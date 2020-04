Babiš vyzval občany, aby o Velikonocích zůstali doma

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval k tomu, aby lidé o Velikonocích dodržovali pravidla a zůstali doma. Neměli by podle něj navštěvovat příbuzné, být v uzavřených prostorech s mnoha lidmi či chodit na koledu. Předseda vlády to řekl v dnešním projevu odvysílaném třemi hlavními televizemi a Radiožurnálem. Doufá, že nikoho nenapadne o svátcích navštěvovat starší lidi, senioři jsou totiž nejohroženější skupinou obyvatel, uvedl. Velikonoce se podle premiéra mohou stát svátkem naděje v zápase s koronavirem, pokud lidé udrží disciplínu. Po svátcích vláda představí plán uvolňování opatření. Zákazy nebudou rušeny živelně, ale řízeně, řekl.

Babiš občany také požádal, aby nadále nosili roušky a dodržovali odstupy od ostatních, a to i při běhu a jízdě na kole v místech, kde se nachází víc lidí. "Včera a dnes mě mnozí z vás upozorňovali na to, že bohužel někteří lidé dokonce přestali roušky nosit. Pohybují se ve skupinách, posedávají na předzahrádkách a bez roušek. A to je špatně," řekl. Následující čtyři dny budou podle předsedy vlády rozhodující v boji proti koronaviru. "První poločas boje s epidemií jsme vyhráli 1:0, ale o celkovém vítězství se bude rozhodovat teď," poznamenal.

Také vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes na twitteru apeloval na lidi, aby zůstali i v hezkém počasí o svátcích doma. "Je brzy chodit na návštěvy a na koledu, cena by byla příliš vysoká. Čísla jsou dobrá, protože jsme doma, ale i tak rostou. Pokud se na to vykašleme, bude to malér," napsal.

Epidemie byla podle Babiše v ČR zachycena včas, vyhráno však není. "Chci, abychom uvolnili opatření vlády a zrušili všechny zákazy a nařízení hned, jakmile to bude možné. Ale ne dřív, než budeme schopni ochránit ty nejohroženější z nás, naše seniory," řekl premiér. V souvislosti s nimi poznamenal, že doufá, že každý alespoň jednou denně všem z rodiny ve vyšším věku telefonuje a ptá se jich, jak se cítí a zda něco nepotřebují. Babiš také řekl, že Česko má za sebou nejsložitějších pět týdnů v novodobé historii. "Jsem překvapený, ale upřímně rád tomu, jak v této kritické době čelíme epidemii společně. Jako jeden národ," poznamenal. "Pojďme si ale teď spolu slíbit, že ani teď o prodlouženém víkendu, kdy nás čekají čtyři dny volna a bude docela pěkné počasí, nepolevíme. Ani v nošení roušek, ani v dodržování omezení pohybu. Ať neztratíme všechno to krásné, co máme rádi a na co jsme hrdí. Ať už jde o Velikonoce nebo náš každodenní život. Ať neztratíme všechno to, na čem všichni pracujeme nonstop už pět týdnů," řekl. V projevu poděkoval lékařům, zdravotním sestrám, hasičům, policistům a vojákům, prodavačkám nebo řidičům kamionů. Vděk vyjádřil také nadačním fondům, dobrovolníkům i lidem, kteří organizují sbírky nebo pomáhají lidem bez domova. V poděkování zmínil také pečovatele v domovech pro seniory, studenty pracující v nemocnicích či odborníky z oblasti IT. "Děkuji všem, kdo pracují. Děkuji všem, kdo šijí roušky a snaží se tak zabránit dalšímu šíření epidemie," řekl také. Ocenil také kostely, které uspořádaly on-line bohoslužby. Premiér uvedl, že chápe, že zvláště pro věřící jsou současná opatření bolestivá. "Mám soucit s lidmi, kteří chodí pravidelně na velikonoční bohoslužby a nyní nemohou. Ale i pan kardinál Dominik Duka říká, že tato omezení mohou vést k autentickému prožitku Velikonoc," řekl Babiš. Babiš: Chytrá karanténa pomůže vrátit se do normálního života

Takzvaná chytrá karanténa je podle premiéra Babiše jedním z nejdůležitějších projektů v boji s pandemií koronaviru. Projekt lidem pomůže vrátit se do normálního života, řekl v televizním projevu. Zopakoval, že chce testovat až 20.000 lidí denně. Dosud nejvíc testů udělaly laboratoře v Česku ve středu, a to 8164.

