze setkání navrhly dcery obou politiků Kateřina a Vivien, podle kterých společné setkání v současné době není dobrý nápad.