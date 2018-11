Brusel - Český premiér Andrej Babiš se dnes v Bruselu setkal s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. V diskusi s ním chce otevřít nejen téma migrace, ale také přiblížit český pohled na chystaný dlouhodobý rozpočet Evropské unie pro roky 2021 až 2027.

Sérii bruselských setkání zahájil Babiš po příletu diskusí s českou eurokomisařkou pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů Věrou Jourovou. Do unijní centrály předseda české vlády dorazil poté, co ráno v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo jednoznačně prohlásil, že odstupovat z čela vlády za žádných okolností nehodlá.

Předseda komise Juncker, známý svým uvolněným přístupem k evropským politikům, dnes Babiše přivítal zasalutováním a několika polibky. Debata by se mohla dotknout nejen budoucí podoby unijního rozpočtu, ale i témat jako je komisí prosazovaná podoba reformy azylového systému EU či snaha co nejvíce posílit pomoc africkým zemím, odkud migranti do Evropy vyrážejí.

Na schůzce s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem Babiš podle dostupných informací hodlá probrat přípravu řádného summitu EU v prosinci. Právě na něm se má hovořit o dlouhodobém rozpočtu unie pro roky 2021 až 2027. Pro Česko jsou v této souvislosti důležitá pravidla a velikost strukturálních fondů, vláda také odmítá škrty ve společné zemědělské politice či stropy pro výši příspěvků na jednotlivé farmy.