Babiš žádal média, ať nestraší lidi kvůli nárůstu lidí s covid-19

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes požádal média, aby nestrašila lidi v souvislosti s dnes zveřejněnými čísly o velkém nárůstu pozitivně testovaných na nový koronavirus. S odkazem na kritizovaná vyjádření vlády z posledních dní ohledně znovu zaváděných opatření proti šíření viru uvedl, že první vlna pandemie se zvládla dobře. "Ale nemůžeme si dovolit zničit celý společenský a kulturní život a sportovní život," uvedl Babiš na Pražském hradě při projevu na oslavě 20. výročí Národní rady osob se zdravotním postižením.

V pátek v Česku poprvé denní přírůstek počtu případů koronaviru přesáhl 500. Dosavadní rekord z 27. března byl 377. V pátek nově potvrzených 506 případů zvýšilo jejich celkový počet na 21.551.

Za svůj výstup nad rámec projevu na Hradě připraveného svými asistenty se Babiš přítomným omlouval. "Ale je to velké téma...máme všichni tady roušky a my jsme jasně řekli, v jakých případech jsou nutností. V domovech seniorů návštěva musí mít roušky, v nemocnicích, ve veřejné dopravě," uvedl a dodal, že když se navrhlo nosit roušky ve školách, někteří rodiče to chválili, jiní je zase nechtěli. "Myslím, že to zvládáme, podstatné je, kolik lidí je v nemocnici. Je jich 110, za srpen bohužel zemřelo 26, všechno lidé nemocní, průměrný věk přes 80 let," uvedl. Doplnil, že se setkal s předními odborníky na rakovinu a zmínil, že denně zemře v Česku na nádorové onemocnění 75 lidí.

"Naše média (kvůli koronaviru) od rána straší a někteří lidé jsou vystrašení. Je nárůst. Všude v Evropě je nárůst a my trasujeme," uvedl.

Radě zdravotně postižených poděkoval za její práci, připomněl, že více než milion zdravotně postižených v ČR patří mezi rizikové skupiny při šíření viru a stát má ještě dluhy vůči této skupině lidí například v oblasti bydlení a dopravy.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) před několika dny uvedl, že od 1. září se budou povinně nosit roušky mimo jiné ve školách. Premiér později v týdnu uvedl, že tato pravidla byla jen materiálem k diskusi a změnila se i na základě kritiky ze škol. O den později Vojtěch uvedl, že roušky od září nebudou povinné ve školách, obchodech, restauracích nebo například v kadeřnictvích. Lidé je budou muset nosit, jen když bude v regionu vyšší riziko nákazy nemocí covid-19.