Babiš: Za koncem Blatného není nespokojenost s prací, ale fungování resortu

Praha - Důvodem odvolání Jana Blatného (za ANO) z pozice ministra zdravotnictví není nespokojenost s jeho prací. Na dnešní tiskové konferenci po uvedení nového ministra Petra Arenbergera do funkce to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). S Blatným se rozcházel v názoru na to, jak by měl resort fungovat. Posléze také uvedl, že měl problém se spolupracovníkem Blatného, který byl zastáncem "promořování" a vyjadřoval nesouhlas s nákupem protilátkových léků.

Odvolání Blatného není podle předsedy vlády politické rozhodnutí. Blatný ho tak přitom podle svého dopoledního vyjádření chápe. Babiš považuje za nutné ministerstvo personálně posílit. Důvodem konce Blatného není podle Babiše ani ruská vakcína proti covidu-19 Sputnik V.

"Důvod není ten, že bych byl nespokojen s jeho prací. Byl skutečně velice pracovitý ministr a my jsme i velmi dobře komunikovali. Problém byl v tom, že se rozcházíme v názoru, jak by resort zdravotnictví měl fungovat. My jsme o tom hned na počátku spolupráce diskutovali. Zdůrazňoval jsem, že důležitý je také marketing, komunikace, PR," řekl premiér.

Blatného dnes na Babišův návrh odvolal prezident Miloš Zeman, který ho znovu tvrdě kritizoval za to, že podle něj blokoval vakcíny proti covidu z Ruska a Číny. Dětského hematologa Blatného ve funkci nahradil jiný lékař - dermatolog a ředitel vinohradské nemocnice v Praze Arenberger. Prezidentův poradce Roman Prymula dnes televizi CNN Prima News řekl, že v Česku existují alespoň tři zájemci, kteří vyjádřili ochotu vyrábět vakcínu Sputnik V nebo jinou na území ČR. "Pokud se podíváme optikou, že s vysokou mírou pravděpodobnosti bude nutné přeočkovávat, tak bude strategicky důležité, aby naše země měla nějakou výrobní kapacitu," řekl Prymula.

Babiš Blatnému poslal v minulých týdnech několik vytýkacích dopisů. Kritizoval ho mimo jiné za podle něj příliš přísné podmínky pro podávání experimentálních léků na covid-19 nebo za postup při tendru na testy pro školy. Dnes Babiš uvedl, že s Blatným mnohokrát diskutoval o tom, že úřad nemůže reagovat byrokraticky a že má podporovat nové léky.

"Měl jsem zásadní problém s jedním spolupracovníkem pana Blatného, který tady podle mého názoru v lednu a únoru deklaroval promořování, které se mi zásadně nelíbilo, a také vyjadřoval zásadní nesouhlas s nákupem protilátkových záležitostí. Na tom jsme měli velkou neshodu," uvedl premiér.

"Pan Blatný odvedl maximum možného, ale zkrátka jsme dospěli k názoru, že takhle nemůžeme společně fungovat," řekl také. "Dospěl jsem k názoru, že v této chvíli je potřeba ministerstvo hlavně personálně posílit. (...) Po odchodu ministra (Adama) Vojtěcha odešli nějací úředníci, ti de facto nebyli nahrazeni a je potřeba to napravit," poznamenal Babiš.

Arenberger uvedl, že se musí s personální situací seznámit. Míní, že v současnosti ministerstvo potřebuje "spíš posílení než další vymetení černých koutů."

Babiš personální politiku ministerstva kritizoval už dříve. Za velkou chybu například považoval to, že Blatný dovolil odchod koordinátora testování na covid-19 Mariána Hajdúcha. Ten svůj odchod na podzim podle médií odůvodnil tím, že nechce poskytovat odborné krytí pro politická rozhodnutí, se kterými nesouhlasí.

Babiš očekává, že ministerstvo zdravotnictví bude jasně a transparentně komunikovat své návrhy, a to nejprve uvnitř kabinetu. Podle Arenbergera by resort měl být tím, kdo bude jako první prostřednictvím novinářů informovat o novinkách v pandemii i medicíně obecně.