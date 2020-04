Babiš žádá stav nouze do 11. května, opozice je pro konec dubna

Nouzový stav je v zájmu obyvatel, řekl poslancům Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes požádal Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o měsíc do pondělí 11. května v souladu s usnesením vlády. Podmínky pro jeho vyhlášení podle ministerského předsedy trvají a nouzový stav je v zájmu každého obyvatele. Babiš také zdůraznil, že pandemie nového typu kononaviru nebude znamenat návrat k silnému a všemocnému státu.

"Nechci, aby byly svobody omezovány o vteřinu déle, než je nezbytně nutné," řekl premiér. Vyzdvihl i pilíře, na nichž stojí Evropská unie a k nimž patří i volný pohyb osob. Zmínil také, že právě demokracii odlišuje od diktatury to, že jí jde o každý lidský život.

Babiš ale také řekl, že nemůže poslancům slíbit to, že před nimi stojí s žádosti o prodloužení nouzového stavu naposledy. Z vyjádření politických špiček se totiž zdá, že Sněmovna kývne na prodloužení do čtvrtku 30. dubna.

Ministerský předseda před poslanci vypočítal dosavadní kroky vlády. "Kromě zastavení epidemie je naším zásadním úkolem udržení chodu ekonomiky," uvedl. "Hlavně potřebujeme přežít několik měsíců, které mohou být těžké," podotkl Babiš.

Připomněl predikce, podle nichž bude v Česku na konci dubna nakažených 14.000 až 15.000 lidí, pokud budou vládní opatření k omezení šíření koronaviru dodržována. Znovu odmítl názory, podle nichž je třeba obyvatelstvo promořit. Při prudkém růstu nakažených by už nebylo možné dostat epidemii pod kontrolu, zdůraznil. Předčasné ukončení omezení by podle něho znamenalo, že obyvatelé budou vystaveni nebezpečí.

"Riziko ztráty kontroly nad epidemií je vysoké," míní Babiš. Cílem je podle něho řídit epidemii tak, aby nebylo přetíženo zdravotnictví, a to cestou rychlé izolace nakažených lidí. Scénáře dalších kroků by mohly být podle Babiše po Velikonocích.

Opět se ohradil proti kritice ohledně pozdních dodávek ochranných pomůcek pro zdravotníky. Stát už na ně podle něho vydal 11,7 miliardy korun. Babiš poděkoval vedle zdravotníků a dalších lidí takzvaně v první linii obyvatelům, že si látkové roušky zajistili sami.

Opozice potvrdila, že chce nouzový stav zatím jen do konce dubna

Představitelé opozičních stran ve Sněmovně potvrdili, že podpoří prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru zatím jen do konce dubna. Navrhl to předseda KSČM Vojtěch Filip. TOP 09 mluví o 14 dnech, tedy ještě kratší době, k čemuž se přiklánějí také lidovci. K delšímu trvání nouzového stavu opozice postrádá jasný plán vlády, jak dál postupovat a jaká opatření přijímat.

Video: KDU-ČSL chce pro OSVČ na vedlejší činnost alespoň 12.500 korun

07.04.2020, 12:40, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Sněmovna dnes omezila vystoupení zástupců jednotlivých poslaneckých frakcí nejvýše na pět minut.

Překotné přijímání improvizovaných vládních opatření proti koronaviru musí podle předsedy ODS Petra Fialy skončit. Vláda by podle něj měla představit plán obnovování svobod a nastartování země. "Je potřeba jednat rychle, ale i rozumně. Je potřeba, aby se překotnost a improvizace nahradila jasným plánem," uvedl. "Vláda musí ukončit období veřejně sdělovaných a poté popíraných nápadů," dodal s poukazem na rozdílná vyjádření zástupců exekutivy například k délce uzavření hranic nebo otevírání dalších typů prodejen.

Video: Piráti chtějí znát plán distribuce pomůcek či uvolňování omezení

07.04.2020, 12:45, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Vláda už si podle něho nevystačí s PR o rouškách, které si lidi sami ušili, a ani premiér Babiš se nemůže tvářit, jako kdyby šití roušek sám vymyslel, dodal Fiala.

"Chceme plán vývoje. Chceme vysvětlit, co lze očekávat, pokud se epidemie bude ubírat tím, nebo oním směrem," řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Vládu nařkl z toho, že neplní svůj slib, že bude spolupracovat s opozicí, její opatření označil za zmatečná a nesystematická.

