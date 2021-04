Babiš: Všichni zájemci by mohli být naočkovaní nejpozději do konce srpna

Praha - Všichni zájemci o očkování proti covidu by mohli být v Česku podle premiéra Andreje Babiše (ANO) naočkováni nejpozději do konce srpna. Do konce června by vakcínu mohlo dostat přes 5,6 milionu obyvatel. Babiš to řekl na tiskové konferenci. Uvedl, že se nyní připravuje očkovací strategie i pro roky 2022 a 2023.

"Očkujeme na maximum možného a je velká naděje, že do konce června budeme mít naočkováno víc než 5,6 milionu našich spoluobčanů. Doufejme, že naočkujeme všechny zájemce nejpozději do konce srpna," řekl Babiš.

Podle průzkumů zájem o očkování roste. Průzkum agentury Median pro Český rozhlas ukázal, že o vakcínu na začátku března stálo 64 procent lidí. Ochota se zvedla i podle agentury PAQ Research. Podle zjištění by se v březnu nechaly očkovat víc než tři pětiny dotázaných.

V Česku žije podle údajů statistiků asi 8,7 milionu lidí nad 18 let. Pokud by vakcínu chtělo 64 procent dospělých, je to zhruba 5,6 milionu lidí. Jaký přesný počet naočkovaných by tedy na konci srpna mohl být, předseda vlády neupřesnil. Uvedl jen, že se nyní připravuje očkovací strategie i pro roky 2022 a 2023.

K očkování se mohou teď registrovat lidé nad 65 let. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pondělí oznámil, že od pátku by se pak mohli začít hlásit lidé od 60 let a každý další týden by se věková hranice mohla případně snižovat o pět let. Už dříve uvedl, že na konci června by se registrace mohla otevřít i pro čtyřicátníky. Pokud by zvažovaná pravidla ale platila a každý týden se mohli zapisovat k očkování lidé o pět let mladší, čerství čtyřicátníci by se měli dostat na řadu od 21. května. V Česku podle statistik žije zhruba 652.000 mužů a žen od 60 do 64 let, 653.000 od 55 do 59 let, 686.000 od 50 do 54 let a téměř 1,8 milionu čtyřicátníků. Experti poukazují na to, že na očkování stále ještě čekají tisíce seniorů.

Podle původního harmonogramu dodávek mělo Česko dostat do konce srpna celkem téměř 11,4 milionu dávek vakcín od pěti výrobců. Počítalo se s naočkováním 6,68 milionu lidí. Do 21. dubna mělo ukončené očkování 908.108 lidí. První dávku dostalo 1,74 milionu lidí. Tento týden se denně podává zhruba od 56.100 do 58.600 dávek. Zatím nejvyšší počet byl 15. dubna, a to přes 71.900 dávek.

Média před nedávnem informovala o tom, že vláda loni přes EU neobjednala tolik dávek, kolik mohla. Premiér také sklízel kritiku za to, že z dodatečných unijních dodávek nevyjednal pro Česko žádné další vakcíny navíc jako jiné země a republika dostane jen svůj díl na počet obyvatel. Česko patří k nejpostiženějším zemím na světě s nejvyšším počtem obětí.