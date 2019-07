Babiš: Zeman odvolá Staňka, o náhradě rozhodne v polovině srpna

Praha - Prezident Miloš Zeman odvolá ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) k 31. červenci. O nominaci ČSSD na nového ministra rozhodne v polovině srpna, napsal na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem. ČSSD navrhla na nového ministra svého místopředsedu Michala Šmardu, jinou nominaci odmítá. Předseda ČSSD Jan Hamáček ČTK řekl, že bude s Babišem o výsledku jeho lánského jednání mluvit ve čtvrtek.

"Pan prezident potvrdil, že k 31.7. 2019 odvolá na základě mé žádosti ministra kultury Antonína Staňka a o nominaci ČSSD na post ministra kultury rozhodne přibližně v polovině srpna," uvedl Babiš na sociální síti. S novináři při odjezdu z Lán nemluvil, ze zámku odjel zadní branou.

Na Babiše při příjezdu do Lán čekala asi dvacítka demonstrantů s transparenty označujícími premiéra za lháře a podvodníka. Při vjezdu vládního auta do lánského zámku na něj pískali. Když před rokem Babiš v Lánech jednal o sestavení své vlády a také na něj čekali demonstranti, nepřišel tehdy okomentovat jednání novinářům a s médii mluvil až později v Průhonicích. Zdůvodnil to tehdy tím, že nemá zapotřebí, aby na něj někdo sprostě pokřikoval.

Staněk v polovině května podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Babiš na konci měsíce na žádost ČSSD navrhl prezidentovi odvolání ministra a současně jmenování Šmardy. Návrhu na odvolání musí prezident podle ústavy vyhovět, Zeman ale opakovaně dával najevo, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu, Šmardu naopak kritizoval.

ČSSD hrozila odchodem z vlády, pokud by Staněk kabinet neopustil a Zeman místo něj nejmenoval Šmardu. Podle sociálních demokratů by jejich účast ve vládě ztratila smysl, pokud by nemohli rozhodovat o tom, koho do kabinetu vyšlou. Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě.

Babiš dnes dopoledne vyjádřil přesvědčení, že se při schůzce v Lánech podaří problém vyřešit. Nechce věc nechat na období po prázdninách. Vládní prázdniny se uskuteční v první polovině srpna.

Pravicová opozice hodnotí výsledek jednání skepticky. "Otevřete šampaňské! Po dvou měsících nepřetržitých jednání prezident konečně splní svou ústavní povinnost. Ale pro jistotu jen napůl," uvedl předseda ODS Petr Fiala. Další politici kritizovali Babiše za jeho přístup k informování o lánské schůzce. "Co se stalo v Lánech? 'Silný nebojácný' premiér, vědom si svých ústavních pravomocí a povinností, ujel jako malý kluk. Síla zmizela jak pára nad hrncem. Premiér je v hrsti prezidenta a svých zájmů," uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. "Jenom Češi se mohou pyšnit premiérem, který sice v přímém přenosu počítá kůrovce a strká sysla do díry, leč k jednání o vládě s prezidentem republiky se nevyjádří ani pohledem, natož slovem," uvedl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.