Vládní opatření kvůli koronaviru jsou podle předsedy SPD Tomia Okamury pomalá a nedostatečná s ohledem na hrozbu zvýšení nezaměstnanosti. Jsou také nesystematická, řekl Okamura. Stávající návrhy opatření jsou podle něj spíše záplatami a pomoc státu dostane "ten, kdo více křičí". Okamura kritizoval přístup EU k epidemii nebo množství týmů při ministerstvech pro boj s koronavirem. "Máme přeštábováno," řekl.

Návrh prodloužit nouzový stav do konce dubna Filip vysvětlil tím, že většina vládních opatření směřuje k tomuto datu a důvody pro to existují. Upozornil také na to, že odpovědnost začnou nést vedle vlády i poslanci. Kritice kabinet od Filipa nečelil. Poukázal na to, že postupuje podle pandemického plánu a opatření přijala včas a řádně.

KDU-ČSL dává přednost postupnému prodlužování nouzového stavu, pokud to bude potřeba, před schválením bianco šeku pro vládu, uvedl za lidovecký klub Vít Kaňkovský. "Každý den bez nouzového stavu je pro Českou republiku výhrou," řekl. Uvolňování vládní restrikcí je podle něho ale citlivá věc, musí je připravit vládní odborníci a vládní činitelé by o tom neměli mluvit rozporně. Nelze držet společnost v tvrdých opatřeních, ale nelze je ani skokově uvolnit, dodal.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová očekává, že součástí žádosti o prodloužení nouzového stavu bude strategie návratu k běžnému životu. "Musíme vědět, nač chce vláda nouzový stav použít," řekla a poukázala na to, že Sněmovna se může kdykoli sejít znovu.

Nouzový stav je podle předsedy STAN Víta Rakušana stavem výjimečným. K delšímu prodloužení než do konce dubna musí mít Sněmovna informace a harmonogram rozvolňování přijatých opatření. "Lidé potřebují vidět světlo na konci tunelu," řekl.

Hamáček: Detailní plán proti koronaviru nemůže mít zatím nikdo

Detailní plán dalšího postupu proti epidemii koronaviru, který žádá opozice, nemůže podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) za současné situace mít nikdo. Současný stav vývoje pandemie je s ohledem na přijatá opatření teprve koncem začátku, řekl Hamáček poslancům.

"Nikdo z nás nemá detailní plán s postupnými cíli. Jediný, kdo má plán, je ten virus," uvedl vicepremiér, který stojí v čele Ústředního krizového štábu. Podle Hamáčka není možné opatření razantněji uvolňovat do doby, než nárůst případů nákazy nebude mít klesající tendenci.

Vláda podle vicepremiéra potřebuje vědět, v jakých mantinelech se může pohybovat. "Pokud máme mechanismy na dobu krize, máme je využívat a máme je využívat řádně," řekl Hamáček. Ukončit nyní nouzový stav by podle něj bylo stejné jako uprostřed požáru "sebrat hasičům stříkačku a nechat jim jen hasicí přístroj".

Ministr vnitra uvedl, že respektuje právo většiny Sněmovny neprodloužit nouzový stav o 30 dní, ale jen zhruba o dva týdny. Je ale připraven do konce dubna před poslance předstoupit znovu, zrekapitulovat opatření a požádat o další prodloužení. "Situace není jednoduchá, nejsme na konci a některá složitá rozhodnutí nás ještě čekají," řekl. Prodloužení nouzového stavu ještě neznamená automaticky prodloužení všech přijatých opatření a omezení, zdůraznil.

Pro prodloužení nouzového stavu do konce dubna, nikoli do vládou požadovaného 11. května, se ve Sněmovně vyslovili zástupci všech opozičních stran včetně KSČM, která koaliční vládu ANO a ČSSD toleruje.

STAN podpoří delší nouzový stav, chce ale od vlády informace

Starostové a nezávislí (STAN) jsou dnes ochotni hlasovat pro prodloužení nouzového stavu do 30. dubna. Je to ale naposledy, co podpoří jeho prodloužení o víc než 14 dnů, řekl novinářům před jednáním Sněmovny předseda hnutí Vít Rakušan. Vyzval také vládu, aby jasně představila kritéria, podle kterých se budou restrikce uvolňovat. Podle STAN by se stát měl soustředit na ochranu nejohroženějších skupin a pro ostatní lidi omezení zmírňovat.

"Prodloužení o 30 dnů je bianco šek. Situace je dynamická, vyvíjí se každým dnem," řekl Rakušan. Hnutí prosazovalo prodloužení o deset až 14 dní, konec dubna je krajní varianta. "Nouzový stav je výjimečné období, měl by se prodlužovat jen na nezbytně nutnou dobu," řekl Rakušan.

