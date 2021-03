Babiš: Výměna ministra zdravotnictví příští týden nenastane

Praha - Příští týden nedojde k výměně ministra zdravotnictví, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v dnešním rozhovoru pro server TN.cz. Uvedl také, že hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala na ministra mu doporučovala odborná skupina. Smejkal v nedávném rozhovoru Prostor X na webu Reflex.cz poznamenal, že dostal zhruba před dvěma týdny nabídku stát se ministrem, kterou odmítl. Odvolání ministra Jana Blatného (za ANO) požaduje prezident Miloš Zeman, který Babiše v pondělí přijme na zámku v Lánech.

"On (Zeman) má stabilní názor na pana ministra zdravotnictví a zahraničních věcí. Panu prezidentovi jsem vyhověl v různých věcech, ale v různých věcech jsem mu nevyhověl, protože mám na to jiný názor. Vnímám jeho zkušenosti a názory, ale neznamená to, že když má nějaký názor, že já mám totožný názor," řekl Babiš. Na otázku, zda od něj dostali nabídku na vedení ministerstva další lidé, mimo jiné premiér uvedl, že je jeho věc, komu dává, či nedává nabídky.

Lze očekávat, že zásadním tématem pondělního jednání Zemana s Babišem bude skutečnost, že hlava státu před zhruba dvěma týdny požadovala v rozhovoru pro Parlamentní listy odvolání Blatného. Důvodem je jeho postoj k ruské vakcíně Sputnik V proti covidu-19. Blatný trvá na tom, že ruská látka musí mít před využitím v Česku souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Zeman také uvedl, že Babiš udělal chybu, když mu navrhl do funkce ministra zdravotnictví nekompetentního člověka. Blatný podle hlavy státu není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman pohrozil, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů. Kromě Blatného prezident žádal odvolání ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

"Vyjádření pana prezidenta nebylo šťastné pro moje rozhodování a pro moji pozici," poznamenal Babiš. "Není dobře, když to pan prezident takhle komunikuje, protože potom to spíš komplikuje ty věci, než ulehčuje," dodal.

Babiš po Zemanově vyjádření uvedl, že žádné personální změny ve vládě nejsou aktuálně na stole. Premiér ale minulý týden ministerstvo zdravotnictví kritizoval. Nelíbilo se mu, že resort podle informací Radiožurnálu původně chtěl, aby Správa státních hmotných rezerv (SSHR) musela pro plánovaný nákup pěti milionů antigenních testů na koronavirus do škol získat atest jejich citlivosti. Podle Babiše se ministerstvo rozhodlo udělat ze správy rezerv "zkušební laboratoř", kvůli tendru také napsal Blatnému vytýkací dopis. V dnešním rozhovoru pro TN.cz Babiš kritiku zopakoval.

Co se týče možného vládního angažmá Smejkala, Babiš uvedl, že mu jej nabízela jeho odborná skupina. "Pana Smejkala mi doporučovali ze všech stran, ale pan Smejkal je teď ve skupině, která doporučuje panu Blatnému nějaké věci. Uvidíme, jestli ministerstvo to bude akceptovat, nebo ne," řekl premiér. Smejkal vede Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES) při ministerstvu, je též členem vládní Rady pro zdravotní rizika.