Babiš: Vztahy ČR a Ruska jsou na bodě mrazu, musíme ale komunikovat

Brusel - České vztahy s Ruskem jsou v současnosti na bodě mrazu, nebylo by ale správné úplně přestat komunikovat. Před začátkem summitu Evropské unie to dnes prohlásil český premiér Andrej Babiš, podle něhož Česko zváží podporu návrhu na uspořádání vrcholného jednání unijních lídrů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Návrh prosazovaný Německem a Francií bude jedním z témat dnešní pracovní večeře šéfů členských zemí evropského bloku.

"Naše vztahy s Ruskem jsou na bodě mrazu. Logicky jsme reagovali tak, jak jsme reagovali, protože není možné, aby se stávalo to, co se stalo. Nicméně musíme komunikovat," řekl českým novinářům v Bruselu premiér v narážce na vrbětickou kauzu (exploze v muničním skladu Vrbětice v roce 2014, z níž Česko obviňuje ruskou vojenskou rozvědku) a následné vyhošťování ruských i českých diplomatů. Podle Babiše bude záležet na tom, zda dnes plán Berlína s Paříží podpoří všichni lídři. Jak se k otázce při večerní debatě postaví on sám, předseda české vlády neřekl. Dodal však, že věc hodlá konzultovat s ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem.

Návrh, který obě největší unijní země prezentovaly ve středu, vychází z analýzy a doporučení šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella. Podle něj by EU měla systematičtěji a koordinovaněji čelit ruským hrozbám a nepřátelským akcím a připravit se na nové útoky, zároveň se však snažit o spolupráci v oblastech společného zájmu. Německo-francouzský plán tyto oblasti identifikuje a zároveň mluví i o schůzce na nejvyšší úrovni.

Německá kancléřka Angela Merkelová dnes v německém parlamentu prohlásila, že EU potřebuje společný mechanismus, jak reagovat na ruské provokace, a zároveň musí najít přímý komunikační kontakt s Moskvou.

Některé země východního křídla EU, které dlouhodobě prosazují ráznější přístup k Rusku, jsou podle diplomatů narychlo předloženým návrhem zaskočeny a jejich podpora pro uspořádání summitu EU-Rusko je nejistá.

Lídři zemí EU budou jednat o covidu, migraci či novém přístupu k Rusku

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie budou na nadcházejícím summitu v Bruselu hledat způsob, jak v době slábnoucí pandemie otevřít hranice pro cestování a zároveň zajistit, aby do Evropy neproudilo nežádoucí množství migrantů. Po více než roce věnovaném především boji proti covidu-19 budou právě rostoucí počty běženců a snaha o pokračování migrační dohody s Tureckem opět zásadním tématem dvoudenního jednání lídrů. Vedle toho se summit, který bude posledním pro odcházející německou kancléřku Angelu Merkelovou, bude zabývat také vyhlídkami na zotavení ekonomik po pandemické krizi či napjatými vztahy s Ruskem.

Většina unijních zemí sice s ohledem na pokračující očkování a příznivý vývoj pandemie pokračuje v rušení restrikcí, lídři se však zvláště vzhledem k šíření indické mutace viru chystají vyzvat k ostražitému přístupu. Opatrnost by se podle návrhu závěrů summitu měla týkat i covidových certifikátů, které mají od příštího týdne lidem usnadnit cestování přes hranice. Členské státy, které budou osvědčení povinně uznávat, mají podle lídrů zajistit obnovení volného pohybu osob "až to zdravotní situace dovolí". Pravidla takzvaných covidových pasů umožňují zavádět pro jejich majitele dodatečné podmínky například v podobě karantén, pokud země usoudí, že se v některé oblasti vývoj nákazy zhoršil.

Větší debatu než o covidu očekávají diplomaté o tématu migrace, ačkoli se summit patrně vyhne nejspornější otázce přerozdělování migrantů či zařizování jejich návratů. Zvláště jihoevropské země znepokojují aktuální unijní statistiky, podle nichž po delším období klidu způsobeném pandemickým uzavřením hranic stoupá počet migrantů nelegálně mířících do Evropy, zejména přes centrální Středomoří, ale i dalšími obvyklými cestami. "Naším zájmem zůstává předcházet ztrátám na životech a snížit tlak na hranice EU," uvedl dnes v tradičním dopise lídrům předsedající summitu Charles Michel.