Starostové jsou pro prodloužení připraveni hlasovat, pokud dostanou od vlády jasné informace o tom, jak chce dál postupovat. Rakušan kritizoval kabinet za to, že jeho výstupy o pokračování nouzového stavu nejsou jednoznačné, od různých představitelů podle něj zaznívají různé doby prodloužení i různé názory na uvolňování restrikcí.

STAN vyzval kabinet, aby se soustředil na ochranu rizikových skupin obyvatelstva, zejména seniorů. "Nemocnost této skupiny může skutečně znamenat problém. U ostatní populace jsme pro postupné rozvolňování opatření," řekl Rakušan.

Starostové také vyzvali k vytvoření sněmovní komise, která by hlídala nakládání s osobními údaji v souvislosti s projektem takzvané chytré karantény. "Musíme dbát na to, aby bylo zaručeno právo občanů na soukromí. Musíme se ptát, co se s daty stane, kdo k nim bude mít přístup," řekl Rakušan. Podporu záměru podle něj zatím vyjádřily opoziční strany.

TOP 09 chce slyšet od vlády jasný plán dalšího postupu

Poslanci TOP 09 odmítají prodloužit nouzový stav o 30 dní. I prodloužení do 30. dubna, které se aktuálně podle vyjádření lídrů sněmovních stran zdá nejpravděpodobnější, bude TOP 09 pečlivě vážit. Od vlády chce slyšet jasný plán dalšího postupu v boji s novým typem koronaviru, řekla novinářům předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Maximálně do 30. dubna, ale i to budeme pečlivě vážit. Chceme znát jasné důvody, proč nouzový stav Česká republika dál potřebuje a proč na tak dlouhou dobu. Co chce vláda dosáhnout, jaký je krátkodobý i dlouhodobý plán," uvedla Adamová.

Kabinet by měl podle Adamové představit scénáře, jak bude postupovat v závislosti na vývoji epidemie. Například pondělní rozhodnutí o čtvrtečním otevření hobbymarketů podle ní působí tak, že si kabinet uvědomil, že by měl lidem o Velikonocích umožnit práci na zahradě. Úvahy o otevření prodejen obuvi zase zřejmě reagovaly na telefonáty veřejnosti předsedovi vlády, dodal. "Tak to fungovat nemůže," uvedla.

Adamová také kritizovala nejednotnost vyhlášení představitelů vlády a Ústředního krizového štábu. Zatímco ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a jeho náměstek Roman Prymula hovořili v pondělí o přirozeném promoření populace při ochraně rizikových skupin, premiér Andrej Babiš (ANO) takovou variantu označil za riskantní. Šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) to považuje za zásadní změnu ve strategii vlády, které by měla předcházet odborná diskuse.

KDU-ČSL chce pro OSVČ na vedlejší činnost alespoň 12.500 korun

KDU-ČSL chce příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na vedlejší činnost alespoň 12.500 korun, tedy polovinu jednorázového příspěvku navrženého vládou pro ostatní OSVČ. Lidovci připravili pozměňovací návrh, řekl na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny jejich předseda Marian Jurečka.

Poslanec KDU-ČSL a člen Ústředního krizového štábu Vít Kaňkovský uvedl, že lidovci podpoří prodloužení nouzového stavu o 14 dní, za určitých okolností i do 30. dubna. Pokud se epidemiologická situace zhorší, je strana připravena jednat o dalším prodloužení na řádné schůzi od 21. dubna.

"Je to zhruba 480.000 lidí, řádně platí daně, odvody. Máme připravený pozměňovací návrh, který by těmto lidem dával alespoň polovinu částky, kterou vláda přiznává těm, kteří jsou jako OSVČ na hlavní činnost," řekl Jurečka k návrhu na příspěvek pro OSVČ na vedlejší činnost. Příspěvek je určen především živnostníkům, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru.

Dosáhnout by na něj měli lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. Nově by mohli podle pondělního doporučení rozpočtového výboru o peníze žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho budou mít nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat budou moci i podnikající invalidní a starobní důchodci.

Podle Kaňkovského k prodloužení nouzového stavu o měsíc v současnosti není důvod. "Je potřeba si uvědomit, že každý další den nouzového stavu výrazným způsobem ztěžuje situaci českým občanům," řekl. Kaňkovský je za opozici členem Ústředního krizového štábu. Na jeho jednání se podle poslance o prodloužení stavu nouze o 30 dnů nehlasovalo.

