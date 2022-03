Babiš vyzval k prodloužení těžby v dole OKD či posunu zákazu starých kotlů

Praha - Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval kvůli rostoucím cenám energií vládu, aby zvážila prodloužení těžby v dole OKD do roku 2025 či posunutí data zákazu využívání starých kotlů do roku 2024. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO. Kabinet Spolu a Pirátů se STAN podle Babiše nemůže dodržet termín odklonu od uhlí v roce 2033, o němž hovoří v programovém prohlášení.

Těžba má skončit letos. Téměř rok už pokračuje pouze v Dole ČSM. Za celý rok 2022 má OKD v plánu vytěžit zhruba 1,3 milionu tun uhlí. "Chtěl bych vyzvat vládu, aby zvážila prodloužení těžby v dole OKD," řekl Babiš. Není podle něj problém prodloužit ji do roku 2025. "Bez problémů se dá vytěžit šest milionů tun uhlí," dodal stínový premiér.

"Náhradou za uhlí v nejbližším období je plyn, který je drahý a nemáme ani jistotu, že ho budeme mít. V OKD máme uhlí, které můžeme využít k potřebám teplárenství a i zajistit provoz oceláren," řekl Ivo Vondrák, moravskoslezský hejtman a stínový ministr školství.

Babiš také znovu vyzval vládu k odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje domácnostem a firmám a odpuštění DPH na energie alespoň do konce června. Tyto návrhy už dříve koalice odmítla. Kabinet by podle bývalého ministerského předsedy měl posunout termín zákazu používání starých kotlů na uhlí, který je nyní stanoven na letošní září, do roku 2024.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček uvedl, že je dobře, že vláda ve středu odsouhlasila, aby ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) podnikl potřebné kroky k vyhlášení tendru na výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Havlíček řekl, že předchozí vláda tendr kompletně připravila. Je podle něj nutné neprodleně zahájit přípravu dalších jaderných bloků v Temelíně.