Státy jako Itálie, Španělsko, Řecko či Malta usilují o větší solidaritu ostatních členských zemí v péči o běžence, kteří přicházejí do EU přes jejich území. Většina států východního křídla EU včetně Česka však opakuje, že se chce zaměřit na zlepšení ostrahy vnějších hranic a na spolupráci se zeměmi, odkud migranti pocházejí, což může žadatele o azyl od cesty do Evropy odradit. Lídři se podle návrhu závěrů summitu chystají podpořit posílení spolupráce s těmito státy, na kterou chtějí vyčlenit řádově miliardy eur. Zvláštní důraz kladou šéfové států na naplňování dřívější dohody s Tureckem, v jejímž rámci hodlají podle diplomatů Ankaře poskytnout do roku 2024 dalších 3,5 miliardy eur (89 miliard korun).

Vztahy s osmdesátimilionovou zemí v těsném sousedství unie budou dalším ze summitových témat. Lídři by měli navázat na březnové rozhodnutí o posílení celní unie s Tureckem a vyzvat k dalšímu pokračování jeho příprav. Podmínkou je z pohledu EU zachování současné situace ve východním Středomoří, odkud se letos po dlouhodobém napětí mezi Tureckem na jedné a Řeckem a Kyprem na druhé straně stáhly turecké průzkumné lodě. Šéfové vlád hodlají zdůraznit, že vedle klidu v této oblasti a na rozděleném Kypru je pro ně důležitá i otázka lidských práv v Turecku, a chtějí pokračovat v dialogu, jenž však dosud k zásadním výsledkům nevedl.

Stejně jako na květnovém mimořádném jednání se lídři unijních zemí i tentokrát dostanou ke vztahům s Ruskem. Summit v květnu pověřil šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella vypracováním analýzy a doporučení k dalšímu společnému postupu vůči Moskvě. Podle Borrellova návrhu by evropský blok měl systematičtěji a koordinovaněji čelit ruským hrozbám a nepřátelským akcím a připravit se na nové útoky. Zároveň si však nezavírat dveře ke spolupráci v oblastech společného zájmu. Německo a Francie dnes do společných závěrů summitu navrhly zmínku o uspořádání vrcholné schůzky lídrů EU s ruským vůdcem Vladimirem Putinem po sedmi letech. Podle diplomatů však návrh nemá jednoznačnou podporu a bude se o něm ještě diskutovat.

Druhý den summitu bude věnován zotavení unijních ekonomik z covidové krize a dalším vyhlídkám eurozóny. Ještě před začátkem čtvrteční části summitu čeká představitele unijních zemí diskuse s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.

Většina lídrů chce na summitu podpořit práva LGBT, Orbána čeká debata

Maďarského premiéra Viktora Orbána čeká dnes na summitu Evropské unie diskuse o široce kritizovaném novém zákonu, který zakazuje na školách osvětu o sexuálních menšinách. Skupina 16 lídrů se podle bruselského webu Politico krátce před vrcholnou schůzkou rozhodla v reakci na zákon publikovat společný dopis podporující práva komunity LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob). Podle jednoho z unijních činitelů se budou šéfové států o kontroverzní normě bavit neformálně během večeře.

Více než polovina unijních zemí v úterý vyzvala Evropskou komisi, aby zasáhla proti novému zákonu, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoli materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová o den později označila normu za ostudnou a oznámila, že komise vůči ní podnikne konkrétní kroky a pokusí se přimět Maďarsko k jejímu zrušení.

Lídři Německa, Francie a dalších 14 zemí západní, jižní a severní Evropy a pobaltských států dnes publikují text reagující na "hrozby proti základním právům a zvláště principu nediskriminace na základě sexuální orientace". Podobně jako k předchozí výzvě se ani k tomuto dopisu nepřipojila s výjimkou tří pobaltských států žádná ze zemí východního křídla EU, tedy ani Česko.

"Je to téma, které v minulých dnech vyvolalo mnoho emocí, proto považuje předseda Evropské rady za důležité, aby se o něm diskutovalo," řekl před summitem novinářům jeden z unijních činitelů. Na neformální diskusi podle něj dojde během dnešní pracovní večeře, při níž budou lídři probírat převážně zahraniční politiku.

Orbán i další maďarští vládní politici zákon kritizovaný i řadou europoslanců hájí. Zákon je podle nich namířen proti sexuálnímu zneužívání dětí a s diskriminací nemá nic společného.