Projekt chytré karantény byl spuštěn zkušebně v Jihomoravském kraji. Spočívá v rychlém odhalování nakažených novým koronavirem a lidí, kteří s nimi přišli do kontaktu, a to za pomoci moderních technologií, především dat od mobilních operátorů a bank.

"Základem je rychle identifikovat nakažené lidi a ochránit nás všechny. Izolovat jejich kontakty, a tím radikálně zpomalit šíření infekce. Právě díky chytré karanténě," řekl premiér. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly bude projekt po Velikonocích rozšířen na severní Moravu a do Prahy.

V posledních dnech se objevila kritika, že hygienici stále nezačali využívat takzvané vzpomínkové mapy. Ty by měli odborníci vytvářet, v případě souhlasu nakaženého, na základě dat z jeho mobilu a platebních karet. Sloužit mají k rychlejšímu nalezení lidí, kteří se s nemocným setkali v době, kdy mohl být infekční.

Prymula dnes přiznal, že ne vše v projektu funguje tak, jak má. Zmínil například, že komplikace vznikly při využívání elektronických prostředků pracovníky hygienických služeb, kteří dosud pracovali mnoho let v jiném režimu. Dosud podle něj nebyla zátěž na hygienických stanicích taková, aby nemohli pracovat v režimu, na který byli zvyklí. Při rozšiřování na ostatní regiony ale podle něj je kladen důraz na využívání vzpomínkových map i call center, které mají výrazně vyšší kapacitu.

Babiš v projevu také připomněl, že každý kraj dostal 20.000 rychlotestů pro testování pracovníků domovů pro seniory a podobných zařízení. Zaměstnanci by měli být testováni pravidelně každých 10 až 14 dní. Testování provedou praktičtí lékaři či zdravotníci, kteří docházejí do domovů.

Podle expertů nemusí rychlotesty ale nákazu v rané fázi odhalit. Podle manuálu Státního zdravotního ústavu k rychlotestům se protilátky objevují dostatečně až tři dny po prvních příznacích.

Babišova řeč podle opozice neodpovídá činům vlády

Opozice druhý projev premiéra Babiše k veřejnosti v době koronavirové epidemie hodnotí jako smířlivý a citlivý, nicméně v rozporu s činy předsedy vlády. Kabinetu se podle opozice nepodařilo zcela ochránit seniory či dostatečně pokrýt rizika pro podnikající. Babiš dnes vyzval, aby lidé o velikonočních svátcích dodržovali pravidla a zůstali doma.

"Méně hezkých slov a více činů, pane premiére!" reagoval na projev předseda občanských demokratů Petr Fiala. Upozornil například na problémy s ochranou domů seniorů či podle něho malou podporu ohrožených podniků a živnostníků.

Předseda opozičních lidovců Marian Jurečka ocenil, že Babiš se v projevu snažil vysvětlit a objasnit přijatá omezení, dát naději. "Poděkoval, poprosil o další disciplínu, soudržnost a solidaritu. Vložil do svých slov i poselství Velikonoc, v mnoha věcech s nim nemusím souhlasit, ale dnešní projev byl dobrý," uvedl Jurečka na twitteru.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vidí rozpor mezi Babišovými slovy a výkonem. "Smířlivé a láskyplné projevy Andreje Babiše lze jistě ocenit, mají ovšem jeden zásadní problém - narážejí na realitu jeho činů," uvedla šéfka strany. Přístup vlády k řešení ekonomických dopadů epidemie pokládá za nekoordinovaný. Jako hezký projev i s "většinou pravdivými prvky" označil projev expředseda hnutí STAN, poslanec Petr Gazdík. "Jen škoda že je strašně vidět, jak to dělá jen sám pro sebe," odkázal na pověst Babiše jako schopného politického obchodníka.

Další opoziční politici, například šéf Pirátů Ivan Bartoš či předseda SPD Tomio Okamura, po projevu premiéra na sociálních sítích zveřejnili vlastní komentáře současné situace. Jiní dali najevo, že dali přednost jinému programu.