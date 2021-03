Babiš: Vyočkováno nebylo 182.000 dávek, přebytečné rezervy nejsou

Praha - Česká republika od začátku očkování proti covidu-19 obdržela 1,513.370 dávek vakcín, z nich dosud nebylo podáno 182.181 dávek. Ve svém pravidelném videu to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vakcíny jsou podle něj na očkovacích místech, Česko nemá žádné přebytečné rezervy. Očkovacích míst je 233.

V úterý dopoledne bude podle Babiše na očkovacích místech jen 19.651 dávek vakcíny od firem Pfizer/BioNTech, 16.480 od Moderny a 22.850 od společnosti AstraZeneca, dohromady tedy 58.981 dávek. V úterý by ČR měla dostat 124.020 dávek od Pfizer/BioNTech. "Pokud by nepřišly, tak ve středu bychom de facto neměli co očkovat," řekl Babiš. Ve středu by mělo dorazit 88.800 dávek od firmy Moderna a ve čtvrtek 9600 od AstraZeneca, dodal premiér.

"Je potřeba skutečně brát číslo v úterý dopoledne, protože vakcíny přijedou, dodají je a kontroluje to Státní ústav pro kontrolu léčiv, který je propouští do oběhu. Většinou se tak stane až ve středu," poznamenal Babiš.

V současné sobě se mohou hlásit o vakcínu lidé starší 70 let, zdravotníci, učitelé nebo vybraní členové integrovaného záchranného systému nebo pracovníci kritické infrastruktury. Od středy 24. března budou dostávat ambulantní specialisté kódy pro chronické pacienty, které umožní lidem hlásit se do očkovacích center, i když jsou mladší než skupiny obyvatel, které jsou nyní mezi prioritními.

V Česku se proti koronaviru očkuje od loňského 27. prosince. Zdravotníci podle dosavadních dat ministerstva zdravotnictví podali 1,330.675 dávek vakcíny, z toho zhruba 15.000 v sobotu. Obě potřebné dávky dosud v Česku dostalo přibližně 357.000 lidí.

Babiš také připomněl, že Evropská unie dostane ve druhém čtvrtletí o deset milionů více dávek vakcíny od firem Pfizer/BioNTech. Na čtvrtý kvartál podle něj společnosti navíc nabídly Evropské unii dalších 100 milionů dávek.