Babiš zahájil prezidentskou kampaň na Teplicku, má zatím podporu 56 poslanců

Praha - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš dnes zahájil na Teplicku prezidentskou kampaň. Lidem před knihovnou v Košťanech oznámil, že má podpisy 56 poslanců ANO, v pátek chce přihlášku odevzdat. Termín je do 8. listopadu. Expremiér oznámil záměr ucházet se o funkci prezidenta republiky v neděli, v pondělí kandidaturu podpořilo předsednictvo ANO. Babiš na setkání s veřejností uvedl, že chce být aktivním prezidentem.

V Košťanech, kde žije zhruba 3200 lidí, stál před příjezdem Babiše zaparkovaný obytný vůz polepený hesly jako Krizový manažer proto Babiš. Na cestě po Teplicku ho doprovází místní politici ANO. Lidem především staršího věku v hloučku před knihovnou řekl, že chce vést pozitivní kampaň a nechce komentovat ostatní kandidáty. "Nabízím prezidenta, který má největší zkušenosti ze všech," uvedl.

Babiš řekl, že prezident sice nemá takové kompetence jako premiér, ale může dělat ekonomickou diplomacii, apelovat na vládu a chodit mezi lidi. "Predikce nejsou dobré, ale proč to nezkusit," uvedl. Při své kampani chce Babiš podle svých slov navštěvovat i firmy, v jedné se dnes dopoledne zastavil v Teplicích. Z Košťan, kde ukončil setkání podpisem knih, míří do Oseka, Duchcova, Bíliny a pak se vrátí znovu do Teplic. Ve čtvrtek bude v Ústí nad Labem.

Babiš prohlásil, že chce usilovat o úřad prezidenta, protože vláda podle něj málo pomáhá lidem. Hrozí, že příští hlava státu jinak půjde na ruku kabinetu, přitom má být pro všechny občany, řekl na pondělní tiskové konferenci k oficiálnímu oznámení kandidatury.

První kolo volby se bude konat 13. a 14. ledna 2023, případné druhé o dva týdny později. Nový prezident či prezidentka se funkce ujme začátkem března. Nejsilnější podpoře se podle posledních průzkumů zatím těší armádní generál Petr Pavel. K jeho nejvážnějším soupeřům by spolu s Babišem mohla patřit ekonomka Danuše Nerudová.

Babiš byl v loňských volbách do Sněmovny lídrem ANO v Ústeckém kraji. Hnutí v regionu vyhrálo s výraznou převahou ve všech okresech i všech sedmi okresních městech. V kraji získalo 35,61 procenta hlasů, nejvíce v zemi. Babiš získal 38.277 preferenčních hlasů.