Babiš: Výbuch ve Vrběticích nebyl státní terorismus

Praha - Výbuch ve Vrběticích na Zlínsku nebyl aktem státního terorismu, šlo o útok na zboží bulharského podnikatele, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním zasedání vlády. Činnost agentů ruské zpravodajské služby GRU v Česku současně označil za nepřijatelnou. Kabinet dnes nepřistoupil k odtajnění zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS), které Babiš navrhoval, protože orgány činné v trestním řízení stále pokračují ve vyšetřování. Ministerstvo financí připravuje podle Babiše kroky k vymáhání škody kvůli výbuchu ve Vrběticích.

Vyšetřovatelé pracují s verzí, že cílem útoku ve Vrběticích byl materiál určený k převozu do Bulharska, řekl dnes novinářům nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. "Chtěl bych hlavně říct, že nešlo o akt státního terorismu, jak jsme slyšeli," uvedl Babiš. Rusko neútočilo na Českou republiku, ale na zboží bulharského obchodníka se zbraněmi, dodal. Agenti GRU vyvíjeli nepřijatelnou činnost, a akci navíc "zpackali".

Zeman na tiskové konferenci uvedl, že v období prvního výbuchu byli do skladu objednáni dva lidé. "Následně bylo zjištěno, že užívali falešnou identitu občanů Moldavska a Tádžikistánu," uvedl. Dvojice do ČR přicestovala za užití ruských krycích dokladů, ubytovala se v Praze a Ostravě. "Na základě kriminalistického zkoumání byli ztotožněni s útočníky ze Salisbury," dodal.

Česká policie o víkendu zveřejnila informaci, že Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) pátrá po dvou mužích. Podle fotografií i jmen z pasů mužů jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury v roce 2018. Média muže identifikovala jako agenty vojenské tajné služby GRU. Rusko podíl na útoku na Skripala odmítlo.

Své občany Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, po kterých česká policie v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích pátrá, vydat nemůže. Je to v rozporu s ruskou ústavou, řekl agentuře Interfax nejmenovaný zdroj. "Můžeme prohlásit, že tyto dvě osoby je možné spojit s událostí ve Vrběticích," řekl dnes novinářům šéf NCOZ Jiří Mazánek.

Zeman odmítl kritiku, že vyšetřování trvalo příliš dlouho. Ovlivnila ho doba ohledávání místa činu. "Probíhalo to v závislosti na postupu likvidačních prací, pyrotechnické práce skončily teprve na podzim 2020," uvedl. Při vyšetřování bylo zajištěno velké množství stop a důkazů, které zatím není možné zveřejňovat, doplnil. Odhalení spojitosti se Salisbury podle něj vyplývá z toho, že se událost odehrála později. "Nemohli jsme to začít spojovat dříve než po roce 2018," dodal.

Babiš o víkendu řekl, že vláda dnes odtajní zprávu BIS, na základě které úřady rozhodly o vyhoštění 18 lidí z ruské ambasády v Praze. Novinářům po jednání kabinetu řekl, že narazil na odmítnutí ze strany bezpečnostních složek. Po zasedání kabinetu k tématu stručně vystoupili nejvyšší státní zástupce Zeman a šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiří Mazánek. "To je maximum, co příslušné orgány byly ochotné sdělit," konstatoval premiér.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) kabinet ještě definitivně o odtajnění zprávy BIS nerozhodl. "V tuto chvíli se neplánuje, že by se něco odtajnilo, protože je to součástí vyšetřování. Nelze vyloučit, že aktéři rozhodnou o částečném odtajnění," konstatoval.

Dosud ho ale vylučuje to, že jde o "živou kauzu", doplnil Babiš. "Chci jen zopakovat, že to nebyl akt státního terorismu, byl to útok na zboží, které patřilo bulharskému obchodníkovi se zbraněmi, který pravděpodobně prodával stranám, které bojují proti Rusku," uvedl Babiš.

Přítomnost agentů GRU v Česku je ale nepřijatelná, Česko na zjištění bezpečnostních složek adekvátně reagovalo vyhoštěním 18 lidí, prohlásil Babiš. "Je nepřijatelné, že agenti GRU tu prováděli tuto akci, kterou navíc zpackali," dodal.

Babiš: MF připravuje kroky k vymáhání škody kvůli výbuchu ve Vrběticích

Ministerstvo financí připravuje právní kroky k možnému vymáhání škody kvůli výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš (za ANO). Dodal, že škody přesahují jednu miliardu korun. Požadavek na řádné odškodnění lidem i obcím v okolí Vrbětic na Zlínsku dnes představili zástupci několika obcí v okolí Vlachovic, do kterých Vrbětice spadají. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.

Výzva nazvaná "Vrbětická výzva: Už nikdy znovu!" obsahuje body, které se týkají obcí, národní i mezinárodní úrovně kauzy. Mezi požadavky patří mimo jiné zabezpečení plnohodnotného pyrotechnického průzkumu, zabezpečení zasaženého území nebo zamezení nelegálnímu vlivu Ruska na území ČR.

"Konstatujeme, že poskytnuté odškodnění pozůstalým, vlastníkům, dotčeným obcím a jejich občanům, ať náhrada škody skutečné, ušlého zisku či zadostiučinění, za výbuchy bylo dosud zcela nedostačující, zejména z důvodu nezjištěného viníka. Vyzýváme Vládu ČR, aby poskytla součinnost při vymožení adekvátního odškodnění vůči zodpovědným osobám a případně zodpovědnému státu," uvádí mimo jiné text výzvy.

Dnes také schválilo zastupitelstvo Zlínského kraje usnesení, ve kterém žádá vládu o urychlení a dokončení odškodnění občanů a firem, kteří utrpěli újmu v souvislosti s mimořádnou událostí ve Vrběticích.

I podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše a předsedy Starostů Víta Rakušana by měl ruská strana hradit veškeré náklady jednotlivcům i firmám v případě, že se prokáže, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích stojí Rusko.