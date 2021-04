Babiš: Za odvoláním Blatného není vakcína Sputnik V, ČR počká na stanovisko EMA

Praha - Důvodem odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) není podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ruská vakcína proti covidu-19 Sputnik V. Česko v jejím případě počká na stanovisko unijní Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), řekl Babiš novinářům poté, co dnes do funkce uvedl Blatného nástupce Petra Arenbergera (za ANO), který připouští klinické testování Sputniku.

Arenberger řekl, že chce do ČR dostat hlavně registrované vakcíny. O Sputnik V a jiné neschválené preparáty by se stát mohl zajímat při klinickém testování. "Pokud bude nějaká příležitost v nějakém horizontu typu klinického zkoušení léků, zase standardní postup, který je respektován evropskými úřady, tak se o to určitě budeme zajímat. Ale to je ještě předčasné," uvedl. Teoretická možnost tu ale je, doplnil.

Klinické zkoušení léku je běžný postup, zdůraznil. "Samozřejmě tento typ hodnocení také schvaluje SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv), pak se sem ten lék výrobcem dostane k testování. Není to tak, že by se to nakoupilo a testovalo. Je to standardní kontrolovatelný proces, sám pacient je informován, že to není plané podávání léku, ale něco, kde se sbírají data. Vědecký postup, kterým se posuzuje účinnost a bezpečnost léku," uvedl Arenberger.

Babiš řekl, že ČR čeká na schválení Sputniku agenturou EMA. "Ze zákona stát nemůže nakupovat jiné vakcíny, než které nakoupil od Evropské komise," uvedl. Arenberger řekl, že se ve věci plně ztotožňuje s Babišem. Odmítli možnost, že by vakcínu nakoupil ve prospěch Česka soukromý subjekt.

Prezident Miloš Zeman při jmenování nového ministra dnes vyhradil celý svůj projev vakcínám proti covidu. Blatný podle něj brzdil přísun ruské a čínské vakcíny, a je tak spoluzodpovědný za úmrtí na covid. "Chci zdůraznit, že to není o Sputniku. Jsou tu nějaké teorie a prezident o něm zase mluvil, není to o Sputniku," prohlásil Babiš, když zdůvodňoval Blatného odvolání. U Sputniku počká ČR na rozhodnutí unijní agentury, dodal.

Zeman dnes prohlásil, že Blatný a ředitelka SÚKL Irena Storová blokovali snahu o širší dostupnost vakcín. U ruské a čínské vakcíny podle Zemana panuje naprosto bezpředmětná ideologická hysterie. "Přeji vám, abyste se touto hysterií nenechal otrávit a funkci vykonával v zájmu českého národa a jeho zdraví," řekl Arenbergerovi.

Ministr později řekl, že se Storovou bude mluvit. "Zatím nevidím jediný důvod, proč by měla opouštět svoji pozici," uvedl..

Za koncem Blatného není nespokojenost s prací, ale fungování resortu

Důvodem odvolání Blatného není nespokojenost s jeho prací. Na dnešní tiskové konferenci po uvedení Arenbergera do funkce to řekl Babiš. Rozcházel se s ním v názoru, jak by měl resort fungovat.

Odvolání Blatného není podle předsedy vlády politické rozhodnutí. Blatný ho tak přitom podle dopoledního vyjádření chápe. Babiš považuje za nutné ministerstvo personálně posílit. Důvodem konce Blatného není podle Babiše ani ruská vakcína proti covidu-19 Sputnik V.

"Důvod není ten, že bych byl nespokojen s jeho prací. Byl skutečně velice pracovitý ministr a my jsme i velmi dobře komunikovali. Problém byl v tom, že se rozcházíme v názoru, jak by resort zdravotnictví měl fungovat. My jsme o tom hned na počátku spolupráce diskutovali. Zdůrazňoval jsem, že důležitý je také marketing, komunikace, PR," řekl premiér.

Blatného dnes na Babišův návrh odvolal prezident Miloš Zeman, který ho znovu tvrdě kritizoval za to, že podle něj blokoval vakcíny proti covidu z Ruska a Číny. Dětského hematologa Blatného ve funkci nahradil jiný lékař - dermatolog a ředitel vinohradské nemocnice v Praze Arenberger.

Babiš Blatnému poslal v minulých týdnech několik vytýkacích dopisů. Kritizoval ho mimo jiné za podle něj příliš přísné podmínky pro podávání experimentálních léků na covid-19 nebo za postup při tendru na testy pro školy. Dnes Babiš uvedl, že s Blatným mnohokrát diskutoval o tom, že úřad nemůže reagovat byrokraticky a že má podporovat nové léky.

"Pan Blatný odvedl maximum možného, ale zkrátka jsme dospěli k názoru, že takhle nemůžeme společně fungovat," dodal premiér. "Dospěl jsem k názoru, že v této chvíli je potřeba ministerstvo hlavně personálně posílit. (...) Po odchodu ministra (Adama) Vojtěcha odešli nějací úředníci, ti de facto nebyli nahrazeni a je potřeba to napravit," poznamenal Babiš.

Babiš personální politiku ministerstva kritizoval už dříve. Za velkou chybu například považoval, že Blatný dovolil odchod koordinátora testování na covid-19 Mariána Hajdúcha. Ten svůj odchod na podzim podle médií odůvodnil tím, že nechce poskytovat odborné krytí pro politická rozhodnutí, se kterými nesouhlasí.

Babiš očekává, že ministerstvo zdravotnictví bude jasně a transparentně komunikovat své návrhy, a to nejprve uvnitř kabinetu. Podle Arenbergera by resort měl být tím, kdo bude jako první prostřednictvím novinářů informovat o novinkách v pandemii i medicíně obecně.