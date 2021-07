Babiš: Za této vlády nebude očkování proti covidu v ČR povinné

Náchod - Očkování proti koronaviru nebude za současné vlády povinné. Při návštěvě náchodské nemocnice v Královéhradeckém kraji to dnes prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). Stejný názor má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Sněmovní volby v ČR budou v říjnu.

"Za této vlády nebude nikdy žádné povinné očkování, ani zdravotníků, aby to bylo jasné. To je debata, nechť si ji příští vláda vede, ale já to tak nevidím, zkrátka není důvod. Jdeme metodou přesvědčování," řekl dnes Babiš. Podle něj je nutné co nejvíce zpřístupnit očkování veřejnosti, odstranit bariéry a vyslat do terénu mobilní očkovací týmy.

"Zavést povinné očkování je poměrně významný krok, pravděpodobně by kvůli tomu musel být změněn i zákon o veřejném zdraví. Jestli se někdy dostaneme s očkováním proti covidu k té povinnosti, samozřejmě možné to je v budoucnu, ale nemyslím si, že je to otázka současné doby. Tato otázka nyní na stole není," řekl Vojtěch.

Od počátku týdne v ČR zpomalilo očkování proti nemoci covid-19, denní počty dávek jsou nižší než o týden dřív. Ve středu jich zdravotníci rozdali 80.420, před týdnem to bylo téměř 95.000 vakcín. Dosud lidé dostali 9,78 milionu dávek, většina vakcín je dvoudávková.