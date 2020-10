Babiš vyzval k dodržování opatření, jinak hrozí lockdown

Praha - Vláda bude možná muset přistoupit k dalším omezením v boji proti koronaviru, pokud nebudou všichni v Česku dodržovat stávající opatření, řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Nevyloučil v té souvislosti ani tzv. lockdown, tedy nutnost kompletního uzavření země jako na jaře v počátcích epidemie covidu-19. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) podle Babiše pracuje na programech, které podnikatelům nahradí ztráty způsobené vládními opatřeními.

Premiér vyzval lidi, aby situaci kolem viru přestali zlehčovat a důrazně požádal, aby opatření dodržovali. Lidé v Česku podle něj jistě mají opatření "plné zuby", ale virus musí porazit všichni společně. "Situace skutečně není dobrá. Situace je velmi vážná. Máme velký výskyt viru, který se šíří komunitně. Virus se chová jinak než na začátku roku," prohlásil.

Babiš připomněl, že dříve vylučoval znovuzavedení plošných opatření či tzv. lockdown. Nyní to ale nemůže vyloučit. "Jsou skutečně ohroženi na životě naši spoluobčané," řekl. Lidi vyzval, aby o víkendu byli doma a příští týden pokud možno pracovali z domova. "Opatření mohou být pro některé podnikatele a živnostníky po jaru likvidační, ale příštích 14 dnů bude rozhodujících," řekl. Kapacity nemocnic nelze navyšovat do nekonečna, dodal.

Chystaná státní pomoc pro podnikatele omezené vládními opatřeními proti covidu-19 by měla být podle Babiše cílenější než na jaře. Kompenzace se budou řešit především příští týden. "Dejte nám nějaký čas a příští týden to bude hlavní úkol především ministra Havlíčka," řekl Babiš. Diskutovat se bude mimo jiné o odpuštění odvodů na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců, což požaduje například Hospodářská komora. V rámci programu Antivirus C toto opatření platilo od června do srpna.

Babiš řekl, že se na vládu obrací řada zástupců za stejné obory. Vybídl proto svazy, aby se sjednotily a s vládou o jednotlivých hospodářských odvětvích mluvily jedním hlasem. "Chtěli bychom to dělat cíleně, ne plošně jako za první vlny (epidemie), protože to nás stálo dnes už 200 miliard korun," řekl ke kompenzacím.

Prymula vyzval zdravotníky pracující jinde k pomoci s koronavirem

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) vyzval zdravotníky pracující v jiných profesích, aby pomohli při epidemii koronaviru. Kapacity zdravotnictví jsou podle něj omezeny i počty zaměstnanců. Za jediný den se covidem-19 nakazilo 85 lékařů a téměř 200 sester, řekl na společné tiskové konferenci s Babišem.

"Budeme potřebovat ruku každého z nás, chceme vyzvat zdravotníky i v jiných profesích, aby pomohli," řekl Prymula.

Přehled nových vládních opatření zveřejněných na portáluODok: -------- Od pátku 9. října do neděle 25. října: - Na akcích uvnitř se může shromáždit nejvýše deset lidí a na venkovních akcích nejvýše 20, s výjimkou členů domácnosti, schůzí a zasedání, a také účasti na svatbě či pohřbu. - Nesmějí se pořádat koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek. Zpívat se nesmí ani ve školách či v kroužcích nebo jiných spolcích. - U ostatních kulturních akcí bude do pondělí 12. října platit stávající režim, ve kterém mohou divadla hrát, ovšem bez přestávek na občerstvení. V jednom sále může být maximálně 500 lidí s rouškami, stejně jako v kinosále, a musí být dodrženy dvoumetrové vzdálenosti mezi lidmi navzájem. - Uzavírají se všechna vnitřní sportoviště, tělocvičny, hřiště, posilovny a fitness centra, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách. Také se uzavřou bazény a wellness a rovněž i zoologické zahrady. Zavřeny zůstanou i herny a kasina. - Sportovních akcí se do pondělí 12. října mohou účastnit pouze sportovci, organizátoři a novináři v celkovém počtu nejvýše 130 osob, totéž platí i pro přípravu na soutěže. - Bohoslužeb se může účastnit nejvýše 100 lidí. - Restaurace musejí zavřít ve 20:00. U stolů mohou sedět nanejvýš čtyři lidé, vedle toho musí být mezi sedícími odstup 1,5 metru. V jídelnách v obchodních centrech mohou být u stolu jen dva lidé. Nebude poskytována služba wi-fi. - Společenské kluby a diskotéky musejí také zavřít ve 20:00 a platí v nich zákaz živé hudby a tance. - V nákupních centrech se lidí smějí pohybovat jen ve skupinkách po dvou s rozestupy dva metry mezi jednotlivými skupinkami. Od pondělí 12. října do neděle 25. října: - Pravidlo o shromáždění nejvýše deseti lidí uvnitř a nejvýše dvaceti lidí venku se začne vztahovat i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce a přehlídky, kromě schůzí a pracovních zasedání. - Nesmějí se konat koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté. - Nesmí se společně zpívat ve více než pěti lidech uvnitř, s výjimkou domácností a mateřských škol. - Nesmějí se konat poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce a veletrhy. - Zavřena zůstanou muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny a planetária. Také provozovny zájmových kroužků pro děti kromě školních družin. - Na svatbách či pohřbech se může od 19. října shromáždit nejvýše 30 lidí. - Pokojná venkovní shromáždění budou omezena na nejvýše 500 lidí v rouškách, a to ve skupinách po maximálně 20 lidech při rozestupech dva metry mezi skupinami.