Za určitých okolností jsou lidovci připraveni podpořit i prodloužení stavu nouze do 30. dubna, doplnil. Tento termín se aktuálně podle vyjádření lídrů sněmovních stran zdá nejpravděpodobnější.

Vládní ČSSD preferuje prodloužení nouzového stavu o měsíc

Vládní ČSSD preferuje měsíční prodloužení nouzového stavu v Česku, je ale nakloněna kompromisu, pokud vůle Sněmovny bude při dnešním hlasování jiná. Novinářům to před jednáním poslanců řekl předseda klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Pokračování nouzového stavu, který byl v Česku kvůli koronaviru vyhlášen 12. března, je podle něj nutné především kvůli nákupu ochranných prostředků z ciziny.

Chvojka řekl, že statistiky ohledně šíření koronaviru v Česku sice působí "dobře", ale stále se může stát, že situace se zhorší podobně jako ve Španělsku či Itálii. "Je potřeba, abychom byli nadále velmi opatrní. Ukazuje se, že vládní opatření fungují, ale zásadní velké rozvolňování či promořování (populace nemocí covid-19) není na místě. Velké rozvolňování by znamenalo velké riziko mrtvých či nemocných," uvedl.

Sociální demokraté by proto preferovali prodloužení stavu nouze o 30 dnů. "Ale jsme nakloněni kompromisu, pokud by byla všeobecná nechuť. Můžeme se sejít na konci dubna znovu," uvedl. Stát nyní díky nouzovému stavu může například nakupovat zdravotnické ochranné pomůcky a další materiál rychle bez výběrových řízení. "Na trhu je ochranných prostředků velice málo, domácí produkce nestačí," zdůraznil Chvojka. Každý však podle něj vidí, že nouzový stav nese i další plody, zejména z hlediska vývoje epidemie.

Sociální demokraté teprve na poslaneckém klubu projednají, jak se postaví ke změnám, které navrhuje opozice k vládním návrhům ke koronaviru. "Měla by jít stranou politická trička a měli bychom se věnovat tomu, jak pomoci občanům, osobám samostatně výdělečně činným i velkým firmám," uvedl první místopředseda ČSSD Roman Onderka.

KSČM: Sněmovna může stav nouze dál prodloužit koncem dubna

Komunisté ve Sněmovně podpoří prodloužení nouzového stavu k 30. dubna. Předseda KSČM Vojtěch Filip to vysvětlil tím, že na termín je navázána většina ekonomických opatření, která vláda kvůli koronavirové epidemii přijala. Komunisté ale nevylučují další prodloužení nouzového stavu tak, aby v případě zhoršení epidemiologické situace bylo možné v opatřeních pokračovat. Kvůli vyhodnocení situace a opětovnému prodloužení stavu nouze by se podle Filipa před koncem dubna mohla Sněmovna znovu sejít.

Filip řekl, že zatím se situace vyvíjí příznivě. Je podle něj nicméně důležité, aby ve stavu nouze stát držel opatření do chvíle, kdy ohnisko nákazy v Česku vyhasne. Předseda sněmovního klubu Pavel Kováčik doplnil, že problém by udělalo také případné zrušení nouzového stavu dříve, než bylo naplánováno.

SPD podpoří prodloužení nouzového stavu do 30. dubna

Hnutí SPD dnes podpoří prodloužení nouzového stavu do 30. dubna. Vládní návrh na prodloužení do 11. května by znamenal dobu delší než nezbytně nutnou, uvedl před jednáním Sněmovny předseda hnutí Tomio Okamura. Kdyby situace vyžadovala další prodloužení nouzového stavu, chce to SPD řešit na další schůzi Sněmovny.

"Podpoříme prodloužení nouzového stavu požadovaného vládou pouze na nezbytně nutnou dobu," řekl Okamura. Za takové prodloužení považuje termín konce dubna. "Kdykoli přijdeme do Sněmovny, sejdeme se znovu a Sněmovna může odhlasovat prodloužení nouzového stavu, když to situace bude vyžadovat," doplnil.

SPD také oznámila, že bude usilovat o zvýšení podpory pro živnostníky z vládou navrhovaných 25.000 korun na 40.000 korun. Pokud by Sněmovna tento návrh neschválila, je SPD připravena podpořit i návrh pětice dalších opozičních stran, které navrhují podporu 30.000 korun, řekl šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Okamura také vyzval vládu, aby s ohledem na ekonomické dopady krize kolem epidemie koronaviru upravila státní výdaje. Podle něj by kabinet měl omezit výdaje na obranu, na inkluzi ve školství a na podporu neziskových organizací a uvolněné peníze použít na podporu lidí zasažených epidemií.

ODS postrádá u vlády srozumitelný plán opatření proti koronaviru

ODS postrádá jasný plán postupu vlády v opatřeních proti koronaviru. Nechce proto podpořit prodloužení nouzového stavu o měsíc. Když nepřijde vláda s vysvětlením svých plánů dnes, očekává ODS vystoupení členů vlády na toto téma nejpozději na schůzi 21. dubna.

Vláda podle předsedy ODS Petra Fialy dosud nepřišla se srozumitelným plánem na postupné uvolňování protikoronavirových opatření. "Chybí srozumitelný plán testování, ochrany seniorů," řekl. Nejpozději na schůzi Sněmovny, která se sejde 21. dubna, očekává vysvětlení vlády. Vláda žádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů do pondělí 11. května. Jinak by skončil o Velikonocích v sobotu 11. dubna.

V podpoře živnostníků ODS navrhuje stejně jako další opoziční strany výpomoc 30.000 korun. Pokud návrh neprojde, podpoří upravený vládní. "Nestavíme to buď, a nebo, vládní návrh má přinést pomoc 700.000 osobám výdělečně činných z milionu, náš milionu," uvedl předseda sněmovního výboru ODS Zbyněk Stanjura.

Na jednorázový příspěvek 25.000 korun od státu určený osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) by mohlo dosáhnout víc lidí, než vláda původně navrhla podle výsledků pondělního zasedání rozpočtového výboru Sněmovny. Doporučil rozšířit podmínky pro získání kompenzačního bonusu například na podnikající studenty do 26 let. Příspěvek je určen především živnostníkům, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru. Žádosti se budou podávat finančním úřadům.

Piráti chtějí znát plán distribuce pomůcek či uvolňování omezení

Piráti chtějí znát vládní plán zásobování a distribuce ochranných pomůcek, kritéria pro postupné uvolňování omezení nebo opatření pro zmírnění ekonomických dopadů pandemie koronaviru. Na dnešní tiskové konferenci to řekl předseda strany Ivan Bartoš. Pokud kabinet plán nepředloží na nynější schůzi Sněmovny, předloží Piráti usnesení, kterým požádají vládu o to, aby s ním do 20. dubna seznámila veřejnost. Strana také navrhne jednorázový příspěvek 15.000 korun pro lidi, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP) či dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a odvádějí pojištění.

"Budeme žádat plán pro aktuální i dlouhodobé zásobování a distribuci ochranných pomůcek do zdravotnických, sociálních a jiných zařízení včetně konkrétní informace o zapojení českých firem. Dále vývoj počtu nakažených a další kritéria, podle kterých vláda zváží postupné uvolňování epidemiologických opatření. Dále jasná a předvídatelná opatření, kterými chce vláda zmírnit ekonomické dopady krize. A také jasné představení opatření pro snížení rizik či variant nové vlny pandemie koronaviru v České republice," řekl Bartoš.

Piráti podpoří prodloužení stavu nouze do konce dubna, což je termín, který se aktuálně podle vyjádření lídrů sněmovních stran zdá nejpravděpodobnější.

Kabinet podle Pirátů dosud zapomněl na lidi pracující na DPP či DPČ, kteří řádně odváděli pojištění. "Jsme si vědomi toho, že rozsah činnosti je menší než u živnostníků a podnikatelů, proto navrhujeme bonus 15.000 korun," řekl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík. "Tito lidé představují zhruba 150.000 osob, které platily pojištění, pracovaly často i u státních podniků," doplnila první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Vláda navrhla příspěvek 25.000 korun pro OSVČ na hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost.

Poslanec Tomáš Martínek navrhl zvýšit slevu na poplatníka ze současných 24.840 korun na 33.000 korun ročně. Pro letošní rok by chtěl také změnit formu daňové slevy na daňový bonus a vytvořit tak dočasný nepodmíněný příjem. Lidé by si podle něj mohli zažádat o předčasné vyplacení bonusu v těchto měsících, aby se dostali z nejhoršího. Martínek chce, aby Sněmovna vyzvala ministerstvo financí k přípravě takového návrhu. Náklady na opatření odhaduje na 50 až 60 miliard korun. "Ovšem 35 miliard by se mělo formou daní a dalších poplatků vrátit do státního rozpočtu, takže reálné náklady by byly kolem 25 miliard," doplnil.